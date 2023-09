गाँधी जयंती पर निबंध: Gandhi Jayanti Essay in Hindi for School Students

Gandhi Jayanti Essay in Hindi: 2 अक्टूबर भारतीयों और दुनिया भर के लोगों के लिए एक विशेष अवसर है। भारत में, हम इस दिन को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे 'अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस' (international day of non violence) के रूप में मनाया जाता है। इस आर्टिकल में के लिए गांधी जयंती पर 100, 200 और 500 शब्दों में निबंध दिया गया है।