Rajasthan HC Recruitment 2022: 2700 से अधिक क्लर्क और असिस्टेंट पदों पर निकली भर्ती, 22 सितंबर तक करें आवेदन

Rajasthan HC Recruitment 2022: राजस्थान के जोधपुर हाई कोर्ट ने जूनियर जुडिशल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, और क्लर्क के पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित अंतिम तिथि 22 सितंबर 2022 से पूर्व ऑफिसियल वेबसाइट hcraj.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैंI इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 2756 पदों पर भर्ती की जाएगीI भर्ती प्रक्रिया से सम्बंधित महत्वपूर्ण डिटेल्स यहाँ पढ़ें I

Rajasthan HC Recruitment 2022 पदों का विवरण :

कुल पद - 2756 पद

1. जूनियर जुडिशल असिस्टेंट- 320 पद

2. न्यायिक एकेडेमी में क्लर्क II - 4 पद

3. जूनियर असिस्टेंट -18 पद

4. जिला न्यायालय में क्लर्क II

(Non TSP Area) - 1985 पद

5. जिला न्यायालय में क्लर्क II

(TSP Area)- 69 पद

6. जिला विधिक सेवा

प्राधिकरण में जूनियर

असिस्टेंट (Non TSP Area) - 343 पद

7. जिला विधिक सेवा

प्राधिकरण में जूनियर

असिस्टेंट (TSP Area) - 17 पद

Rajasthan HC Recruitment महत्वपूर्ण तिथियाँ:

आवेदन की अंतिम तिथि - 22 सितंबर 2022 ( शाम 5 बजे तक)



Rajasthan HC Recruitment पात्रता विवरण :

इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री या समकक्ष होना चाहिए और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए।

Rajasthan HC Recruitment आयु सीमा :

18 से 40 वर्ष

रिज़र्व केटेगरी को आयु में छूट दी जाएगी

Rajasthan HC Recruitment आवेदन शुल्क:

जनरल/ओबीसी (क्रीमी लेयर)- 500 रुपये

ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस- 400 रुपये

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी- 350

Rajasthan HC Recruitment आवेदन प्रक्रिया:

स्टेज 1- ऑफिसियल वेबसाइट- hcraj.nic.in पर जाएं

स्टेज 2- होम पेज पर उपलब्ध रिक्रूटमेंट टैब पर क्लिक करें

स्टेज 3- दिए गए लिंक RECRUITMENT - Recruitment JrJAs for RHC JAs for RSLSA and DLSAs and Clerks Grade II for RSJA and District Courts 2022" पर क्लिक करें।

स्टेज 4- अब "Online Application Portal" पर क्लिक करें

स्टेज 5- अपने आप को रजिस्टर करें और सिस्टम जनरेटेड यूजरनेम और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें

स्टेज 6- आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

स्टेज 7- आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म जमा करें

स्टेज 8- आवेदन पत्र डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेलें