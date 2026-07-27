Rajju Bhaiya University Result 2026 OUT: BA, B.Sc, B.Com समेत UG-PG कोर्स का रिजल्ट जारी, यहां करें चेक

Rajju Bhaiya University Result 2026 OUT: प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय ने 25 जून को विभिन्न UG और PG पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। जारी किए गए परिणामों में B.Sc, B.Com, BA, BBA, BCA, B.Ed, MA, M.Sc, M.Com, MBA और MCA समेत कई पाठ्यक्रमों के अलग-अलग सेमेस्टर शामिल हैं। जिन छात्रों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था, वे विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट prsuniv.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र अपने रोल नंबर की सहायता से लॉगिन कर डिजिटल मार्कशीट PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।

Rajju Bhaiya University Result 2026 [Latest Result]

Rajju Bhaiya University Result 2026 Link

प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय ने यूजी और पीजी सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम का लिंक आधिकारिक वेबसाइट prsuniv.ac.in पर एक्टि कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब अपने रोल नंबर और अन्य आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करके ऑनलाइन अपना रिजल्ट एवं स्कोरकार्ड देख सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध कराया गया है।