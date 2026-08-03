UKSSSC Patwari Admit Card 2026: उत्तराखंड पटवारी PST परीक्षा का एडमिट कार्ड sssc.uk.gov.in पर जारी, ये रहा Direct Link

UKSSSC Patwari Admit Card 2026: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर उत्तराखंड पटवारी PST परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा 6 अगस्त और 7 अगस्त 2026 को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के मुख्य थानों रोड से एप्रोच रोड़’ पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र पर सुबह 7:00 बजे पहुंचना अनिवार्य है।

उत्तराखंड पटवारी PST परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी ईमेल आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। UKSSSC उत्तराखंड पटवारी भर्ती परीक्षा के माध्यम से पटवारी के कुल 119 पद और लेखपाल के कुल 61 रिक्त पदों को भरना चाहता है।

UKSSSC Patwari Admit Card 2026 - हाइलाइट्स

उत्तराखंड पटवारी PST परीक्षा का एडमिट कार्ड 1 अगस्त 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया गया था। PST परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए बारकोड को ध्यान से चेक करें। बारकोड न होने की स्थिति में परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। नीचे टेबल में PST परीक्षा से जुड़े हाइलाइट्स दिए गए हैं।