ICSI CSEET Result 2025, Link Active
Focus
Quick Links

MP SET 2025 आवेदन फॉर्म भरने की आज है आखिरी तारीख, mppsc.mp.gov.in से अभी करें अप्लाई

By Vijay Pratap Singh
Nov 20, 2025, 17:08 IST

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने MP राज्य पात्रता परीक्षा (MP SET) 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज, यानी 20 नवंबर 2025, आवेदन करने की आखिरी तारीख है। इस लेख में आवेदन की अंतिम तिथि, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और अप्लाई करने की लिंक जैसी जानकारी दी गई है।

Add as a preferred source on Google
Join us
MP SET 2025 आवेदन फॉर्म
MP SET 2025 आवेदन फॉर्म

MPPSC आज, 20 नवंबर 2025 को MP SET 2025 के लिए आवेदन पोर्टल बंद करने जा रहा है। Candidates को आखिरी समय का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए। जो Candidates MP SET परीक्षा पास करेंगे, वे राज्य भर के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर / लाइब्रेरियन / खेल अधिकारी के पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। आवेदन प्रक्रिया 25 अक्टूबर को mppsc.mp.gov.in पर शुरू हुई थी और आज समाप्त हो रही है।

MP SET 2025 आवेदन फॉर्म की अंतिम तिथि

Candidates को MP SET 2025 के लिए समय पर आवेदन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आवेदन पोर्टल आज बंद हो जाएगा। MP SET 2025 आवेदन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 20 नवंबर 2025 है।

MP SET 2025-हाइलाइट्स

MP SET एक पात्रता परीक्षा है। इसे पास करने वाले Candidates राज्य भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के योग्य माने जाते हैं। परीक्षा में पास होने के लिए, Candidates को आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने होते हैं। MP SET 2025 परीक्षा से जुड़ी जानकारी नीचे देखें:

विवरण

जानकारी

आयोजक संस्था

MPPSC (मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग)

परीक्षा का नाम

MP राज्य पात्रता परीक्षा (MP SET) 2025

अधिसूचना संख्या

विज्ञापन 01 / SET / 2025

आवेदन की अवधि

25 अक्टूबर से 20 नवंबर 2025

सुधार की अवधि

30 अक्टूबर से 22 नवंबर 2025

परीक्षा की तारीख

11 जनवरी 2026

विषय

31 विषय, जिनके लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी

आवेदन का तरीका

Online, MPPSC पोर्टल (mppsc.mp.gov.in) या MP Online के माध्यम से

MP SET 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?

जो Candidates पात्र हैं और अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, उन्हें अंतिम तारीख से पहले जल्द से जल्द आवेदन फॉर्म भर लेना चाहिए। नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:

  • MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाएं।

  • होमपेज पर दिए गए "Apply Online" लिंक पर क्लिक करें। अब MP SET 2025 पर क्लिक करें।

  • एक नया पेज खुलेगा, जिसमें MP SET 2025 की जानकारी होगी।

  • आवेदन फॉर्म (Application Form) के लिंक पर क्लिक करें और घोषणा बॉक्स को चेक करें।

  • इसके बाद "I Accept" पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।

  • सभी जरूरी जानकारी भरें, जैसे MP SET के लिए विषय का चुनाव, शैक्षणिक जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी, वैवाहिक स्थिति, निवास की जानकारी, परीक्षा केंद्र का चुनाव आदि।

  • निर्धारित फॉर्मेट में दस्तावेज अपलोड करें।

  • आवेदन शुल्क का भुगतान Online मोड में या Mponline के कियोस्क के माध्यम से नकद में करें।

MP SET 2025 आवेदन फॉर्म का लिंक

इच्छुक और पात्र Candidates को जल्द से जल्द नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से MP SET 2025 के लिए आवेदन करना चाहिए। यह सलाह दी जाती है कि आखिरी समय की परेशानियों से बचने के लिए अंतिम क्षण तक इंतजार न करें।

MP SET 2025 आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

MP SET 2025 आवेदन शुल्क और लेट फीस

आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए Candidates को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान Online या Offline मोड में किया जा सकता है। Candidates अंतिम तारीख के बाद भी लेट फीस के साथ आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। इसकी जानकारी नीचे दी गई है:

कैटेगरी

आवेदन शुल्क

अन्य कैटेगरी और मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी

500 रुपये + 40 रुपये (पोर्टल शुल्क)

मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC / ST / OBC (नॉन-क्रीमी लेयर), EWS और दिव्यांगजन

250 रुपये + 40 रुपये (पोर्टल शुल्क)

लेट फीस भुगतान (पहला चरण)

3,000 रुपये + 40 रुपये (पोर्टल शुल्क)

लेट फीस भुगतान (दूसरा चरण)

25,000 रुपये + 40 रुपये (पोर्टल शुल्क)

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News