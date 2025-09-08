Schools Holiday (8 September)
Rajasthan Police SI Bharti 2025: आज रात 12 बजे तक, उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती के लिए, तुरंत rpsc.rajasthan.gov.in करें अप्लाई

By Priyanka Pal
Sep 8, 2025, 12:12 IST

Rajasthan Police SI Vacancy 2025 last date: आरपीएससी की ओर से पुलिस एसआई भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आज रात 12 बजे से पहले नीचे लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए आवेदन पूरा कर सकते हैं।

Rajasthan Police SI Vacancy 2025 last date
Rajasthan Police SI Vacancy 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से उपनिरीक्षक (SI) और प्लाटून कमांडर भर्ती 2024 आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार आज रात 12 बजे से पहले ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 

संबंधित भर्ती के लिए आवेदन 10 अगस्त, 2025 से मांगे गए थे। इस परीक्षा का आयोजन 5 अप्रैल, 2026 को किया जाएगा। इस भर्ती अभियान का हिस्सा बनने के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए स्टेप के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं।

Rajasthan Police SI Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण

संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिया गया विवरण देखें:

प्राधिकरण का नाम 

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)  

पदों की संख्या 

859 

आयु सीमा 

20 से 25 वर्ष  

आवेदन की अंतिम तिथि

08 सितंबर 2025

आवेदन शुल्क 

सामान्य/ओबीसी/: 600 रुपये

OBC (NCL)/ EWS: 400 रुपये 

SC/ ST/ PwD: 400 रुपये

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा

  • पीईटी

  • पीएसटी

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://rpsc.rajasthan.gov.in/

Rajasthan Police SI Vacancy 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं, आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को चेक करें:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर, राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती 2025 पर जाएं। 

स्टेप 3 भर्ती आवेदन पत्र के लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 4 मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। 

स्टेप 5 आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 6 आवेदन पत्र प्रिंट करें।

