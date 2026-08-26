Jiwaji University Result 2026 Link: जीवाजी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जारी, इस Link से डाउनलोड करें UG और PG सेमेस्टर मार्कशीट PDF
Jiwaji University Result 2026 OUT: यूजी, पीजी सेमेस्टर, वार्षिक और डिप्लोमा कोर्स के लिए छात्र अपना रोल नंबर दर्ज करके जीवाजी विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट jiwaji.edu से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
Jiwaji University Result 2026 OUT: जीवाजी यूनिवर्सिटी ने कई UG और PG कोर्सों के रिजल्ट जारी किए हैं। इनमें LL.M., LL.B., B.A. LL.B., M.B.A., P.G.D.C.A., M.A. और M.Sc के विभिन्न सेमेस्टर के परिणाम शामिल हैं। इसके अलावा कुछ ATKT परीक्षाओं के रिजल्ट भी जारी किए गए हैं। M.A. Geography, Sanskrit, Political Science, Hindi, Drawing & Painting और Defence & Strategic Studies के साथ M.Sc. Mathematics और Physics के सेकंड सेमेस्टर के परिणाम भी घोषित किए गए हैं। ये सभी रिजल्ट जून 2026 में आयोजित परीक्षाओं से संबंधित हैं।
25 अगस्त 2026 को जारी किए गए सभी Jiwaji University Result
जीवाजी यूनिवर्सिटी ने 25 अगस्त 2026 को कई UG, PG, प्रोफेशनल और लॉ कोर्सों के परीक्षा रिजल्ट जारी किए हैं। जारी किए गए कोर्स के रिजल्ट की लिस्ट यहां देखें:
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B.A.B.Ed. Second Semester Exam, June 2026
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B.A.B.Ed. Second Semester (ATKT) Exam, June 2026
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B.A.B.Ed. Fourth Semester Exam, June 2026
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B.A.B.Ed. Fourth Semester (ATKT) Exam, June 2026
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B.A.B.Ed. Sixth Semester Exam, June 2026
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B.A.B.Ed. Sixth Semester (ATKT) Exam, June 2026
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LL.M. Second Semester (CBCS) Exam, June 2026
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LL.B. First Year (3YDC) Second Semester (ATKT) Exam, June 2026
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LL.B. First Year (3YDC) Second Semester Exam, June 2026
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LL.B. Second Year (3YDC) Fourth Semester Exam, June 2026
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LL.B. Second Semester Exam, June 2026
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B.A. LL.B. Fourth Semester Exam, June 2026
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B.A. LL.B. Sixth Semester (ATKT) Exam, June 2026
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B.A. LL.B. Sixth Semester Exam, June 2026
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B.A. LL.B. Eighth Semester Exam, June 2026
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B.A. LL.B. Second Semester (ATKT) Exam, June 2026
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B.A. LL.B. Fourth Semester (ATKT) Exam, June 2026
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M.B.A. (Full-Time) Second Semester (College) (CBCS) Exam, June 2026
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P.G.D.C.A. Second Semester (NEP) Exam, June 2026
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M.A. Geography Second Semester (NEP) Exam, June 2026
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M.A. Drawing & Painting Second Semester (NEP) Exam, June 2026
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M.A. Sanskrit Second Semester (NEP) Exam, June 2026
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M.A. Political Science Second Semester (NEP) Exam, June 2026
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M.A. Defence & Strategic Studies Second Semester (NEP) Exam, June 2026
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M.A. Hindi Second Semester (NEP) Exam, June 2026
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M.Sc. Mathematics Second Semester (NEP) Exam, June 2026
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M.Sc. Physics Second Semester (NEP) Exam, June 2026
Jiwaji University Result 2026 Link
जीवाजी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्र अपना रोल नंबर डालकर अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। हमने अभ्यर्थियों की आसानी के लिए रिजल्ट देखने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में भी उपलब्ध कराया है।
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यहां क्लिक करें- Jiwaji University Result Link (Active)
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कैसे चेक करें Jiwaji University Result 2026?
छात्र नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपना परिणाम देख और प्रिंट आउट ले सकते हैं।
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सबसे पहले यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
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फिर होम पेज पर Information Corner में जाकर Results सेक्शन पर क्लिक करें।
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अब एक नया लॉगिन पेज खुलेगा। यहां अपनी ईयर सिलेक्ट करें और Proceed For Result पर क्लिक करें।
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अपने कोर्स के सामने दिए गए View Result बटन पर क्लिक करें।
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अब अपना रोल नंबर दर्ज करें।
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आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा।
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रिजल्ट को डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकालकर रख लें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.