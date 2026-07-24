Rajasthan Mahila Supervisor Question Paper 2026: डाउनलोड करें राजस्थान महिला सुपरवाइजर प्रश्न पत्र PDF
Rajasthan Mahila Supervisor Question Paper 2026: जो उम्मीदवार राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब इस लेख में दिए गए लिंक के माध्यम से प्रश्न पत्र PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan Mahila Supervisor Question Paper 2026: राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा 2026 का आयोजन आज, 24 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया। इस परीक्षा में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने भाग लिया। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जबकि आगामी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए भी यह एक उपयोगी अध्ययन सामग्री साबित हो सकता है।
परीक्षा समाप्त होने के बाद उम्मीदवार राजस्थान महिला सुपरवाइजर प्रश्न पत्र 2026 PDF डाउनलोड करके उसमें पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण कर सकते हैं। प्रश्न पत्र के माध्यम से अभ्यर्थी परीक्षा के स्तर, प्रश्नों के पैटर्न और महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्राप्त कर अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं।
यहां देखें- Rajasthan LDC Answer Key 2026
RSSB महिला सुपरवाइजर क्वेश्चन पेपर 2026 हाइलाइट्स
इस भर्ती अभियान के माध्यम से चयन बोर्ड कुल 72 पदों पर उम्मीदवारों की नियु्क्ति करेगा। भर्ती परीक्षा से संबंधित अन्य सभी हाइलाइट्स आप नीचे दी तालिका में देख सकते हैं।
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परीक्षा का नाम
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RSSB महिला सुपरवाइजर परीक्षा 2026
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आयोजन संस्था
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राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)
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परीक्षा तिथि
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24 जुलाई 2026
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परीक्षा समय
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सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक
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परीक्षा अवधि
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3 घंटे
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परीक्षा मोड
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ऑफलाइन (OMR आधारित)
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कुल प्रश्न
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150 प्रश्न
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कुल अंक
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200 अंक
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नेगेटिव मार्किंग
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प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक कटौती
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पद का नाम
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महिला पर्यवेक्षक (Mahila Supervisor)
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रिक्त पद
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72 पद
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आधिकारिक वेबसाइट
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rssb.rajasthan.gov.in
राजस्थान महिला सुपरवाइजर प्रश्न पत्र 2026 PDF
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित महिला सुपरवाइजर परीक्षा के प्रश्न पत्र में विभिन्न विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीदवार प्रश्न पत्र के माध्यम से परीक्षा के स्तर, प्रश्नों के पैटर्न और महत्वपूर्ण टॉपिक्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी राजस्थान महिला सुपरवाइजर प्रश्न पत्र 2026 PDF को डाउनलोड कर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए, राजस्थान महिला सुपरवाइजर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक नीचे लेख में प्रदान किया गया है।
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Rajasthan Mahila Supervisor Question Paper 2026 PDF Link
Official Rajasthan Mahila Supervisor Question Paper PDF डाउनलोड कैसे करें?
राजस्थान महिला सुपरवाइजर प्रश्न पत्र PDF डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:
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सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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होम पेज पर Candidate Corner सेक्शन में Master Question Paper पर क्लिक करें।
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फिर Mahila Supervisor Question Paper पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें।
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प्रश्न पत्र पीडीएफ फाइल में स्क्रीन पर खुल जाएगा।
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इसे डाउनलोड करें और अपने उत्तरों का मिलान करें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.