Railway NCR Apprentice Online Form 2026: आरआरसी अप्रेंटिस भर्ती की अंतिम तिथि आगे बढ़ी

RRC NCR Apprentice Online Form 2026: रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, उत्तर मध्य रेलवे ने एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण भर्ती 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी है। आरआरसी एनसीआर ने प्रयागराज, आगरा और झांसी डिवीजनों के साथ झांसी में भी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्ती अभियान अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षण वर्ष 2026-27 के लिए आयोजित किया जा रहा है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन की अंतिम तिथि को अब 31 अगस्त, (रात 11.59 बजे) तक बढ़ा दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार आगे लेख में उपलब्ध कराए गए डायरेक्ट लिंक से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन लिंक रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन 8 अगस्त से शुरू किए गए थे। जिसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगी। संबंधित भर्ती अभियान का उद्देश्य अप्रेंटिस के कुल 1,853 रिक्त पदों को भरना है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार यहां उपलब्ध कराए गए डायरेक्ट लिंक से आवेदन कर सकते हैं।

आरआरसी NCR अप्रेंटिस भर्ती 2026 यहां क्लिक करें शैक्षणिक योग्यता आरआरसी अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवारों को तय की गई शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा करना आवश्यक है। उम्मीदवारों को मैट्रिक (10वीं कक्षा की परीक्षा) में कुल 50% अंक प्राप्त कर पास करना अनिवार्य है। वहीं, मान्यता प्राप्त संस्थान (NCVT/SCVT) से संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाणपत्र होना चाहिए। आयु सीमा आरआरसी ने अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत उम्मीदवारों की न्युनतम आयु सीमा 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष तय की गई है। वहीं, एससी/एसटी को 5 साल, अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष और पीडब्ल्यूबीडी को 10 वर्ष की छूट दी गई है। आवेदन शुल्क अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपनी श्रेणियों के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। जिसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये और एससी, एसटी के लिए निशुल्क तय किया गया है।