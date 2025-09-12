MPMSU Result 2025 OUT: मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी, ये रहा Direct Link

Madhya Pradesh Medical Science University Result 2025: मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी (MPMSU), जबलपुर ने अपने विभिन्न यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर परिणाम (MPMSU Result 2025) आधिकारिक वेबसाइट mpmsu.edu.in पर जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में भाग लिया था, वे अब रोल नंबर डालकर ऑनलाइन अपनी Marksheet डाउनलोड कर सकते हैं।
MPMSU Result 2025 Download Link
मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी (MPMSU), जबलपुर ने विभिन्न यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर परिणामों के लिंक जारी कर दिए हैं। छात्र अब अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर दर्ज कर ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।
MPMSU Result Link
mpmsu.edu.in result 2025: मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी रिजल्ट कैसे चेक करें?
MPMSU (Madhya Pradesh Medical Science University) का रिजल्ट 2025 चेक करने का आसान तरीका नीचे दिया है।
MPMSU की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
वेबसाइट पर “Examination” या “Results” सेक्शन पर जाएँ।
वहाँ से “MPMSU Result 2025” या “Download/View Result” लिंक चुनें।
लिंक पर क्लिक करने के बाद आप रिजल्ट पेज पर पहुँचेंगे।
अब अपना Enrollment Number या Roll Number दर्ज करें। (जरूरत पड़ने पर Exam Series/Main/Supplementary भी चुनें)।
सबमिट करने पर आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा। आप इसे PDF में डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।
