RMLAU Result 2025 OUT: डॉ. राममनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी, यहां से करें चेक

By Vijay Pratap Singh
Nov 3, 2025, 15:54 IST

RMLAU Result 2025 OUT: डॉ. राममनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी (RMLAU) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट- rmlau.ac.in पर कई यूजी कोर्स के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक और डॉ. राममनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 डाउनलोड करने के स्टेप्स से देखें।

RMLAU Result 2025 OUT

RMLAU Result 2025 OUT: डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय (RMLAU) ने हाल ही में बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे कई यूजी Courses के विषम सेमेस्टर के रिजल्ट जारी किए हैं। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट- rmlau.ac.in पर ऑनलाइन जारी किए गए हैं। इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। अवध विश्वविद्यालय Result 2025 देखने के लिए, छात्रों को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा।

Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University Result 2025 OUT

नवीनतम जानकारी के अनुसार, डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने यूजी, पीजी और डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए कई सेमेस्टर के Result जारी किए हैं। छात्र अपना RMLAU रिजल्ट 2025 विश्वविद्यालय के आधिकारिक परीक्षा पोर्टल- rmlau.ac.in पर देख सकते हैं।

RMLAU Result 2025 Link- यहां क्लिक करें

RMLAU Result 2025 कैसे चेक करें?

Candidates विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर विभिन्न यूजी, पीजी और डिप्लोमा Courses के लिए अपने सेमेस्टर/वार्षिक Result ऑनलाइन देख सकते हैं। RMLAU Result 2025 कैसे देखें, यह जानने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें।

स्टेप 1: विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट - rmlau.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2: 'Online' सेक्शन चुनें और वहां उपलब्ध 'मार्कशीट' विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 3: 'View Result 2025' पर क्लिक करें।

स्टेप 4: सूची में से अपना Course चुनें और उस पर क्लिक करें।

स्टेप 5: अपना कॉलेज चुनें और उसके सामने दिए गए 'View Result' विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 6: रोल नंबर दर्ज करें और 'Show Result' बटन दबाएं।

स्टेप 7: Result स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 8: भविष्य के लिए PDF सेव कर लें।

अवध यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 डाउनलोड लिंक

विभिन्न परीक्षाओं के लिए डॉ. राममनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 के लिए डायरेक्ट लिंक यहां देखें।

कोर्स का नाम

रिजल्ट लिंक

बीए प्रथम सेमेस्टर

यहां क्लिक करें

बीएससी प्रथम सेमेस्टर

यहां क्लिक करें

बीकॉम प्रथम सेमेस्टर

यहां क्लिक करें

बीए 5वां सेमेस्टर

यहां क्लिक करें

बीएससी 5वां सेमेस्टर

यहां क्लिक करें

बीकॉम 5वां सेमेस्टर

यहां क्लिक करें

बीए तीसरा सेमेस्टर

यहां क्लिक करें

बीएससी तीसरा सेमेस्टर

यहां क्लिक करें

बीकॉम तीसरा सेमेस्टर

यहां क्लिक करें

डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के मुख्य बातें

डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय (RMLAU), जिसे आमतौर पर अवध विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और यह बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 द्वारा शासित है। 1993-94 में, डॉ. राममनोहर लोहिया की याद में विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या कर दिया गया। विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से मान्यता प्राप्त है।

अवध विश्वविद्यालय वर्तमान में कई तरह के यूजी, पीजी और अन्य Courses प्रदान करता है। ये Courses कला और मानविकी संकाय, विज्ञान संकाय, फार्मास्यूटिकल विज्ञान संकाय, व्यापार और प्रबंधन संकाय, विधि संकाय, शिक्षा संकाय, इंजीनियरिंग संकाय, पैरामेडिकल संकाय और गृह विज्ञान संकाय के तहत उपलब्ध हैं।

वर्तमान में, RMLAU से 134 डिग्री कॉलेज संबद्ध हैं। ये कॉलेज अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या जिला, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गोंडा, लखनऊ, प्रतापगढ़, रायबरेली, श्रावस्ती, सुल्तानपुर जैसे कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

