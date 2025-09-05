NIRF 2025 Rankings Released for Top Colleges
Focus
Quick Links

RPSC SI/Platoon Commander Recruitment 2025: आरपीएससी एसआई प्लाटून कमांडर की अंतिम तिथि, तुरंत जानें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

By Priyanka Pal
Sep 5, 2025, 19:00 IST

RPSC SI/Platoon Commander Recruitment 2025: आरपीएससी एसआई/ प्लाटून कमांडर भर्ती 2025 की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन पूरा नहीं किया है, वे नीचे लेख में दिए गए स्टेप के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। 

RPSC SI/Platoon Commander Recruitment 2025
RPSC SI/Platoon Commander Recruitment 2025

RPSC SI/Platoon Commander Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर भर्ती 2025 की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। यह भर्ती कुल 1015 पदों के लिए है। जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 10 अगस्त, 2025 से मांगे गए थे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर तय की गई है। 

1 जनवरी 2026 तक न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। संंबंधित भर्ती के लिए सामान्य, अन्य राज्य के उम्मीदवारों को 600 रूपये। एससी/एसटी, ओबीसी/बीसी के लिए 400 रुपये और फॉर्म में सुधार के लिए 500 रुपये जमा कराने होंगे। 

RPSC SI/Platoon Commander Application Form 2025: डायरेक्ट लिंक 

इच्छुक उम्मीदवार जो आरपीएससी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं , वे 08 सितंबर 2025  से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए नीचे टेबल में डायरेक्ट लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक कर आप अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं:

सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर भर्ती 2025

डायरेक्ट लिंक 

RPSC SI/Platoon Commander 2025 Last Date: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण विवरणों की जांच करें:

प्राधिकरण का नाम 

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) 

पद का नाम

सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर

कुल पद 

1015 

आवेदन करने की अंतिम तिथि

8 सितंबर 2025

आयु सीमा 

20 से 25 वर्ष 

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा

  • PET और PST टेस्ट 

  • पर्सनल इंटरव्यू

ऑफिशियल वेबसाइट

https://rpsc.rajasthan.gov.in/

शैक्षणिक योग्यता - इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री। देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान तथा राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखने की सलाह।

RPSC SI/Platoon Commander Vacancy 2025: ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

 उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर, RPSC SI/Platoon Commander भर्ती 2025 पर जाएं।

स्टेप 3 ऑनलाइन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4 मांगी गई डिटेल्स डालें। 

स्टेप 5 एप्लिकेशन फीस जमा करें।

स्टेप 6 फॉर्म सब्मिट करें। 

स्टेप 7 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

also read: RRB Paramedical Recruitment 2025 Extend: रेलवे आरआरबी के 434 पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News