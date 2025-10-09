RRB NTPC Admit Card 2025
RPSC Admit Card 2025: डाउनलोड करें आरपीएससी ASO और Agriculture Dept परीक्षा एडमिट कार्ड

By Vijay Pratap Singh
Oct 9, 2025, 11:53 IST

RPSC ASO Admit Card 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने Assistant Statistical Officer (ASO) और Agriculture Department Exam 2024 के लिए एडमिट कार्ड 9 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अपनी आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन पत्र क्रमांक और जन्म तिथि दर्ज करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

RPSC Admit Card 2025
RPSC Admit Card 2025

RPSC ASO Admit Card 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने Assistant Statistical Officer एडमिट कार्ड  और Agriculture Dept. Exam 2024 का एडमिट कार्ड आज 9 अक्टूबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब अपने लॉगिन डिटेल्स का उपयोग करके हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार, एएसओ परीक्षा 12 से 17 अक्टूबर तक होगी, और कृषि विभाग की परीक्षा 28 और 29 अक्टूबर 2025 को होगी।

RPSC Admit Card 2025 Download Link

आरपीएससी ASO और Agriculture Dept. Exam के लिए एडमिट कार्ड लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Admit Card लिंक पर जाकर आवेदन पत्र क्रमांक (Application No.) और जन्म तिथि दर्ज करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, अभ्यर्थी https://sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके Citizen Apps (G2C) में मौजूद Recruitment Portal लिंक का चयन कर संबंधित परीक्षा का प्रवेश-पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं।

Admit Card for Agriculture Dept. Exam - 2024 

यहां क्लिक करें

Admit Card for Asst. Statistical Officer (Eco. and Stat. Dept.) Exam - 2024 

यहां क्लिक करें

यहां देखें: RPSC RAS Mains Result 2025

RPSC Admit Card 2025 डाउनलोड कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

  • होमपेज पर मौजूद Important Links सेक्शन में , Admit Card for Agriculture Dept. Exam - 2024 और Admit Card for Asst. Statistical Officer (Eco. and Stat. Dept.) Exam - 2024 लिंक पर क्लिक करें।

  • अब अपना आवेदन पत्र क्रमांक (Application No.) और जन्म तिथि दर्ज करें।

  • सबमिट करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखेगा।

  • इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

