Rajasthan VDO Exam Analysis 2025: विषयवार विस्तृत पेपर समीक्षा, अच्छे प्रयास और कठिनाई स्तर, जानें

Rajasthan VDO Exam Analysis 2025: राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) की ओर से ग्राम सेवक (VDO) भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 नवंबर को ऑफलाइन मोड में किया जा रहा है। जिसके तहत ग्राम सेवक के कुल 850 रिक्त पदों को भरा जाएगा। परीक्षा का आयोजन एक ही पाली में सुबह 11 बजे से किया जा रहा है। जो कि दोपहर 2 बजे समाप्त होगी। यह राजस्थान के 38 जिलों में पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित की जा रही है।
कठिनाई स्तर, अच्छे प्रयासों की संख्या और अपेक्षित कट-ऑफ को समझने के लिए RSMSSB VDO परीक्षा विश्लेषण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमने आपके संदर्भ के लिए नीचे विस्तृत विषयवार राजस्थान VDO परीक्षा विश्लेषण प्रदान किया है।
राजस्थान वीडीओ परीक्षा विश्लेषण 2025
परीक्षा आज सुबह 11 बजे शुरू हुई और दोपहर 2 बजे समाप्त होगी। यह राजस्थान के 38 जिलों में पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित की जा रही है। यहां, परीक्षा समाप्त होते ही हम एक विस्तृत विश्लेषण प्रदान करेंगे ताकि आपको राजस्थान VDO कट-ऑफ अंकों का अनुमान लगाने और उत्तीर्ण होने की आपकी संभावनाओं का आकलन करने में मदद मिल सके।
RSMSSB VDO कठिनाई स्तर 2025
RSMSSB ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में 200 अंकों के लिए 160 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। आप नीचे दी गई तालिका में अनुभागवार कठिनाई स्तर देख सकते हैं।
|
विषयों
|
कुल मार्क
|
कठिनाई स्तर
|
सामान्य अंग्रेजी, हिंदी
|
50
|
जल्द
|
अंक शास्त्र
|
30
|
जल्द
|
सामान्य ज्ञान
|
20
|
जल्द
|
भूगोल और प्राकृतिक संसाधन
|
30
|
जल्द
|
राजस्थान कृषि एवं आर्थिक संसाधन
|
30
|
जल्द
|
इतिहास और संस्कृति
|
30
|
जल्द
|
कंप्यूटर
|
10
|
जल्द
राजस्थान VDO अच्छे प्रयास 2025
अच्छे प्रयासों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, अपेक्षित कट-ऑफ भी उतनी ही ज़्यादा होने की संभावना है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों ने बताया कि अच्छे प्रयासों की औसत संख्या का अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है।
|
विषयों
|
कुल मार्क
|
अच्छे प्रयास
|
सामान्य अंग्रेजी, हिंदी
|
50
|
जल्द
|
अंक शास्त्र
|
30
|
जल्द
|
सामान्य ज्ञान
|
20
|
जल्द
|
भूगोल और प्राकृतिक संसाधन
|
30
|
जल्द
|
राजस्थान कृषि एवं आर्थिक संसाधन
|
30
|
जल्द
|
इतिहास और संस्कृति
|
30
|
जल्द
|
कंप्यूटर
|
10
|
टीबीए
राजस्थान वीडीओ परीक्षा विश्लेषण 2025 विषयवार
RSMSSB VDO परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ऑफ़लाइन मोड में आयोजित की जाती है और इसमें सामान्य ज्ञान, तर्कशक्ति, गणित, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स जैसे खंडों से 100 प्रश्न होते हैं। उम्मीदवार कठिनाई स्तर, विषय भार और अच्छे प्रयासों की संख्या को समझने के लिए नीचे दिए गए विस्तृत खंड-वार RSMSSB VDO परीक्षा विश्लेषण की जांच कर सकते हैं।
