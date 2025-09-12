HTET Result 2025: जल्द हरियाणा टीईटी परिणाम होंगे जारी, यहां bseh.org.in जानें

HTET Result 2025 Expected Date: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा जल्द जारी किए जा सकते हैं। बोर्ड की ओर से परिणामों को जारी करने को लेकर तैयारी हो चुकी हैं, अंतिम मंजूरी मिलने के बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तकनीकी खामियों होने के कारण अभी परिणामों में देरी हो रही है। जैसे ही यह ठीक हो जाएंगी, नतीजे जारी कर दिए जाएंगे।
हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) लेवल 3 पीजीटी परीक्षा का आयोजन 30 जुलाई। 31 जुलाई को लेवल 2 टीजीटी और लेवल 1 (PRT) एग्जाम दोपहर 3 बजे से आयोजित की गई थी। इन परीक्षाओं को पास करने वाले उम्मीदवार पीजी टीचर, प्राइमरी टीचर और टीजीटी शिक्षक बनने के योग्य होंगे।
HTET Result 2025: कब जारी होगा एचटीईटी रिजल्ट का परिणाम ?
टीईटी परिणाम जल्द जारी किए जा सकते हैं। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी किसी भी तरह की डेट जारी नहीं की गई है। परिणामों की घोषणा होते ही उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने स्कोर कार्ड चेक कर पाएंगे।
स्कोर कार्ड देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर की आवश्यकता होगी। परीक्षा परिणाम का सीधा पीडीएफ लिंक जारी होने पर ऑफिशियल वेबसाइट पर साझा किया जाएगा।
हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक चाहिए
हरियाणा टीईटी परीक्षा में किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। इस परीक्षा को पास करने के लिए अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग के लिए 60 प्रतिशत। अनुसूचित जाती एवं दिव्यांग के लिए 55 प्रतिशत लाना आवश्यक है। परिणामों पर नजर बनाए रखने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।
HTET Result 2025: ऑनलाइन हरियाणा टीईटी रिजल्ट कैसे चेक करें?
हरियाणा टीईटी रिजल्ट 2025 जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, HTET Result 2025 टैब पर क्लिक करें।
स्टेप 3 HTET Result पर क्लिक करें।
स्टेप 4 अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और D.O.B दर्ज करें।
स्टेप 5 रिजल्ट अब आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा।
also read: UP Police SI Correction Form 2025: 15 सितंबर तक करें यूपी पुलिस एसआई फॉर्म में करेक्शन
Comments
All Comments (0)
Join the conversation