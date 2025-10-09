NIACL AO Result 2025 OUT: एनआईएसीएल एओ प्रीलिम्स परिणाम newindia.co.in पर जारी, ये रहा PDF लिंक

NIACL AO Prelims Result 2025 OUT: राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड (NIACL) ने NIACL AO (प्रशासनिक अधिकारी) प्रारंभिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट पीडीएफ आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in पर जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब पीडीएफ में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं और परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। NIACL AO प्रारंभिक परीक्षा 2025 में सफल होने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे जो 29 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी।
NIACL AO Result 2025 PDF Download Link
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.newindia.co.in पर NIACL AO प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 का PDF अपलोड कर दिया है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हमने नीचे एनआईएसीएल एओ प्रीलिम्स परिणाम 2025 का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक भी प्रदान किया है, जिस पर क्लिक करके आप आसानी से अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
NIACL AO Result 2025 PDF Link
NIACL AO Result 2025 पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें?
NIACL AO प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 देखने का आसान तरीका यहां से प्राप्त करें।
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट www.newindia.co.in पर जाएं।
होमपेज पर ऊपर बने Quick Help सेक्शन में “Recruitment” सेक्शन पर क्लिक करें।
स्क्रीन पर RECRUITMENT OF ADMINISTRATIVE OFFICERS 2025” चुनें।
फिर “LIST OF ROLL NUMBERS OF PROVISIONALLY SHORTLISTED CANDIDATES FOR PHASE-II OF THE RECRUITMENT EXERCISE FOR THE POST OF ADMINISTRATIVE OFFICERS (SCALE-I) GENERALISTS & SPECIALISTS, 2025” लिंक पर क्लिक करें।
NIACL AO चरण 1 का परिणाम PDF के रूप में खुल जाएगा, जिसमें चरण 2 परीक्षा के लिए चयनित रोल नंबर होंगे।
PDF डाउनलोड करें और अपने रोल नंबर को खोजने के लिए Ctrl+F का इस्तेमाल करें।
