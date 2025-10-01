JSSC Scientific Assistant Answer Key 2025 OUT: जेएसएससी वैज्ञानिक सहायक उत्तर कुंजी जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

RRB ALP Result 2025 OUT!
By Vijay Pratap Singh
Oct 1, 2025, 09:48 IST

JSSC Scientific Assistant Answer Key 2025 OUT: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने JSACE 2025 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

JSSC Scientific Assistant Answer Key 2025 OUT: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने JSACE 2025 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह परीक्षा 14 सितंबर 2025 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। उम्मीदवार 5 अक्टूबर 2025 तक उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए आयोग कुल 23 रिक्तियों को भरेगा।

JSSC Scientific Assistant Answer Key 2025 PDF Download Link

JSSC वैज्ञानिक सहायक उत्तर कुंजी 2025 अब डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के बाद  उम्मीदवार अपना प्रदर्शन जांच सकते हैं और आगे की चयन प्रक्रिया की तैयारी कर सकते हैं। आधिकारिक JSSC JSACE उत्तर कुंजी 2025 के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

JSSC JSACE answer key 2025 Link

यहां क्लिक करें

JSSC Scientific Assistant Answer Key 2025 PDF Notice 

यहां क्लिक करें

JSSC Scientific Assistant Answer Key 2025 Objection Details: आपत्ति विवरण

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, राँची ने विज्ञापन संख्या-01/2025 के तहत 14 सितंबर 2025 को सम्पन्न झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के उत्तर पत्रक और उत्तर कुंजी जारी की है। उम्मीदवार अपनी उत्तर कुंजी के खिलाफ आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने का लिंक आयोग की वेबसाइट https://jssc.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है।

  1. उम्मीदवार 5 अक्टूबर 2025 की रात 12 बजे तक अपनी ईमेल आईडी और जन्म तिथि दर्ज कर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

  2. निर्धारित तारीख के बाद की आपत्तियां मान्य नहीं होंगी।

  3. उत्तर कुंजी के खिलाफ आपत्ति केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी, अन्य माध्यमों से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

JSACE answer key 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके अपनी उत्तर कुंजी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।

  • आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in खोलें।

  • होमपेज पर उत्तर कुंजी वाला सेक्शन देखें।

  • Jharkhand Scientific Assistant Competitive Examination - 2025 वाले लिंक पर क्लिक करें।

  • अगर लॉगिन पूछा जाए, तो अपना यूजरनाम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।

  • उत्तर कुंजी डाउनलोड करें और अपने डिवाइस में सेव करें।

  • जरूरत पड़ने पर उसका प्रिंटआउट लेकर अपने उत्तरों से मिलान करें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

