आरआरबी मिनिस्टीरियल & आइसोलेटेड कैटेगरी कट ऑफ 2025 जारी, यहां देखें मार्क्स

रेलवे भर्ती बोर्ड ने रिजल्ट की घोषणा के साथ RRB मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी कट-ऑफ 2025 जारी करना शुरू कर दिया है। हर क्षेत्र और कैटेगरी के लिए एक अलग कट-ऑफ लिस्ट जारी की जाती है। अभी तक गोरखपुर क्षेत्र का कट-ऑफ जारी हो चुका है और बाकी क्षेत्रों के कट-ऑफ मार्क्स भी जल्द ही अपडेट किए जाएंगे। कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ की पूरी जानकारी के लिए उम्मीदवारों को यह लेख देखते रहना चाहिए।
RRB मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी कट-ऑफ 2025
RRB मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी कट-ऑफ 2025 आखिरकार जारी हो गया है। इससे उन हजारों उम्मीदवारों को राहत और खुशी मिली है, जो अलग-अलग पदों के लिए परीक्षा में बैठे थे। इनमें जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, चीफ लॉ असिस्टेंट, कुक, PGT, TGT, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर (पुरुष और महिला EM), असिस्टेंट मिस्ट्रेस (जूनियर स्कूल), म्यूजिक मिस्ट्रेस, डांस मिस्ट्रेस, लेबोरेटरी असिस्टेंट (स्कूल), हेड कुक, फिंगरप्रिंट एग्जामिनर और कई अन्य पद शामिल हैं।
कट-ऑफ मार्क्स वे न्यूनतम अंक हैं, जो भर्ती के अगले चरण में जाने के लिए जरूरी होते हैं। इस चरण में स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या चयन के अन्य दौर शामिल हो सकते हैं। सिर्फ वे उम्मीदवारों ही भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, जिनके अंक निर्धारित कट-ऑफ के बराबर या उससे ज्यादा होंगे।
RRB मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी कट-ऑफ 2025 जोन-वाइज
RRB मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी कट-ऑफ 2025, रिजल्ट के साथ 25 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर जारी किया गया। रेलवे भर्ती बोर्ड ने CBT परीक्षा के लिए जोन और कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ की पूरी लिस्ट जारी की है, जिसमें क्वालिफाई करने के लिए जरूरी न्यूनतम अंक बताए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने कट-ऑफ के बराबर या उससे ज्यादा अंक पाए हैं, उन्होंने CBT का चरण सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अब वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) राउंड के लिए योग्य हैं। उम्मीदवारों नीचे हर जोन के लिए RRB MI कट-ऑफ देख सकते हैं।
RRB गोरखपुर MI कट-ऑफ 2025
RRB मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी कट-ऑफ 2025 कैसे देखें?
उम्मीदवारों अपने RRB मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी कट-ऑफ 2025 मार्क्स सीधे आधिकारिक वेबसाइट से देख सकते हैं। कट-ऑफ मार्क्स देखने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:
स्टेप 1: अपने संबंधित RRB जोन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर नवीनतम “Results” या “Recruitment” सेक्शन पर जाएं।
स्टेप 3: “RRB Ministerial and Isolated Categories Cut Off 2025” टाइटल वाले लिंक को खोजें।
स्टेप 4: क्षेत्र और कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ मार्क्स देखने के लिए PDF लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 5: PDF डाउनलोड करें और अपने पद और कैटेगरी के लिए कट-ऑफ देखें।
