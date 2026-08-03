UKSSSC Patwari Admit Card 2026: उत्तराखंड पटवारी PST परीक्षा का एडमिट कार्ड sssc.uk.gov.in पर जारी, ये रहा Direct Link
UKSSSC Patwari Admit Card 2026: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर उत्तराखंड पटवारी PST परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
UKSSSC Patwari Admit Card 2026: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर उत्तराखंड पटवारी PST परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा 6 अगस्त और 7 अगस्त 2026 को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के मुख्य थानों रोड से एप्रोच रोड़’ पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र पर सुबह 7:00 बजे पहुंचना अनिवार्य है।
उत्तराखंड पटवारी PST परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी ईमेल आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। UKSSSC उत्तराखंड पटवारी भर्ती परीक्षा के माध्यम से पटवारी के कुल 119 पद और लेखपाल के कुल 61 रिक्त पदों को भरना चाहता है।
UKSSSC Patwari Admit Card 2026 - हाइलाइट्स
उत्तराखंड पटवारी PST परीक्षा का एडमिट कार्ड 1 अगस्त 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया गया था। PST परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए बारकोड को ध्यान से चेक करें। बारकोड न होने की स्थिति में परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। नीचे टेबल में PST परीक्षा से जुड़े हाइलाइट्स दिए गए हैं।
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विवरण
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जानकारी
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आयोग का नाम
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उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC)
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पद का नाम
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पटवारी और लेखपाल
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रिक्त पदों की संख्या
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180
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PST परीक्षा की तिथि
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6 अगस्त और 7 अगस्त 2026 को आयोजित
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एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
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1 अगस्त 2026
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एडमिट कार्ड डाउनलोड लॉग इन क्रेडेंशियल्स
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ईमेल आईडी और पासवर्ड
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ऑफिशियल वेबसाइट
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sssc.uk.gov.in
UKSSSC Patwari Admit Card 2026 Download Link
उत्तराखंड पटवारी PST परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें, ताकि टेक्निकल ग्लिच का सामना न करना पड़ें। टेक्निकल ग्लिच आने से वेबसाइट स्लो या हैंग हो जाती है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे टेबल में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
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उत्तराखंड पटवारी PST परीक्षा एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक
कैसे डाउनलोड करें UKSSSC Patwari Admit Card 2026
उत्तराखंड पटवारी PST परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे आसान स्टेप्स दिए गए हैं।
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सबसे पहले UKSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और Online Application Form & Admit Card & Other Link देखें।
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अब “पदनाम-पटवारी/लेखपाल(Advt. No.70/UKSSSC/2025(स्नातक स्तरीय परीक्षा)) की शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र (ADMIT CARD)” पर क्लिक करें।
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लॉग इन आईडी और पासवर्ड/एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ/नाम, पापा का नाम और डेट ऑफ बर्थ/मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें।
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एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।
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एडमिट कार्ड की एक कॉपी के साथ वैध आईडी कार्ड साथ लेकर जाएं।
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Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.