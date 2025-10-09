RPSC RAS Mains Result 2025 OUT: आरपीएससी आरएएस रिजल्ट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी, ये रहा PDF लिंक

RPSC RAS Mains Result 2025 OUT: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने आज आरएएस मुख्य परीक्षा 2024-25 के परिणाम जारी कर दी है। परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने परिणाम देख सकते हैं। आयोग ने साथ ही साक्षात्कार के लिए चयनित उम्मीदवारों की अस्थाई सूची भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। उम्मीदवार इस सूची को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने साक्षात्कार की तैयारी शुरू कर सकते हैं।
RPSC RAS Mains Result 2025 PDF Download Link
RPSC ने RAS मेन्स 2025 परीक्षा का रिजल्ट 8 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया है। अब उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट PDF डाउनलोड लिंक से अपना परिणाम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी से लिंक पर क्लिक करके अपना रिजल्ट चेक करें और आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाएं।
RPSC RAS Result 2025 PDF
RPSC RAS Cut Off Marks 2025 OUT
आरपीएससी ने आरएएस मुख्य परीक्षा का परिणाम के साथ कट-ऑफ अंक भी जारी किए हैं। कट-ऑफ अंक बताते हैं कि कौन से उम्मीदवार आगे की चयन प्रक्रिया में जाएंगे। ये अंक परीक्षा की कठिनाई, रिक्त पदों और उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर करते हैं। उम्मीदवार नीचे दी तालिका में कैटेगरी वाइज आरपीएससी आरएएस कट ऑफ देख सकते हैं।
|श्रेणी
|कट-ऑफ अंक
|GEN (UR)
|208.50
|GEN (WE)
|205.00
|WD
|177.00
|DV Against WD
|120.50
|DV
|196.50
|GEN (SA)
|208.50
|GEN (UR)
|205.00
|GEN
|186.00
|SC GEN (WE)
|90.00
|SC DV/WD
|143.00
|SC (SA)
|178.50
|SC GEN
|191.00
|SC GEN (WE)
|188.50
|ST WD
|82.50
|ST DV Against WD
|141.50
|ST DV
|195.50
|ST GEN
|157.00
|ST (SA) GEN (WE)
|149.00
|ST WD
|87.00
|OBC GEN
|208.50
|OBC GEN (WE)
|205.00
|OBC WD
|120.50
|OBC DV
|196.50
|OBC GEN
|205.00
|OBC GEN (WE)
|196.50
|MBC WD
|120.50
|MBC DV Against WD
|135.00
|EWS GEN
|208.50
|EWS GEN (WE)
|205.00
|EWS WD
|120.50
|EWS DV Against WD
|177.00
RPSC RAS Mains 2025 Result: आरपीएससी आरएएस मेंस रिजल्ट 2025 PDF कैसे Download करें?
RPSC RAS Mains 2025 Result PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान कदमों का पालन करें:
-
सबसे पहले RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।
-
होम पेज पर “RAJ. STATE AND SUB. SERVICES COMB. COMP. Exam 2024” का लिंक खोजें।
-
उस लिंक पर क्लिक करें।
-
अब रिजल्ट की PDF फाइल खुल जाएगी।
-
इसे डाउनलोड करने के लिए PDF आइकॉन या डाउनलोड बटन पर क्लिक करें।
राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) मेंस परीक्षा 17 और 18 जून 2025 को हुई थी। परीक्षा दो शिफ्ट में हुई — सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक। इस परीक्षा के लिए 6.75 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 3.75 लाख ने प्रीलिम्स परीक्षा दी। प्रीलिम्स में 21,539 उम्मीदवार सफल हुए। मेंस परीक्षा में 2,461 उम्मीदवार पास हुए हैं, जो अब इंटरव्यू के लिए चयनित हुए हैं।
