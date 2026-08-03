SSC MTS Result 2026: एसएससी एमटीएस रिजल्ट ssc.gov.in पर जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF

SSC MTS Result 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिनांक 3 अगस्त 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन टेक्निकल) स्टाफ और हवलदार (CBIC & CBN) की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार

ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को चयन के अगले चरण PST और PET परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

एसएससी एमटीएस परीक्षा 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना 26 मई 2026 को जारी की गई थी और सीबीटी परीक्षा देश भर के विभिन्न केंद्रों पर 4 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई थी। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कुल 8,04,633 उम्मीदवार शामिल हुए थे।

SSC MTS Result 2026 डाउनलोड लिंक

जो उम्मीदवार एसएससी एमटीएस और हवलदार सीबीटी परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट से अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं। आप नीचे दी गई टेबल के जरिए रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।