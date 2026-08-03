GGU Admission 2026 Merit List: गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने जारी की पहली मेरिट लिस्ट, ऐसे करें चेक

GGU CUET UG Admission 2026 Merit List: गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (GGU) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ggu.ac.in पर CUET UG में एडमिशन की पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। जिन छात्रों ने GGU विश्विद्यालय में एडमिशन के लिए आवेदन किया था, वे विश्विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन की मेरिट लिस्ट BA, BBA, B.COM और BSC आदि कोर्स के लिए जारी की गई। इस लिस्ट में क्रम संख्या, फॉर्म नंबर, प्रोग्राम नाम, उम्मीदवार का नाम, कैटेगरी, दिव्यांग कैटेगरी और प्राप्त अंक शामिल है।

GGU CUET UG Admission 2026 Merit List डाउनलोड लिंक

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने 3 अगस्त 2026 को CUET UG एडमिशन 2026 की पहली मेरिट लिस्ट जारी की। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फीस 4 अगस्त से 6 अगस्त 2026 के बीच जमा की जा सकती है। डेट निकल जाने के बाद आवेदन फीस जमा नहीं की जाएगी। दूसरे राउंड की मेरिट लिस्ट 10 अगस्त 2026 को जारी किए जाने की उम्मीद है। GGU CUET UG एडमिशन की मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दी गई टेबल के जरिए भी मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।