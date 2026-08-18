IGNOU Admission 2026: इग्नू जुलाई सेशन में एडमिशन की लास्ट में हुई एक्सटेंड, जानें ignou.ac.in पर कैसे फिल करें फॉर्म

IGNOU July 2026 Admission Extended: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) में हाइयर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए एडमिशन ले रहे है, उन छात्रों के लिए बड़ी अपडेट आई है। यूनिवर्सिटी ने जुलाई 2026 सेशन के अंदर आने वाले सभी अंडरग्रेजुएट (UG), पोस्टग्रेजुएट (PG), डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज में नए एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट

IGNOU July 2026 Session Registration की डेट को एक बार ओर बढ़ाकर दोबारा से एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2026 कर दी गई है।

छात्र यूजी, पीजी, Foreign IOP के डिस्टेंस या ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। छात्रों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in पर जाना होगा।

इस प्रक्रिया को ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन (Online) दोनों मोड में ऑफर किए जाने वाले सभी सिलेब्स और कोर्सों के लिए लागू किया गया है।