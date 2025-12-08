Rajasthan Patwari DV Schedule 2025 जारी हुआ, यहां देखें डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और जरूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट PDF

KARTET Answer Key 2025
By Vijay Pratap Singh
Dec 8, 2025, 11:46 IST

Rajasthan Patwari DV Schedule 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 6366 नॉन-शेड्यूल्ड एरिया और 1044 शेड्यूल्ड एरिया के क्वालिफाई उम्मीदवारों का DV (Document Verification) शेड्यूल जारी कर दिया है। उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिस के अनुसार अपना रोल नंबर चेक करना होगा और निर्दिष्ट तारीख और स्थान पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना होगा। कैंडिडेट्स राजस्थान पटवारी DV शेड्यूल PDF इस लेख में देख सकते हैं।

Rajasthan Patwari DV Schedule 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 के लिए Document Verification (DV) शेड्यूल जारी कर दिया है। पटवारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 08 दिसंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इस शेड्यूल के अनुसार, 6366 नॉन-शेड्यूल्ड एरिया और 1044 शेड्यूल्ड एरिया के उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे।

RSSB द्वारा जारी पटवारी DV शेड्यूल PDF में उम्मीदवारों के रोल नंबर के अनुसार निर्दिष्ट तारीखें दी गई हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर PDF में चेक करें और अपनी निर्धारित तारीख और समय पर समय पर उपस्थित हों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उम्मीदवारों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज की जांच की जाएगी।

यहां क्लिक करें- राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 Direct Link

उम्मीदवार इस लेख में दिए गए लिंक से आसानी से पटवारी DV शेड्यूल PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में अपना रोल नंबर ढूंढकर यह पता लगाया जा सकता है कि उन्हें किस दिन और किस स्थान पर दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया है।

राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 – डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिस के अनुसार

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB), जयपुर ने पटवारी प्रतियोगी परीक्षक-2025 की परीक्षा 17 अगस्त 2025 को आयोजित की थी। परीक्षा का रिजल्ट 3 दिसंबर 2025 को घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की संख्या:

  • गैर अनुसूचित क्षेत्र: 6366

  • अनुसूचित क्षेत्र: 1044

सभी सफल उम्मीदवारों की पात्रता मूल दस्तावेजों से जांची जाएगी। साथ ही, उम्मीदवारों से विस्तृत आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) भी लिया जाएगा। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे अपने रोल नंबर के अनुसार नीचे दी गई तिथि और समय पर राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (RRTI), जयपुर रोड, अजमेर में उपस्थित हों।

  • पटवारी डीवी रिपोर्टिंग समय: प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक

पटवारी DV के लिए लाने वाले दस्तावेज़

  • विस्तृत आवेदन पत्र (दो प्रतियों में)

  • ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी (दो प्रतियों में)

  • सभी मूल दस्तावेज़

उम्मीदवारों की उपस्थिति व्यक्तिगत रूप से अनिवार्य है।

Rajasthan Patwari DV Schedule 2025 PDF 

यहां क्लिक करें

Document formats and other required document list for Patwari Document Verification 

यहां क्लिक करें

