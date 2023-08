RPSC 2nd Grade Teacher Result 2023 Out: सेकंड ग्रेड शिक्षक परीक्षा का परिणाम 2023 rpsc.rajsthan.gov.in पर जारी, ये रहा डायरेक्ट लिंक

RPSC 2nd Grade Teacher Result 2023: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2 अगस्त 2023 को आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने वरिष्ठ शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा 2023 दी थी, वे सभी आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajsthan.gov.in से अपना RPSC 2nd ग्रेड शिक्षक परिणाम 2023 देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों को आरपीएससी सेकंड ग्रेड का रिजल्ट 2023 तक पहुंचने के लिए इस लेख में डायरेक्ट भी दिया गया है।

इस लिंक से करें RPSC 2nd Grade Teacher Result 2023 PDF

आयोग ने राजस्थान सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा ग्रुप डी के पहले पेपर जीके और दूसरे पेपर गणित का रिजल्ट किया है। इस भर्ती परीक्षा के लिए पेपर-1 जीके 29 जनवरी को और पेपर-2 गणित 26 दिसंबर को विभिन्न केंद्रोंल पर आयोजित किया गया था।

उम्मीदवार आरपीएससी सेकंड ग्रेड का रिजल्ट 2023 ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा।

आरपीएससी सेकंड ग्रेड कट-ऑफ 2023

आयोग ने रिजल्ट के साथ कट-ऑफ भी जारी कर दी है। उम्मीदवार नीचे दी तालिका से RPSC 2nd ग्रेड कट-ऑफ 2023 देख सकते हैं।

RPSC 2nd Grade Teacher Result 2023 ऑनलाइन कैसे चेक करें?

चरण 1: अभ्यर्थी पहले इस वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर लिखें, LINK AVAILABLE UNDER NEWS SECTION - "PROVISIONAL LIST OF CANDIDATES FOR ELIGIBILITY CHECK AND CUT OFF MARKS FOR SENIOR TEACHER (SECONDARY EDUCATION) COMP. EXAMINATION - 2022 (MATHEMATICS)" लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: अब आपके सामने एक नई पीडीएफ फाइल खुलेगी, उसमें अपना रोल नंबर चेक करें।

चरण 4: फिर आरपीएससी सेकंड ग्रेड का रिजल्ट 2023 पीडीएफ डाउनलोड करें।

चरण 5: अंत में, रिजल्ट का एक प्रिंट आउट लें।

उम्मीदवार ध्यान दें कि पात्रता सत्यापन के लिए RPSC 2nd ग्रेड शिक्षक परिणाम 2023 पीडीएफ में टीएसपी क्षेत्र से 15 उम्मीदवारों को और गैर-टीएसपी क्षेत्र से 905 उम्मीदवारों को अनंतिम रूप से चुना गया है।