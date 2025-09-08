Rajasthan Police SI Bharti 2025: आज रात 12 बजे तक, उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती के लिए, तुरंत rpsc.rajasthan.gov.in करें अप्लाई

Rajasthan Police SI Vacancy 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से उपनिरीक्षक (SI) और प्लाटून कमांडर भर्ती 2024 आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार आज रात 12 बजे से पहले ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।

संबंधित भर्ती के लिए आवेदन 10 अगस्त, 2025 से मांगे गए थे। इस परीक्षा का आयोजन 5 अप्रैल, 2026 को किया जाएगा। इस भर्ती अभियान का हिस्सा बनने के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए स्टेप के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं।

Rajasthan Police SI Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण

संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिया गया विवरण देखें: