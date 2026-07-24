Rajasthan Mahila Supervisor Question Paper 2026: डाउनलोड करें राजस्थान महिला सुपरवाइजर प्रश्न पत्र PDF

Rajasthan Mahila Supervisor Question Paper 2026: राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा 2026 का आयोजन आज, 24 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया। इस परीक्षा में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने भाग लिया। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जबकि आगामी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए भी यह एक उपयोगी अध्ययन सामग्री साबित हो सकता है।

परीक्षा समाप्त होने के बाद उम्मीदवार राजस्थान महिला सुपरवाइजर प्रश्न पत्र 2026 PDF डाउनलोड करके उसमें पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण कर सकते हैं। प्रश्न पत्र के माध्यम से अभ्यर्थी परीक्षा के स्तर, प्रश्नों के पैटर्न और महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्राप्त कर अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं।

यहां देखें- Rajasthan LDC Answer Key 2026

RSSB महिला सुपरवाइजर क्वेश्चन पेपर 2026 हाइलाइट्स

इस भर्ती अभियान के माध्यम से चयन बोर्ड कुल 72 पदों पर उम्मीदवारों की नियु्क्ति करेगा। भर्ती परीक्षा से संबंधित अन्य सभी हाइलाइट्स आप नीचे दी तालिका में देख सकते हैं।