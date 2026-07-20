Rajasthan High Court 4th Grade Syllabus 2026: राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी सिलेबस PDF डाउनलोड करें
Rajasthan High Court 4th Grade Syllabus 2026: राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी का नया सिलेबस 2026 जारी कर दिया गया है। सिलेबस में जनरल हिंदी, इंग्लिश, राजस्थानी संस्कृति और बोलियां जैसे विषय शामिल हैं।
Rajasthan High Court 4th Grade Syllabus 2026: राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम का सिलेबस उम्मीदवार इस लेख में देख सकते हैं। सिलेबस में जनरल हिंदी, इंग्लिश, राजस्थानी संस्कृति और बोलियां जैसे विषय शामिल हैं। परीक्षा से जुड़े सिलेबस को जानने से उम्मीदवारों को अपनी तैयारी की योजना बनाने में मदद मिलती है। इस लेख में राजस्थान हाई कोर्ट के ग्रुप डी सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, अंकन योजना, तैयारी से संबंधित जरूरी जानकारी विस्तार से दी गई है।
Rajasthan High Court 4th Grade Exam Pattern 2026: एग्जाम पैटर्न
राजस्थान हाई कार्ट की परीक्षा में बैठने से पहले उम्मीदवारों को एग्जाम पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। संबंधित भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल हैं। इस परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) शामिल हैं। परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी। जिसमें तीन विषय जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, राजस्थानी संस्कृति और बोलियां जैसे तीन विषय शामिल हैं। लिखित परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 85 हैं। प्रत्येत प्रश्न 1 अंक का होगा और एग्जाम में किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
|
विषय
|
प्रश्नों की संख्या
|
अधिकतम अंक
|
सामान्य हिंदी
|
40
|
40
|
सामान्य अंग्रेजी
|
25
|
25
|
राजस्थानी संस्कृति और बोली
|
20
|
20
|
कुल
|
85
|
85
Rajasthan High Court 4th Grade Syllabus 2026: राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी सिलेबस 2026
राजस्थान हाई कोर्ट ग्रेड 4 सिलेबस में अंकन प्रणाली, विषय और अन्य महत्वपूर्ण डिटेल्स शामिल हैं। इसमें मैट्रिक स्तर पर आधारित बुनियादी ज्ञान और समझ का परीक्षण करते हैं। सिलेबस की सहायता से उम्मीदवारों को अपनी तैयारी प्रभावी ढंग से करने में मदद मिलती है। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस निम्नलिखित है:
जनरल हिंदी
राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी सिलेबस में हिंदी पाठ्यक्रम भाषा, व्याकरण और अन्य विषयों के बारे में आपकी समझ का परीक्षण करता ह
-
संज्ञा
-
सर्वनाम
-
क्रिया
-
विशेषण
-
मिश्रण
-
संयोजक
-
विलोम
-
समानार्थी शब्द
-
तनावग्रस्त
-
शब्द सुधार
-
वाक्य सुधार
-
मुहावरा,
-
कहावत का खेल
-
व्यंजन सामान्य
जनरल इंग्लिश
-
Tenses
-
Articles
-
Active & Passive Voice
-
Direct & Indirect Speech
-
Modals (Command, Request, Permission, Probability, Obligation)
-
Synonyms
-
Antonyms
-
One word
-
Gender
-
Adjective
-
Verb
-
Editing & Omission
-
Arrangement of sentence
-
Complex & compound sentences
-
Vocabulary
राजस्थानी संस्कृति और बोलियां राजस्थानी कहावतें
-
राजस्थानी कहावतें
-
राजस्थानी मुहावरे
-
राजस्थानी बोली
-
राजस्थान की भौगोलिक स्थिति
-
राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति
-
राजस्थानी पोशाक, परिधान, राजस्थान के मेले और त्यौहार
-
राजस्थान के प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल
-
राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं लेखक
-
राजस्थान के लोक देवता
-
राजस्थान के लोकगीत और लोकनृत्य
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.