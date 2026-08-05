DU PG Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बढ़ाई CSAS PG स्पॉट राउंड डेडलाइन, जानें कब है Last Date

CSAS Spot Round 1 PG Admission 2026 Extended: दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) ने कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS PG 2026) के PG सिलेब्स में एडमिशन और सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया से संबंधित सभी इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण डेट्स को आगे बढ़ा दिया गया है।

विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, जिन छात्रों को स्पॉट राउंड या अलग-अलग कोटा कैटेगरी में सीट अलॉट की गई है, वे अब 8 अगस्त 2026 को रात 11:59 बजे तक ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल admission.uod.ac.in पर जाकर अपनी एडमिशन फीस को जमा कर सकते हैं।

इस नोटिस के माध्यम से उन छात्रों के लिए एक बडी राहत की तरह है, जिनके तकनीकी कारणों, बैंकिंग विसंगतियों या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज्यादा टाइम लगने के कारण से दिए गए टाइम के अंदर एडमिशन की फीस जमा नहीं हो पाई थी। साथ ही, इन छात्रों के लिए ऑफिशियल नोटिस में भी कहा गया है कि "यह देखा गया है कि कुछ विभागों द्वारा छात्रों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है।"