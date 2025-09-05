IB ACIO Grade 2 Admit Card 2025 Link: आईबी ACIO एडमिट कार्ड mha.gov.in पर जल्द, यहां मिलेगा हॉल टिकट लॉगिन लिंक

IB ACIO Grade 2 Admit Card 2025: गृह मंत्रालय (MHA) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर IB ACIO 2025 एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। IB ACIO परीक्षा 16, 17 और 18 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली है। अधिकारियों ने आज, 5 सितंबर को, IB ACIO सिटी स्लिप पहले ही जारी कर दी है। एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से 2 से 3 दिन पहले जारी होने की उम्मीद है। जिन Candidates ने IB ACIO ग्रेड-II/एग्जीक्यूटिव परीक्षा 2025 के लिए सफलतापूर्वक अपने ऑनलाइन आवेदन जमा कर दिए हैं, वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके अपने हॉल टिकट को देख और डाउनलोड कर सकेंगे।
IB ACIO Admit Card 2025
इंटेलिजेंस ब्यूरो जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर IB ACIO ग्रेड 2 एडमिट कार्ड जारी करेगा। यह IB ACIO परीक्षा की तारीख से 2 से 3 दिन पहले जारी होने की उम्मीद है। यह एक जरूरी दस्तावेज है जिसे Candidates को परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा हॉल में ले जाना होगा।
IB ACIO Exam City Intimation 2025 OUT
IB ACIO सिटी स्लिप आज, 5 सितंबर को जारी कर दी गई है। लिखित परीक्षा 16 से 18 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। अधिकारी ग्रेड 2 सिटी स्लिप इसलिए जारी करते हैं ताकि Candidates को उनके परीक्षा शहर के बारे में पता चल सके। इससे उन्हें अपनी यात्रा की योजना बनाने में मदद मिलती है। आप नीचे IB ACIO परीक्षा सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
IB ACIO सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 डाउनलोड लिंक
IB ACIO एडमिट कार्ड 2025 का संक्षिप्त विवरण
इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO का एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा, जिसमें परीक्षा केंद्र का विवरण, रिपोर्टिंग का समय और Candidate की जानकारी जैसी महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी। नीचे दी गई तालिका में मुख्य बातें देखें।
|
संगठन का नाम
|
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB)
|
परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था
|
गृह मंत्रालय (MHA)
|
पद का नाम
|
ACIO ग्रेड 2/ एग्जीक्यूटिव
|
रिक्त पद
|
3717
|
IB ACIO सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025
|
5 सितंबर 2025
|
IB ACIO एडमिट कार्ड 2025
|
परीक्षा की तारीख से 3-4 दिन पहले
|
IB ACIO परीक्षा तिथि 2025
|
16, 17 और 18 सितंबर 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
www.mha.gov.in
IB ACIO एडमिट कार्ड 2025 - हाइलाइट्स
आमतौर पर, अधिकारी IB ACIO ग्रेड 2 का एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से 2 से 3 दिन पहले जारी करते हैं। इसलिए, इसके सितंबर 2025 के दूसरे सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। IB ACIO ग्रेड 2 की अधिसूचना 18 जुलाई को जारी की गई थी, और Registration प्रक्रिया 19 जुलाई से 10 अगस्त तक चली थी।
|
कार्यक्रम
|
तारीखें
|
अधिसूचना की तारीख
|
18 जुलाई 2025
|
Registration शुरू होने की तारीख
|
19 जुलाई 2025
|
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख
|
10 अगस्त 2025 (रात 11:59 बजे)
|
ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तारीख
|
10 अगस्त 2025
|
SBI चालान के माध्यम से Offline आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तारीख
|
12 अगस्त 2025
|
IB ACIO परीक्षा सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025
|
5 सितंबर 2025
|
IB ACIO एडमिट कार्ड 2025
|
परीक्षा की तारीख से 3 से 4 दिन पहले
|
IB ACIO परीक्षा की तारीख 2025
|
16, 17 और 18 सितंबर 2025
IB ACIO एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक
इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ACIO ग्रेड 2 एडमिट कार्ड केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करता है। अधिकारी डाक द्वारा एडमिट कार्ड नहीं भेजेंगे। जिन Candidates ने सफलतापूर्वक अपने आवेदन जमा किए हैं, वे अपने रोल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके अपना IB ACIO हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। IB ग्रेड 2 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का सीधा लिंक उपलब्ध होने पर यहां दिया जाएगा।
IB ACIO ग्रेड 2 एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?
स्टेप 1: MHA की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर उपलब्ध करियर टैब पर जाएं।
स्टेप 3: IB ACIO सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक खोजें।
स्टेप 4: लिंक मिलने पर, उस पर क्लिक करें और अपने अकाउंट में लॉगिन करें।
स्टेप 5: इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रेड 2 परीक्षा के लिए आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 6: इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट ले लें।
IB ACIO एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी
IB ग्रेड 2 का हॉल टिकट परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए एक एंट्री पास के रूप में काम करता है। इसके बिना या इसमें कोई गलती होने पर, Candidates को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, Candidates को सलाह दी जाती है कि वे अपना IB ACIO ग्रेड 2 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद निम्नलिखित जानकारी की जांच कर लें।
* Candidate का नाम और फोटो
* पद का नाम: असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर- ग्रेड II/एग्जीक्यूटिव
* परीक्षा केंद्र का विवरण
* शिफ्ट का समय
* रिपोर्टिंग का समय
IB ACIO Shift Timings 2025: शिफ्ट और समय
IB ACIO टियर 1 परीक्षा 16, 17 और 18 सितंबर को हर दिन तीन शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय इस प्रकार है: शिफ्ट 1: सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, शिफ्ट 2: दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक, और शिफ्ट 3: दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक। उम्मीदवारों को अपनी निर्धारित शिफ्ट के समय से कम से कम 2 घंटे पहले IB ACIO परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा।
|
शिफ्ट
|
रिपोर्टिंग का समय
|
परीक्षा का समय
|
शिफ्ट 1
|
सुबह 7:30 बजे
|
सुबह 9 बजे से 10 बजे तक
|
शिफ्ट 2
|
सुबह 10:30 बजे
|
दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक
|
शिफ्ट 3
|
दोपहर 1:30 बजे
|
दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक
IB ACIO Admit Card 2025 Release Date
गृह मंत्रालय 16 से 18 सितंबर तक देश भर में फैले विभिन्न केंद्रों पर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) ग्रेड-II/एग्जीक्यूटिव परीक्षा 2025 आयोजित करेगा। यह ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें पांच खंड होंगे।
|
कार्यक्रम
|
तारीख
|
IB ACIO सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025
|
5 सितंबर 2025
|
IB ACIO एडमिट कार्ड 2025
|
परीक्षा की तारीख से 2 से 3 दिन पहले
|
IB ACIO परीक्षा की तारीख 2025
|
16, 17 और 18 सितंबर 2025
आमतौर पर, अधिकारी IB ACIO ग्रेड 2 का एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से 2 से 3 दिन पहले जारी करते हैं। इसलिए, इसके सितंबर 2025 के दूसरे सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। IB ACIO ग्रेड 2 की अधिसूचना 18 जुलाई को जारी की गई थी, और Registration प्रक्रिया 19 जुलाई से 10 अगस्त तक चली थी।
