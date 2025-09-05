[Link Active] dgt.skillindiadigital.gov.in result 2025: स्किल इंडिया ITI रिजल्ट हुआ जारी, डाउनलोड करें 2nd Year मार्कशीट PDF

NIRF 2025 Rankings Released for Top Colleges
dgt.skillindiadigital.gov.in ITI Result 2025: स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) ने अपनी वेबसाइट पर NCVT ITI 2025 के दूसरे वर्ष के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट skillindiadigital.gov.in या नीचे दिए गए सीधे लिंक और चरणों का पालन करके अपनी मार्कशीट देख सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

dgt.skillindiadigital.gov.in ITI Result 2025: स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) ने अपनी वेबसाइट पर NCVT ITI 2025 द्वितीय वर्ष के परिणाम जारी कर दिए हैं। अब उम्मीदवार अपना परिणाम देख सकते हैं और मार्कशीट पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट skillindiadigital.gov.in या नीचे दिए गए सीधे लिंक से देख सकते हैं। प्रैक्टिकल परीक्षा 15 से 22 जुलाई 2025 तक और CBT थ्योरी परीक्षा 28 जुलाई से 20 अगस्त 2025 तक आयोजित की गई थी।

NCVT ITI Result 2025 Sidh Portal Link

एनसीवीटी एमआईएस आईटीआई रिजल्ट 2025 लिंक अब जारी हो गया है। अभ्यर्थी अपनी 1st और 2nd Year का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट skillindiadigital.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर (PRN) और जन्म तिथि दर्ज करें। अपनी मार्कशीट और स्कोरकार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

dgt.skillindiadigital.gov.in result Result Link

यहां क्लिक करें

dgt.skillindiadigital.gov.in ITI Result 2025: NCVT MIS ITI रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?

NCVT MIS ITI रिजल्ट 2025 dgt.skillindiadigital.gov.in से चेक करने के लिए नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करें:

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dgt.skillindiadigital.gov.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर "NCVT MIS ITI Result 2025" या "ITI Result" लिंक पर क्लिक करें।

  3. अब अपना PRN नंबर (Permanent Registration Number) और जन्मतिथि दर्ज करें।

  4. सबमिट या View Result बटन पर क्लिक करें।

  5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट और मार्कशीट दिखाई देगी।

  6. इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

NCVT ITI Marksheet 2025 में क्या-क्या विवरण होंगे?

NCVT ITI मार्कशीट 2025 पर उल्लिखित मुख्य विवरण निम्नलिखित हैं:

  1. छात्र का नाम और पिता/अभिभावक का नाम

  2. रोल नंबर / स्थायी पंजीकरण संख्या (PRN)

  3. कोर्स / ट्रेड का नाम और सत्र/वर्ष

  4. थ्योरी (सिद्धांत) एवं प्रैक्टिकल अंक

  5. कुल अंक, पास/फेल की स्थिति और मार्कशीट नंबर

NCVT ITI Certificate PDF: Skill India ITI Certificate Download Kaise Kare?

Skill India ITI Certificate PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dgt.skillindiadigital.gov.in या ncvtmis.gov.in पर जाएं।

  2. लॉगिन पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number) और जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करें।

  3. लॉगिन करने के बाद "Download Certificate" या "ITI Certificate" विकल्प पर क्लिक करें।

  4. अब आपका NCVT ITI सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा।

  5. इसे भविष्य के उपयोग के लिए सेव या प्रिंट कर लें।

यह सर्टिफिकेट राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है और नौकरी, अप्रेंटिसशिप या higher education के लिए जरूरी होता है। डिजिटल पीडीएफ सर्टिफिकेट वेबसाइट से तुरंत डाउनलोड किया जा सकता है, जबकि हार्ड कॉपी बाद में संस्थान से प्राप्त करें।

