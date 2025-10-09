RRB NTPC Admit Card 2025
NIACL AO Result 2025 OUT: एनआईएसीएल एओ प्रीलिम्स परिणाम newindia.co.in पर जारी, ये रहा PDF लिंक

By Vijay Pratap Singh
Oct 9, 2025, 14:20 IST

NIACL AO Prelims Result 2025 OUT: एनआईएसीएल एओ प्रीलिम्स परिणाम आज 9 अक्टूबर को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार जो परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब newindia.co.in पर जाकर या नीचे दिए गए PDF लिंक पर क्लिक करके अपना रोल नंबर चेक करे सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ प्रारूप में जारी किया गया है। 

NIACL AO Prelims Result 2025 OUT
NIACL AO Prelims Result 2025 OUT: राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड (NIACL) ने NIACL AO (प्रशासनिक अधिकारी) प्रारंभिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट पीडीएफ आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in पर जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब पीडीएफ में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं और परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। NIACL AO प्रारंभिक परीक्षा 2025 में सफल होने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे जो 29 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी। 

NIACL AO Result 2025 PDF Download Link

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.newindia.co.in पर NIACL AO प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 का PDF अपलोड कर दिया है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हमने नीचे एनआईएसीएल एओ प्रीलिम्स परिणाम 2025 का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक भी प्रदान किया है, जिस पर क्लिक करके आप आसानी से अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

NIACL AO Result 2025 PDF Link

यहां क्लिक करें

NIACL AO Result 2025 पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें?

NIACL AO प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 देखने का आसान तरीका यहां से प्राप्त करें।

  • न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट www.newindia.co.in पर जाएं।

  • होमपेज पर ऊपर बने Quick Help सेक्शन में “Recruitment” सेक्शन पर क्लिक करें।

  • स्क्रीन पर RECRUITMENT OF ADMINISTRATIVE OFFICERS 2025” चुनें।

  • फिर “LIST OF ROLL NUMBERS OF PROVISIONALLY SHORTLISTED CANDIDATES FOR PHASE-II OF THE RECRUITMENT EXERCISE FOR THE POST OF ADMINISTRATIVE OFFICERS (SCALE-I) GENERALISTS & SPECIALISTS, 2025” लिंक पर क्लिक करें।

  • NIACL AO चरण 1 का परिणाम PDF के रूप में खुल जाएगा, जिसमें चरण 2 परीक्षा के लिए चयनित रोल नंबर होंगे।

  • PDF डाउनलोड करें और अपने रोल नंबर को खोजने के लिए Ctrl+F का इस्तेमाल करें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

