CSBC Bihar Police Constable PET Admit Card 2025: बिहार पुलिस कांस्टेबल फिजिकल परीक्षा का शेड्यूल जारी, जानें कबसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

By Sonal Mishra
Nov 18, 2025, 16:24 IST

CSBC Bihar Police Constable PET Admit Card 2025: बिहार पुलिस कांस्टेबल फिजिकल परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी होने की तारीखों का ऐलान हो चुका है, उम्मीदवार 25 नवम्बर से आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे. जबकि PET परीक्षा का आयोजन 15 दिसम्बर से किया जाएगा. इस परीक्षा के जरिये 19 हजार से अधिक कांस्टेबल पदों पर भर्ती होनी है.  

CSBC Bihar Police Constable PET Admit Card 2025: बिहार पुलिस कांस्टेबल फिजिकल परीक्षा का शेड्यूल जारी हो गया है. परीक्षा का आयोजन 15 दिसम्बर से किया जाना है जबकि परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 25 नवम्बर को जारी किये जायेंगे. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. इस भर्ती अभियान के जरिये कांस्टेबल के  19,838 पदों पर भर्ती होनी है. 

CSBC Bihar Police Admit Card 2025 Kaise download kren?

  • Bihar Police CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाएं।

  • होमपेज पर, 'बिहार पुलिस कांस्टेबल पीईटी एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें 

  • अब मांगे गए विवरण को दर्ज करें 

  • अपना लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करें 

  • सबमिट बटन पर क्लिक करें 

  • अब स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा उसे डाउनलोड करें 

Bihar Police Admit Card 2025:विवरण 

 

उम्मीदवार एडमिट कार्ड में नीचे दिए गए विवरण को अवश्य चेक करें 

  • उम्मीदवार का नाम 
  • परीक्षा की तारीख
  • एग्जाम सेंटर
  • माता/पिता का नाम 
  • उम्मीदवार का जेंडर  
  • रोल नंबर 

बिहार पुलिस में रिक्तियों का विवरण 

  • कक्षपाल: 2417 पद
  • मद्य निषेध सिपाही: 1603 पद
  • चलंत दस्ता सिपाही: 108 पद
  • परिवहन विभाग में प्रवर्तन अवर निरीक्षक: 33 पद
  • कारा एवं सुधार निरीक्षणालय में सहायक जेल अधीक्षक (भूतपूर्व सैनिक): 25 पद
  • रेंज ऑफिसर: 24 पद

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

