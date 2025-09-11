CISF Admit Card 2025 OUT: सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर फिजिकल एडमिट कार्ड जारी, ये रहा PET PST हॉल टिकट लिंक

CISF Constable Driver Physical Admit Card 2025 OUT: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2025 के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह भर्ती अभियान कुल 1124 पदों के लिए आयोजित किया जा रहा है, उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, वे अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। सीआईएसएफ पीईटी एडमिट कार्ड 2025 तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा।

CISF Constable Driver PET PST Admit Card 2025 Download Link

सीआईएसएफ ड्राइवर फिजिकल टेस्ट 2025 में भाग लेने के लिए उम्मीदवार अब अपने पंजीकरण नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट लिंक आधिकारिक वेबसाइट cisfrectt.cisf.gov.in पर एक्टिव कर दिया गया है। एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।