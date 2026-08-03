MPESB Group 1 Sub Group 2 Result 2026: एमपी ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 परीक्षा का रिजल्ट जारी, ये रहा डाउनलोड लिंक

MPESB Group 1 Sub Group 2 Result 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने आज 3 अगस्त 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा 17 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी एप्लीफेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एमपीईएसबी अपने इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 474 रिक्त पदों को भरना चाहता है।

एमपी ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 का रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

MPESB Group 1 Sub Group 2 Result 2026 डाउनलोड लिंक

एमपी ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें।