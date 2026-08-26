RSSB Computer Instructor Online Form 2026: राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आवेदन फॉर्म में करेक्शन आज से शुरू, 1 सितंबर है लास्ट डेट

RSSB Computer Instructor Online Form 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के आवेदन फॉर्म में करेक्शन की विंडो ओपन कर दी है। इसके लिए एक आधिकारिक नोटिस भी जारी किया गया है। नोटिस के अनुसार, आवेदन फॉर्म में करेक्शन 26 अगस्त 2026 से 01 सितंबर 2026 के बीच की जा सकती है। अंतिम तिथि के बाद फॉर्म में करेक्शन नहीं की जा सकती। आरएसएसबी द्वारा दिनांक 22 अगस्त और 23 अगस्त 2026 को राजस्थान बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा का आयोजन किया गया था। RSSB Computer Instructor Online Form 2026 करेक्शन नोटिस डाउनलोड लिंक राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आवेदन फॉर्म में करेक्शन का नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी नोटिस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को नोटिस ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है। राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आवेदन फॉर्म करेक्शन नोटिस 2026 डाउनलोड लिंक क्लिक करें

RSSB Computer Instructor Online Form 2026 क्या-क्या करेक्शन कर सकते हैं? राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आवेदन फॉर्म में उम्मीदवार अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, फोटो, सिग्नेचर, अंगूठे का निशान, एजुकेशनल सहित अन्य डिटेल्स में करेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए शुल्क के रूप में 300 रुपये लिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि फॉर्म में करेक्शन करने के बाद डिटेल्स को ध्यान से चेक करें क्योंकि करेक्शन के बाद फिर से मौका नहीं दिया जाएगा। करेक्शन की सुविधा 26 अगस्त 2026 से 01 सितंबर 2026 के बीच रात 12.00 बजे तक होगी। RSSB Computer Instructor Online Form 2026 - हाइलाइट्स आरएसएसबी राजस्थान बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा के माध्यम से कुल 3,951 रिक्त पदों को भरना चाहता है। पदों के चयन में लिखित परीक्षा, दस्तावेजों का सत्यापन और मेडिकल की परीक्षा शामिल है। बाकी हाइलाइट्स के लिए आप नीचे टेबल देख सकते हैं।