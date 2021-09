JEE Main Result 2021: 18 Candidates Secured AIR 1 & 44 Scored 100 Percentile - Check Toppers List & Other Updates

The National Testing Agency (NTA) has declared JEE Main Result 2021 (Session 4) online at jeemain.nta.nic.in & ntaresult.nic.in on 15 September. All candidates will be able to check their Session 4 JEE Main 2021 Result shortly from jeemain.nta.nic.in & ntaresult.nic.in. More than seven lakh candidates appeared for JEE Main 2021 Session 4. As per the resorts, overall 18 candidates have secured AIR 1 and a total of 44 students have scored 100 percentile.

JEE Main 2021 Toppers List:

⇒ Gaurab Das: Karnataka

⇒ Vaibhav Vishal (Bihar)

⇒ Duggineni Venkata Paneesh (Andhra Pradesh)

⇒ Siddhant Mukherjee (Rajasthan)

⇒ Ruchir Bansal (Delhi NCT)

⇒ Amaiya Singhal (Uttar Pradesh)

⇒ Mridul Agarwal (Rajasthan)

⇒ Komma Sharanya (Telangana)

⇒ Josyula Venkata Aditya (Telangana)

⇒ Atharva Abhijit Tambat (Maharashtra)

⇒ Kavya Chopra (Delhi NCT)

⇒ Pasala Veera Siva (Andhra Pradesh)

⇒ Kanchanapalli Rahul Naidu (Andhra Pradesh)

⇒ Karanam Lokesh (Andhra Pradesh)

⇒ Pulkit Goyal (Punjab)

⇒ Pal Aggarwal (Uttar Pradesh)

⇒ Guramrit Singh (Chandigarh)

⇒ Anshul Verma (Rajasthan)

JEE Main 2021: Candidates with 100 Percentile

JEE Main Result 2021 Session 4 (August)

VAIBHAV VISHAL (Bihar)

ATHARVA ABHIJIT TAMBAT (Maharashtra)

PULKIT GOYAL (Punjab)

SIDDHANT MUKHERJEE (Rajasthan)

KOMMA SHARANYA (Telangana)

JEE Main Result 2021 Session 3 (July)

KARNAM LOKESH (Andhra Pradesh)

DUGGINENI VENKATA PANEESH (Andhra Pradesh)

PASALA VEERA SIVA (Andhra Pradesh)

KANCHAN (Andhra Pradesh)

VAIBHAV VISHAL (Bihar)

ANSHUL VERMA (Rajasthan)

RUCHIR BANSAL (Delhi NCT)

PRAVAR KATARIA (Delhi NCT)

HARSH (Haryana)

ANMOL (Haryana)

GAURAB DAS (Karnataka)

POLU LAKSHMI SAI LOKESH REDDY (Telangana)

MADUR ADARSH REDDY (Telangana)

VELAVALI VENKATA KARTHIKEYA SAI VYDHIK (Telangana)

JOSYULA VENKATA ADITYA (Telangana)

PAL AGGARWAL (Uttar Pradesh)

AMAIYA SINGHAL (Uttar Pradesh)

JEE Main Result 2021 Session 2 (March)

BANNURU ROHIT KUMAR REDDY (Telangana)

BRATIN MONDAL (West Bengal)

SIDDHARTH KALRA (Delhi NCT)

KUMAR SATYADARSHI (Bihar)

MRIDUL AGARWAL (Rajasthan)

ASHWIM ABRAHAM (Tamil Nadu)

ATHARVA ABHIJIT TAMBAT (Maharashtra)

BAKSHI GARGI MAKARAND (Maharashtra)

MADUR ADARSH REDDY (Telangana)

ZENITH MALHOTRA (Rajasthan)

JOSYULA VENKATA ADITYA (Telangana)

ROHIT KUMAR (Rajasthan)

KAVYA CHOPRA (Delhi NCT)

JEE Main Result 2021 Session 1 (February)

SAKET JHA (Rajasthan)

PRAVAR KATARIA (Delhi NCT)

RANJIM PRABAL DAS (Delhi NCT)

GURAMRIT SINGH (Chandigarh)

SIDDHANT MUKHERJEE (Maharashtra)

ANANTH KRISHNA KIDAMBI (Gujarat)