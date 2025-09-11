SSC CGL Admit Card 2025 Download Link
CISF Admit Card 2025 OUT: सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर फिजिकल एडमिट कार्ड जारी, ये रहा PET PST हॉल टिकट लिंक

By Vijay Pratap Singh
Sep 11, 2025, 08:56 IST

CISF Constable Driver Physical Admit Card 2025 OUT: सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर फिजिकल टेस्ट (पीईटी) और पीएसटी (पीएसटी) के लिए एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक वेबसाइट cisfrectt.cisf.gov.in पर जारी कर दिया है। उम्मीदवार जो पीईटी और पीएसटी के लिए उपस्थित होने वाले वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

CISF Constable Driver Physical Admit Card 2025 OUT
CISF Constable Driver Physical Admit Card 2025 OUT

CISF Constable Driver Physical Admit Card 2025 OUT: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2025 के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह भर्ती अभियान कुल 1124 पदों के लिए आयोजित किया जा रहा है, उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, वे अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। सीआईएसएफ पीईटी एडमिट कार्ड 2025 तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा।

CISF Constable Driver PET PST Admit Card 2025 Download Link

सीआईएसएफ ड्राइवर फिजिकल टेस्ट 2025 में भाग लेने के लिए उम्मीदवार अब अपने पंजीकरण नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट लिंक आधिकारिक वेबसाइट cisfrectt.cisf.gov.in पर एक्टिव कर दिया गया है। एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

CISF Constable Driver Physical Admit Card 2025 Link

यहां क्लिक करें

Screenshot 2025-09-10 190314

CISF Constable Driver और DCPO Admit Card 2025 - हाइलाइट्स

सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर फिजिकल एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा स्थल, रिपोर्टिंग समय, पता और जरूरी निर्देश दिए गए हैं। कुल 1124 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होगा – सबसे पहले पीईटी (शारीरिक दक्षता परीक्षा), पीएसटी (शारीरिक मानक परीक्षा) और दस्तावेज़ जांच होगी। इसके बाद ट्रेड टेस्ट और फिर लिखित परीक्षा होगी। एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी यहां से देखी जा सकती है।

विवरणजानकारी
भर्ती संस्था का नाम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)
पद का नाम कांस्टेबल ड्राइवर एवं डीसीपीओ
कुल रिक्तियां 1124
एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 10 सितम्बर 2025
पीईटी/पीएसटी परीक्षा तिथि 2025 15 सितम्बर 2025 से आगे
आधिकारिक वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in/

सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर फिजिकल एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपना CISF ड्राइवर फिजिकल एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. आधिकारिक वेबसाइटcisfrectt.cisf.gov.in/ पर जाएं।

  2. होमपेज पर  लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करें

  3. फिर "ADMIT CARD PET/PST CT(Driver/DCPO-24)" लिंक पर क्लिक करें।

  4. अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें, फिर 'सबमिट' पर क्लिक करें।

  5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  6. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट कर लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

