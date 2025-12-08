Rajasthan Patwari DV Schedule 2025 जारी हुआ, यहां देखें डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और जरूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट PDF

Rajasthan Patwari DV Schedule 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 के लिए Document Verification (DV) शेड्यूल जारी कर दिया है। पटवारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 08 दिसंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इस शेड्यूल के अनुसार, 6366 नॉन-शेड्यूल्ड एरिया और 1044 शेड्यूल्ड एरिया के उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे।

RSSB द्वारा जारी पटवारी DV शेड्यूल PDF में उम्मीदवारों के रोल नंबर के अनुसार निर्दिष्ट तारीखें दी गई हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर PDF में चेक करें और अपनी निर्धारित तारीख और समय पर समय पर उपस्थित हों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उम्मीदवारों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज की जांच की जाएगी।

यहां क्लिक करें- राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 Direct Link

उम्मीदवार इस लेख में दिए गए लिंक से आसानी से पटवारी DV शेड्यूल PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में अपना रोल नंबर ढूंढकर यह पता लगाया जा सकता है कि उन्हें किस दिन और किस स्थान पर दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया है।