RPSC RAS Mains Result 2025 OUT: आरपीएससी आरएएस रिजल्ट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी, ये रहा PDF लिंक

Breaking News

RPSC RAS Mains Result 2025 OUT: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने आज आरएएस मुख्य परीक्षा 2024-25 के परिणाम जारी कर दी है। परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने परिणाम देख सकते हैं। आयोग ने साथ ही साक्षात्कार के लिए चयनित उम्मीदवारों की अस्थाई सूची भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। उम्मीदवार इस सूची को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने साक्षात्कार की तैयारी शुरू कर सकते हैं। RPSC RAS Mains Result 2025 PDF Download Link RPSC ने RAS मेन्स 2025 परीक्षा का रिजल्ट 8 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया है। अब उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट PDF डाउनलोड लिंक से अपना परिणाम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी से लिंक पर क्लिक करके अपना रिजल्ट चेक करें और आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाएं। RPSC RAS Result 2025 PDF यहां क्लिक करें RPSC RAS Cut Off Marks 2025 OUT

आरपीएससी ने आरएएस मुख्य परीक्षा का परिणाम के साथ कट-ऑफ अंक भी जारी किए हैं। कट-ऑफ अंक बताते हैं कि कौन से उम्मीदवार आगे की चयन प्रक्रिया में जाएंगे। ये अंक परीक्षा की कठिनाई, रिक्त पदों और उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर करते हैं। उम्मीदवार नीचे दी तालिका में कैटेगरी वाइज आरपीएससी आरएएस कट ऑफ देख सकते हैं। श्रेणी कट-ऑफ अंक GEN (UR) 208.50 GEN (WE) 205.00 WD 177.00 DV Against WD 120.50 DV 196.50 GEN (SA) 208.50 GEN (UR) 205.00 GEN 186.00 SC GEN (WE) 90.00 SC DV/WD 143.00 SC (SA) 178.50 SC GEN 191.00 SC GEN (WE) 188.50 ST WD 82.50 ST DV Against WD 141.50 ST DV 195.50 ST GEN 157.00 ST (SA) GEN (WE) 149.00 ST WD 87.00 OBC GEN 208.50 OBC GEN (WE) 205.00 OBC WD 120.50 OBC DV 196.50 OBC GEN 205.00 OBC GEN (WE) 196.50 MBC WD 120.50 MBC DV Against WD 135.00 EWS GEN 208.50 EWS GEN (WE) 205.00 EWS WD 120.50 EWS DV Against WD 177.00