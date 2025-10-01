JSSC Scientific Assistant Answer Key 2025 OUT: जेएसएससी वैज्ञानिक सहायक उत्तर कुंजी जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

JSSC Scientific Assistant Answer Key 2025 OUT: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने JSACE 2025 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह परीक्षा 14 सितंबर 2025 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। उम्मीदवार 5 अक्टूबर 2025 तक उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए आयोग कुल 23 रिक्तियों को भरेगा।

JSSC Scientific Assistant Answer Key 2025 PDF Download Link

JSSC वैज्ञानिक सहायक उत्तर कुंजी 2025 अब डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपना प्रदर्शन जांच सकते हैं और आगे की चयन प्रक्रिया की तैयारी कर सकते हैं। आधिकारिक JSSC JSACE उत्तर कुंजी 2025 के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

