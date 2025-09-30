NDA 2 Result 2025: upsc.gov.in पर यूपीएससी एनडीए 2 रिजल्ट होगा घोषित, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड PDF

UPSC NDA 2 Result 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और नैशनल डिफेंस एक्जीक्यूटिव कैडेट (NA) परीक्षा 2, 2025 का रिजल्ट बहुत जल्द आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर घोषित किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक बार जारी होने के बाद सभी उम्मीदवार इसे ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर की आवश्यकता होगी। यूपीएससी ने एनडीए और एनए-II की परीक्षा 14 सितंबर 2025 को देशभर के अलग-अलग केंद्रों पर करवाई थी।

इस लेख में हम आपको यूपीएससी एनडीए 2 रिजल्ट 2025 को डाउनलोड करने के लिए आसान स्टेप्स बताएंगे, ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपना रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त कर सकें।

NDA 2 Result 2025: यूपीएससी एनडीए 2 रिजल्ट हाइलाइट्स

यूपीएससी (Union Public Service Commission) एनडीए / एनए (NDA / NA) परीक्षा का आयोजन करती है। चयन प्रक्रिया दो मुख्य चरणों में होती है: