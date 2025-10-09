RPSC RAS Mains Result 2025 OUT: आरपीएससी आरएएस रिजल्ट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी, ये रहा PDF लिंक

RRB NTPC Admit Card 2025
By Vijay Pratap Singh
Oct 9, 2025, 11:38 IST

RPSC RAS Mains Result 2025 OUT: राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) ने आरएएस मेंस परीक्षा 2025 का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। सभी उम्मीदवार अब अपनी परीक्षा का रिजल्ट www.rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आसानी से देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसमें पास हुए उम्मीदवारों की सूची शामिल है।

RPSC RAS Mains Result 2025 OUT: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने आज आरएएस मुख्य परीक्षा 2024-25 के परिणाम जारी कर दी है। परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने परिणाम देख सकते हैं। आयोग ने साथ ही साक्षात्कार के लिए चयनित उम्मीदवारों की अस्थाई सूची भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। उम्मीदवार इस सूची को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने साक्षात्कार की तैयारी शुरू कर सकते हैं।

RPSC RAS Mains Result 2025 PDF Download Link

RPSC ने RAS मेन्स 2025 परीक्षा का रिजल्ट 8 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया है। अब उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट PDF डाउनलोड लिंक से अपना परिणाम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी से लिंक पर क्लिक करके अपना रिजल्ट चेक करें और आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाएं।

RPSC RAS Result 2025 PDF

यहां क्लिक करें

RPSC RAS Cut Off Marks 2025 OUT

आरपीएससी ने आरएएस मुख्य परीक्षा का परिणाम के साथ कट-ऑफ अंक भी जारी किए हैं। कट-ऑफ अंक बताते हैं कि कौन से उम्मीदवार आगे की चयन प्रक्रिया में जाएंगे। ये अंक परीक्षा की कठिनाई, रिक्त पदों और उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर करते हैं। उम्मीदवार नीचे दी तालिका में कैटेगरी वाइज आरपीएससी आरएएस कट ऑफ देख सकते हैं।

श्रेणीकट-ऑफ अंक
GEN (UR) 208.50
GEN (WE) 205.00
WD 177.00
DV Against WD 120.50
DV 196.50
GEN (SA) 208.50
GEN (UR) 205.00
GEN 186.00
SC GEN (WE) 90.00
SC DV/WD 143.00
SC (SA) 178.50
SC GEN 191.00
SC GEN (WE) 188.50
ST WD 82.50
ST DV Against WD 141.50
ST DV 195.50
ST GEN 157.00
ST (SA) GEN (WE) 149.00
ST WD 87.00
OBC GEN 208.50
OBC GEN (WE) 205.00
OBC WD 120.50
OBC DV 196.50
OBC GEN 205.00
OBC GEN (WE) 196.50
MBC WD 120.50
MBC DV Against WD 135.00
EWS GEN 208.50
EWS GEN (WE) 205.00
EWS WD 120.50
EWS DV Against WD 177.00

RPSC RAS Mains 2025 Result: आरपीएससी आरएएस मेंस रिजल्ट 2025 PDF कैसे Download करें?

RPSC RAS Mains 2025 Result PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान कदमों का पालन करें:

  1. सबसे पहले RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

  2. होम पेज पर “RAJ. STATE AND SUB. SERVICES COMB. COMP. Exam 2024” का लिंक खोजें।

  3. उस लिंक पर क्लिक करें।

  4. अब रिजल्ट की PDF फाइल खुल जाएगी।

  5. इसे डाउनलोड करने के लिए PDF आइकॉन या डाउनलोड बटन पर क्लिक करें।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) मेंस परीक्षा 17 और 18 जून 2025 को हुई थी। परीक्षा दो शिफ्ट में हुई — सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक। इस परीक्षा के लिए 6.75 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 3.75 लाख ने प्रीलिम्स परीक्षा दी। प्रीलिम्स में 21,539 उम्मीदवार सफल हुए। मेंस परीक्षा में 2,461 उम्मीदवार पास हुए हैं, जो अब इंटरव्यू के लिए चयनित हुए हैं।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

