RGPV Diploma Result 2025 OUT: RGPV डिप्लोमा रिजल्ट rgpvdiploma.in पर जारी, डाउनलोड करें फार्मेसी और इंजीनियरिंग रिजल्ट, मार्कशीट PDF

RGPV Diploma Result 2025 OUT: राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) डिप्लोमा विंग ने RGPV डिप्लोमा रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। मई–जून 2025 में आयोजित विभिन्न डिप्लोमा कोर्सों—जैसे फार्मेसी, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर और अन्य टेक्निकल स्ट्रीम्स—की सेमेस्टर परीक्षाओं के रिजल्ट अब ऑफिशियल वेबसाइट rgpvdiploma.in पर उपलब्ध हैं। छात्र अपने रोल नंबर की मदद से आसानी से मार्कशीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट में उनके सब्जेक्ट-वाइज मार्क्स, कुल स्कोर, पास/फेल स्टेटस देखने को मिलेंगे।
RGPV Diploma Result 2025 Direct Link
लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, राजीव गांधी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी (RGPV) ने विभिन्न डिप्लोमा कोर्सों के रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया है। । छात्र अपनी मार्कशीट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट rgpvdiploma.in पर से डाउनलोड कर सकते हैं।
|
RGPV Diploma Result 2025 Link
RGPV डिप्लोमा रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?
कैंडिडेट अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एनुअल एग्जाम रिजल्ट और स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
स्टेप 1: यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट rgpvdiploma.in पर जाएं।
स्टेप 2: ‘स्टूडेंट्स’ सेक्शन में जाएं और ‘रिजल्ट’ पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अपना कोर्स चुनें और उस पर क्लिक करें।
स्टेप 4:एनरोलमेंट नंबर, सेमेस्टर और कैप्चा भरें, फिर ‘व्यू रिजल्ट’ पर क्लिक करें।
स्टेप 5: रिज़ल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 6: भविष्य के लिए PDF डाउनलोड और सेव कर लें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation