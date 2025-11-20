MP SET 2025 आवेदन फॉर्म भरने की आज है आखिरी तारीख, mppsc.mp.gov.in से अभी करें अप्लाई

MPPSC आज, 20 नवंबर 2025 को MP SET 2025 के लिए आवेदन पोर्टल बंद करने जा रहा है। Candidates को आखिरी समय का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए। जो Candidates MP SET परीक्षा पास करेंगे, वे राज्य भर के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर / लाइब्रेरियन / खेल अधिकारी के पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। आवेदन प्रक्रिया 25 अक्टूबर को mppsc.mp.gov.in पर शुरू हुई थी और आज समाप्त हो रही है।

MP SET 2025 आवेदन फॉर्म की अंतिम तिथि

Candidates को MP SET 2025 के लिए समय पर आवेदन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आवेदन पोर्टल आज बंद हो जाएगा। MP SET 2025 आवेदन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 20 नवंबर 2025 है।

MP SET 2025-हाइलाइट्स

MP SET एक पात्रता परीक्षा है। इसे पास करने वाले Candidates राज्य भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के योग्य माने जाते हैं। परीक्षा में पास होने के लिए, Candidates को आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने होते हैं। MP SET 2025 परीक्षा से जुड़ी जानकारी नीचे देखें: