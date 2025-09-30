UPSC NDA 2 Result 2025 Soon
NDA 2 Result 2025: upsc.gov.in पर यूपीएससी एनडीए 2 रिजल्ट होगा घोषित, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड PDF

By Vijay Pratap Singh
Sep 30, 2025, 10:00 IST

UPSC NDA 2 Result 2025: यूपीएससी एनडीए 2 रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी कर दिया जाएगा। जो उम्मीदवार 14 सितंबर 2025 को आयोजित एनडीए 2 परीक्षा 2025 के लिए उपस्थित हुए थे, वे सभी जल्द ही अपना रिजल्ट देख और पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे।

UPSC NDA 2 Result 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और नैशनल डिफेंस एक्जीक्यूटिव कैडेट (NA) परीक्षा 2, 2025 का रिजल्ट बहुत जल्द आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर घोषित किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक बार जारी होने के बाद सभी उम्मीदवार इसे ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर की आवश्यकता होगी। यूपीएससी ने एनडीए और एनए-II की परीक्षा 14 सितंबर 2025 को देशभर के अलग-अलग केंद्रों पर करवाई थी।

इस लेख में हम आपको यूपीएससी एनडीए 2 रिजल्ट 2025 को डाउनलोड करने के लिए आसान स्टेप्स बताएंगे, ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपना रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त कर सकें।

NDA 2 Result 2025: यूपीएससी एनडीए 2 रिजल्ट हाइलाइट्स 

यूपीएससी (Union Public Service Commission) एनडीए / एनए (NDA / NA) परीक्षा का आयोजन करती है। चयन प्रक्रिया दो मुख्य चरणों में होती है:

  1. लिखित परीक्षा (Mathematics + GAT) — कुल 900 अंक

  2. SSB साक्षात्कार 

लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को SSB साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद अभ्यार्थी की कुल अंक (लिखित + साक्षात्कार) व अन्य पात्रता मानदंडों (जैसे मेडिकल परीक्षण, दस्तावेज़ सत्यापन आदि) के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तय होती है। अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका देख सकते हैं।

परीक्षा आयोजित करने वाला निकाय

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

परीक्षा का नाम

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा (II), 2025

परीक्षा तिथि

14 सितम्बर 2025

रिक्तियां

406

एनडीए 2 परिणाम तिथि 2025

जल्द

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा,  एसएसबी इंटरव्यू,  चिकित्सा परीक्षा और अंतिम मेरिट

आधिकारिक वेबसाइट

www.upsc.gov.in

UPSC NDA 2 Result 2025: यूपीएससी एनडीए 2 रिजल्ट 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार अपना रिजल्ट देखने के लिए ये आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:

  1. UPSC की वेबसाइट www.upsc.gov.in खोलें।

  2. होमपेज पर "Examinations" टैब पर क्लिक करें।

  3. ड्रॉपडाउन से "Written Results" चुनें।

  4. National Defence Academy & Naval Academy Examination (II), 2025 लिंक खोजें और क्लिक करें।

  5. NDA 2 Result 2025 PDF डाउनलोड करें।

  6. PDF खोलें और अपना रोल नंबर खोजने के लिए Ctrl+F दबाएं।

  7. अगर आपका रोल नंबर सूची में है, तो आप SSB Interview के लिए चुने गए हैं।

