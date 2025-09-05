[Link Active] dgt.skillindiadigital.gov.in result 2025: स्किल इंडिया ITI रिजल्ट हुआ जारी, डाउनलोड करें 2nd Year मार्कशीट PDF

dgt.skillindiadigital.gov.in ITI Result 2025: स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) ने अपनी वेबसाइट पर NCVT ITI 2025 द्वितीय वर्ष के परिणाम जारी कर दिए हैं। अब उम्मीदवार अपना परिणाम देख सकते हैं और मार्कशीट पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट skillindiadigital.gov.in या नीचे दिए गए सीधे लिंक से देख सकते हैं। प्रैक्टिकल परीक्षा 15 से 22 जुलाई 2025 तक और CBT थ्योरी परीक्षा 28 जुलाई से 20 अगस्त 2025 तक आयोजित की गई थी।

NCVT ITI Result 2025 Sidh Portal Link

एनसीवीटी एमआईएस आईटीआई रिजल्ट 2025 लिंक अब जारी हो गया है। अभ्यर्थी अपनी 1st और 2nd Year का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट skillindiadigital.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर (PRN) और जन्म तिथि दर्ज करें। अपनी मार्कशीट और स्कोरकार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।