RRB Group D Important Topics 2025: यहां देखें विषय के अनुसार वेटेज और सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) भारतीय रेलवे में विभिन्न पदों पर Candidates की भर्ती के लिए ग्रुप डी परीक्षा आयोजित करता है। इस बहुत ही प्रतियोगी परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन कुछ ही सफल हो पाते हैं। अच्छा प्रदर्शन करने के लिए Candidates को RRB Group D के महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देना जरूरी है। इसमें गणित, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता और सामान्य विज्ञान जैसे विषय शामिल हैं। इन विषयों की तैयारी करने से समय बचता है और ज्यादा अंक लाने में मदद मिलती है। इस लेख में, हम RRB Group D के महत्वपूर्ण विषयों 2025 पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही, Candidates को सफलता की ओर मार्गदर्शन करने के लिए तैयारी के उपयोगी टिप्स भी देंगे। RRB Group D Exam 2025 के महत्वपूर्ण विषय RRB Group D कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) 2025 में चार मुख्य विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे: सामान्य जागरूकता और करेंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, गणित और सामान्य विज्ञान। Candidates को प्रभावी ढंग से तैयारी करने में मदद के लिए हर विषय के वे महत्वपूर्ण विषय नीचे दिए गए हैं, जिन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। इन विषयों को ध्यान से दोहराने से आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है और परीक्षा में आपका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है।

सामान्य जागरूकता और करेंट अफेयर्स के लिए RRB Group D के महत्वपूर्ण विषय सामान्य जागरूकता और करेंट अफेयर्स सेक्शन RRB Group D परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सेक्शन में Candidates से वर्तमान घटनाओं, भारत के सामान्य ज्ञान और सरकारी योजनाओं व पहलों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। सही विषयों पर ध्यान केंद्रित करने से आप कम मेहनत में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य जागरूकता और करेंट अफेयर्स के लिए RRB Group D के कुछ सबसे महत्वपूर्ण विषय 2025 निम्नलिखित हैं: भारत का इतिहास (प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक)

भारतीय भूगोल (भौतिक, राजनीतिक और आर्थिक)

भारतीय राजव्यवस्था और संविधान

भारतीय अर्थव्यवस्था और बजट

संस्कृति, विरासत और त्योहार

मुख्य सरकारी योजनाएं और नीतियां

पुरस्कार और सम्मान

किताबें और लेखक

प्रमुख खेल आयोजन और विजेता

विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करेंट अफेयर्स (पिछले 6-8 महीने)

रेलवे से संबंधित करेंट अफेयर्स

जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए RRB Group D के महत्वपूर्ण विषय रीजनिंग सेक्शन को RRB Group D परीक्षा के सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन में से एक माना जाता है। ज्यादातर प्रश्न सरल से मध्यम स्तर के होते हैं, और नियमित रूप से अभ्यास करने से गति और सटीकता में सुधार किया जा सकता है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए RRB Group D के मुख्य विषय 2025 निम्नलिखित हैं: समानताएं

कोडिंग-डिकोडिंग

वर्गीकरण

श्रृंखला (अक्षरों और संख्याओं पर आधारित)

न्याय

कथन और निष्कर्ष

रक्त संबंध

दिशा ज्ञान परीक्षण

वेन डायग्राम

डेटा व्याख्या और पर्याप्तता

निर्णय लेना

दर्पण और जल प्रतिबिंब

आकृति श्रृंखला

छिपी हुई आकृतियां

पहेली परीक्षण

गणितीय संक्रियाएं गणित के लिए RRB Group D के महत्वपूर्ण विषय गणित एक स्कोरिंग सेक्शन है, अगर Candidates नियमित रूप से अभ्यास करें और सिर्फ फॉर्मूलों को याद करने के बजाय कॉन्सेप्ट को समझें। ज्यादा वेटेज वाले विषयों पर ध्यान देने से गति और सटीकता दोनों में सुधार होता है। गणित में RRB Group D के महत्वपूर्ण विषय 2025 निम्नलिखित हैं:

संख्या प्रणाली

BODMAS नियम

दशमलव और भिन्न

अनुपात और समानुपात

प्रतिशत

लाभ और हानि

साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज

समय और कार्य

समय, गति और दूरी

क्षेत्रमिति (2D और 3D)

औसत, HCF और LCM

बीजगणित (मूल समीकरण)

ज्यामिति और त्रिकोणमिति (मूल अवधारणाएं)

आयु संबंधी गणना

कैलेंडर और घड़ी से संबंधित समस्याएं सामान्य विज्ञान के लिए RRB Group D के महत्वपूर्ण विषय सामान्य विज्ञान सेक्शन को भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में बांटा गया है। ज्यादातर प्रश्न कक्षा 8 से 10 तक की NCERT की किताबों पर आधारित होते हैं। अच्छा स्कोर करने के लिए Candidates को रटने के बजाय कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। नीचे दी गई तालिका में सामान्य विज्ञान के लिए RRB Group D के महत्वपूर्ण विषय देखें: विषय महत्वपूर्ण विषय भौतिकी गति, चाल, वेग और त्वरणगति के नियम (न्यूटन के नियम)कार्य, शक्ति और ऊर्जाबल और दबावगुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियमध्वनि – विशेषताएं, परावर्तन, अनुप्रयोगप्रकाश – परावर्तन, अपवर्तन, लेंस और दर्पणविद्युत – धारा, प्रतिरोध, ओम का नियम, सीरीज और पैरेलल सर्किटविद्युत धारा के चुंबकीय प्रभावऊष्मा और तापमानइकाइयां और माप रसायन विज्ञान पदार्थ की अवस्थाएं और उनके गुणपरमाणु संरचनातत्व, यौगिक और मिश्रणरासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरणअम्ल, क्षार और लवणधातु और अधातुआवर्त सारणी (बुनियादी ट्रेंड)कार्बन और उसके यौगिकभौतिक और रासायनिक परिवर्तनसंक्षारण और जंग लगनासामान्य रसायनों के महत्वपूर्ण उपयोग (बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, आदि) जीव विज्ञान जीवन प्रक्रियाएं (पोषण, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन)पौधों और जानवरों में प्रजननआनुवंशिकता और विकास (मूल अवधारणाएं)कोशिका – संरचना और कार्यजानवरों और पौधों में नियंत्रण और समन्वय (तंत्रिका तंत्र, हार्मोन)मानव पाचन, श्वसन और परिसंचरण तंत्रसूक्ष्मजीव और उनके उपयोगरोग और उनकी रोकथाम (संक्रामक और गैर-संक्रामक)पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरणप्राकृतिक संसाधन और उनका संरक्षणखाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल