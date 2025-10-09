NIACL AO Result 2025 OUT: एनआईएसीएल एओ प्रीलिम्स परिणाम newindia.co.in पर जारी, ये रहा PDF लिंक

NIACL AO Prelims Result 2025 OUT: राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड (NIACL) ने NIACL AO (प्रशासनिक अधिकारी) प्रारंभिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट पीडीएफ आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in पर जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब पीडीएफ में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं और परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। NIACL AO प्रारंभिक परीक्षा 2025 में सफल होने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे जो 29 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी।

NIACL AO Result 2025 PDF Download Link

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.newindia.co.in पर NIACL AO प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 का PDF अपलोड कर दिया है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हमने नीचे एनआईएसीएल एओ प्रीलिम्स परिणाम 2025 का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक भी प्रदान किया है, जिस पर क्लिक करके आप आसानी से अपना रिजल्ट देख सकते हैं।