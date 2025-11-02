Rajasthan VDO Exam Analysis 2025: विषयवार विस्तृत पेपर समीक्षा, अच्छे प्रयास और कठिनाई स्तर, जानें

Rajasthan VDO Exam Analysis 2025: राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) की ओर से ग्राम सेवक (VDO) भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 नवंबर को ऑफलाइन मोड में किया जा रहा है। जिसके तहत ग्राम सेवक के कुल 850 रिक्त पदों को भरा जाएगा। परीक्षा का आयोजन एक ही पाली में सुबह 11 बजे से किया जा रहा है। जो कि दोपहर 2 बजे समाप्त होगी। यह राजस्थान के 38 जिलों में पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित की जा रही है।

कठिनाई स्तर, अच्छे प्रयासों की संख्या और अपेक्षित कट-ऑफ को समझने के लिए RSMSSB VDO परीक्षा विश्लेषण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमने आपके संदर्भ के लिए नीचे विस्तृत विषयवार राजस्थान VDO परीक्षा विश्लेषण प्रदान किया है।

राजस्थान वीडीओ परीक्षा विश्लेषण 2025

परीक्षा आज सुबह 11 बजे शुरू हुई और दोपहर 2 बजे समाप्त होगी। यह राजस्थान के 38 जिलों में पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित की जा रही है। यहां, परीक्षा समाप्त होते ही हम एक विस्तृत विश्लेषण प्रदान करेंगे ताकि आपको राजस्थान VDO कट-ऑफ अंकों का अनुमान लगाने और उत्तीर्ण होने की आपकी संभावनाओं का आकलन करने में मदद मिल सके।