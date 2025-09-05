RPSC SI/Platoon Commander Recruitment 2025: आरपीएससी एसआई प्लाटून कमांडर की अंतिम तिथि, तुरंत जानें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

RPSC SI/Platoon Commander Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर भर्ती 2025 की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। यह भर्ती कुल 1015 पदों के लिए है। जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 10 अगस्त, 2025 से मांगे गए थे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर तय की गई है।

1 जनवरी 2026 तक न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। संंबंधित भर्ती के लिए सामान्य, अन्य राज्य के उम्मीदवारों को 600 रूपये। एससी/एसटी, ओबीसी/बीसी के लिए 400 रुपये और फॉर्म में सुधार के लिए 500 रुपये जमा कराने होंगे।

RPSC SI/Platoon Commander Application Form 2025: डायरेक्ट लिंक

इच्छुक उम्मीदवार जो आरपीएससी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं , वे 08 सितंबर 2025 से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए नीचे टेबल में डायरेक्ट लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक कर आप अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं: