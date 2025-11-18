CSBC Bihar Police Constable PET Admit Card 2025: बिहार पुलिस कांस्टेबल फिजिकल परीक्षा का शेड्यूल जारी, जानें कबसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

CSBC Bihar Police Constable PET Admit Card 2025: बिहार पुलिस कांस्टेबल फिजिकल परीक्षा का शेड्यूल जारी हो गया है. परीक्षा का आयोजन 15 दिसम्बर से किया जाना है जबकि परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 25 नवम्बर को जारी किये जायेंगे. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. इस भर्ती अभियान के जरिये कांस्टेबल के 19,838 पदों पर भर्ती होनी है.

CSBC Bihar Police Admit Card 2025 Kaise download kren?

Bihar Police CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर, 'बिहार पुलिस कांस्टेबल पीईटी एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें

अब मांगे गए विवरण को दर्ज करें

अपना लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करें

सबमिट बटन पर क्लिक करें

अब स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा उसे डाउनलोड करें

Bihar Police Admit Card 2025:विवरण

उम्मीदवार एडमिट कार्ड में नीचे दिए गए विवरण को अवश्य चेक करें