HTET Result 2025: जल्द हरियाणा टीईटी परिणाम होंगे जारी, यहां bseh.org.in जानें

HTET Result 2025 Expected Date: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा जल्द जारी किए जा सकते हैं। बोर्ड की ओर से परिणामों को जारी करने को लेकर तैयारी हो चुकी हैं, अंतिम मंजूरी मिलने के बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तकनीकी खामियों होने के कारण अभी परिणामों में देरी हो रही है। जैसे ही यह ठीक हो जाएंगी, नतीजे जारी कर दिए जाएंगे।

हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) लेवल 3 पीजीटी परीक्षा का आयोजन 30 जुलाई। 31 जुलाई को लेवल 2 टीजीटी और लेवल 1 (PRT) एग्जाम दोपहर 3 बजे से आयोजित की गई थी। इन परीक्षाओं को पास करने वाले उम्मीदवार पीजी टीचर, प्राइमरी टीचर और टीजीटी शिक्षक बनने के योग्य होंगे।

HTET Result 2025: कब जारी होगा एचटीईटी रिजल्ट का परिणाम ?

टीईटी परिणाम जल्द जारी किए जा सकते हैं। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी किसी भी तरह की डेट जारी नहीं की गई है। परिणामों की घोषणा होते ही उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने स्कोर कार्ड चेक कर पाएंगे।