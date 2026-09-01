KVS LDCE Answer Key 2026 OUT: केंद्रीय विद्यालय संगठन एलडीसीई परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

KVS LDCE Answer Key 2026 Release Date: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर एलडीई/एलडीसी टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों की परीक्षा की उत्तर कुंजी 2026 जारी कर दी है, जिसकी परीक्षा 26 अप्रैल 2026 की आयोजित की गई थी। केवीएस एलडीई/एलडीसी की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर-की डाउनलोड करने के बाद अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं।

केवीएस एलडीई/एलडीसी टीचिंग और नॉन-टीचिंग भर्ती परीक्षा के माध्यम से 2499 रिक्त पदों को भरना चाहता है, जिसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, हेड मास्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रिटेरियट असिस्टेंट और जूनियर सेक्रिटेरियट असिस्टेंट आदि पद शामिल है।

KVS LDCE Answer Key 2026 PDF डाउनलोड लिंक

केवीएस एलडीई/एलडीसी टीचिंग और नॉन-टीचिंग परीक्षा की उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। टेक्निल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें। उम्मीदवार नीचे दिए लिंक से भी आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।