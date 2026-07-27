Rajju Bhaiya University Result 2026 OUT: BA, B.Sc, B.Com समेत UG-PG कोर्स का रिजल्ट जारी, यहां करें चेक
Rajju Bhaiya University Result 2026 OUT: प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय ने यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों की विभिन्न परीक्षाओं का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट prsuniv.ac.in पर जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल छात्र-छात्राएं अब अपने रोल नंबर की सहायता से आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन कर अपना रिजल्ट और डिजिटल मार्कशीट PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajju Bhaiya University Result 2026 OUT: प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय ने 25 जून को विभिन्न UG और PG पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। जारी किए गए परिणामों में B.Sc, B.Com, BA, BBA, BCA, B.Ed, MA, M.Sc, M.Com, MBA और MCA समेत कई पाठ्यक्रमों के अलग-अलग सेमेस्टर शामिल हैं। जिन छात्रों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था, वे विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट prsuniv.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र अपने रोल नंबर की सहायता से लॉगिन कर डिजिटल मार्कशीट PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajju Bhaiya University Result 2026 [Latest Result]
Rajju Bhaiya University Result 2026 Link
प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय ने यूजी और पीजी सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम का लिंक आधिकारिक वेबसाइट prsuniv.ac.in पर एक्टि कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब अपने रोल नंबर और अन्य आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करके ऑनलाइन अपना रिजल्ट एवं स्कोरकार्ड देख सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध कराया गया है।
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Rajju Bhaiya University Result 2026 Direct Link
Rajju Bhaiya University Result 2026 ऐसे करें चेक
रिजल्ट देखने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
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सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट prsuniv.ac.in पर जाएं।
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होमपेज पर Result सेक्शन पर क्लिक करें।
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फिर इसके बाद सेशन 2025-26 पर क्लिक करें।
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अब Session, Semester / Type, Category और अपना रोल नंबर दर्ज करें।
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नीचे लिखे View Result (परिणाम देखें) बटन पर क्लिक करें।
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स्क्रीन पर आपकी मार्कशीट दिखाई देगी।
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भविष्य के लिए मार्कशीट PDF डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट ले लें।
प्रो. राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026 मार्कशीट पर दी गई जानकारी
मार्कशीट में छात्र के नाम सहित सभी जरूरी जानकारी होती है। इसलिए, इसे डाउनलोड करने के बाद, उम्मीदवार को इसमें दी गई जानकारी को ध्यान से वेरिफ़ाई करना चाहिए।
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छात्र का नाम
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रजिस्ट्रेशन नंबर
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कोर्स का नाम
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कोर्स/विषय कोड
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कोर्स/विषय का नाम
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प्राप्त अंक
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अधिकतम अंक
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कुल अंक
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स्टेट्स
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रिजल्ट रिलीज डेट
Rajju Bhaiya University Result 2026 की ओरिजिनल मार्कशीट कब और कहां से मिलेगी?
राज्जू भैया विश्वविद्यालय (PRSU) द्वारा ऑनलाइन जारी की जाने वाली मार्कशीट केवल प्रोविजनल (अस्थायी) होती है। छात्रों को अपनी ओरिजिनल मार्कशीट प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित कॉलेज जाना होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा इसे सीधे कॉलेजों में भेजा जाता है। परीक्षा का परिणाम घोषित होने के लगभग 2 से 6 सप्ताह के भीतर मूल मार्कशीट (Original Marksheet) कॉलेजों में आ जाती है। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कॉलेज के परीक्षा विभाग से संपर्क बनाए रखें और मार्कशीट प्राप्त करते समय अपना कॉलेज आईडी कार्ड व अन्य जरूरी दस्तावेज अवश्य साथ रखें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.