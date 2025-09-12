Rajasthan Police Admit Card 2025 Out
MPMSU Result 2025 OUT: मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी, ये रहा Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Sep 12, 2025, 09:21 IST

MPMSU Result 2025 OUT: मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी (MPMSU) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट mpmsu.edu.in पर विभिन्न स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर परिणाम जारी कर दिए हैं। छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक इस लेख में नीचे दिया गया है।

Madhya Pradesh Medical Science University Result 2025: मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी (MPMSU), जबलपुर ने अपने विभिन्न यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर परिणाम (MPMSU Result 2025) आधिकारिक वेबसाइट mpmsu.edu.in पर जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में भाग लिया था, वे अब रोल नंबर डालकर ऑनलाइन अपनी Marksheet डाउनलोड कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी (MPMSU), जबलपुर ने विभिन्न यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर परिणामों के लिंक जारी कर दिए हैं। छात्र अब अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर दर्ज कर ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

यहां क्लिक करें

mpmsu.edu.in result 2025: मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी रिजल्ट कैसे चेक करें?

MPMSU (Madhya Pradesh Medical Science University) का रिजल्ट 2025 चेक करने का आसान तरीका नीचे दिया है।

  • MPMSU की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।

  • वेबसाइट पर “Examination” या “Results” सेक्शन पर जाएँ।

  • वहाँ से “MPMSU Result 2025” या “Download/View Result” लिंक चुनें।

  • लिंक पर क्लिक करने के बाद आप रिजल्ट पेज पर पहुँचेंगे।

  • अब अपना Enrollment Number या Roll Number दर्ज करें। (जरूरत पड़ने पर Exam Series/Main/Supplementary भी चुनें)।

सबमिट करने पर आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा। आप इसे PDF में डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

