RSSB Mahila Supervisor Expected Cut off 2026: जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी वाइज अनुमानित कट ऑफ मार्क्स

RSSB Mahila Supervisor Cut off 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 24 जुलाई को महिला सुपरवाइजर परीक्षा आयोजित की। इस लिखित भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 72 रिक्त पदों को भरा जाएगा। परीक्षा ऑफलाइन मोड में के 14 जिलों में आयोजित की गई। जिसमें लगभग 68 प्रतिशत उम्मीदवारों की उपस्थिति दर्ज की गई है। आरएसएसबी अध्यक्ष आलोग राज द्वारा शेयर किए गए डेटा के अनुसार, आज महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 14 जिलों में आयोजित हुई, उपस्थिति लगभग 68% रही। यानि 82000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने ये परीक्षा दी। सभी श्रेणियों के लिए संभावित कटऑफ इस लेख में दिया गया है। अंतिम कटऑफ अंक आयोग द्वारा परिणाम घोषित होने के बाद जारी किए जाएंगे। RSSB Mahila Supervisor Cut off 2026: कट ऑफ मार्क्स आरएसएसबी महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवार यहां श्रेणीवार संभावित कटऑफ अंक देख सकते हैं। 1. गैर-टीएसपी क्षेत्र

आरएसएसबी महिला पर्यवेक्षक (गैर-टीएसपी) अपेक्षित कट-ऑफ वर्ग कट-ऑफ अंक (200 में से) सामान्य 150-155 सामान्य/ईडब्ल्यूएस 140-145 अनुसूचित जाति 135-140 अनुसूचित जनजाति 110-115 अन्य पिछड़ा वर्ग 145-150 अति पिछड़े वर्गों 150-155 एसएएच 90-95 2. टीएसपी क्षेत्र आरएसएसबी महिला पर्यवेक्षक टीएसपी अपेक्षित कट ऑफ वर्ग कट-ऑफ अंक (200 में से) सामान्य 147-150 अनुसूचित जाति 140-142 अनुसूचित जनजाति 130-134 अन्य पिछड़ा वर्ग 125-128 Mahila Supervisor Cut off 2026: कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक आरएसएसबी महिला पर्यवेक्षक भर्ती का कट ऑफ कई महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। आयोग उम्मीदवारों के प्रदर्शन और भर्ती आवश्यकताओं के आधार पर कटऑफ तैयार करता है। कट ऑफ अंकों को प्रभावित करने वाले कारक नीचे दिए गए हैं:

पदों की संख्या: यदि रिक्तियों की संख्या अधिक है तो कटऑफ आमतौर पर कम रहती है। साथ ही, रिक्तियों की संख्या कम होने पर कटऑफ अधिक होती है। कठिनाई स्तर: यदि प्रश्न पत्र कठिन है तो कटऑफ अंक कम होंगे और यदि आसान है तो कटऑफ अंक अधिक होंगे। प्रदर्शन : यदि अधिकांश उम्मीदवार उच्च अंक प्राप्त करते हैं तो कटऑफ बढ़ जाएगी। आरक्षण : सरकारी मानदंडों के अनुसार सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और अन्य श्रेणियों के लिए कटऑफ अंक अलग-अलग हैं। RSSB Mahila Supervisor Cut off 2026: पिछले वर्ष के संभावित कट ऑफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसबी) ने पिछले वर्ष महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2026 परीक्षा 13 जुलाई, 2024 और 7 सितंबर, 2024 को आयोजित की , जो विभाग की श्रेणी (जैसे महिला विकास या महिला सशक्तिकरण) पर निर्भर करती थी। टीएसपी और एनटीएसपी क्षेत्रों के लिए अंतिम कटऑफ अंक 3 जनवरी, 2025 को घोषित किए गए थे । उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका से पीडीएफ प्रारूप में पिछले वर्ष के कटऑफ अंक देख सकते हैं।