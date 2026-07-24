RSSB Mahila Supervisor Expected Cut off 2026: जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी वाइज अनुमानित कट ऑफ मार्क्स
RSSB Mahila Supervisor Cut off 2026: आरएसएसबी की ओर से महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 24 जुलाई को किया गया। ये परीक्षा Single शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। जो उम्मीदवार भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे आगे लेख में कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हैं।
RSSB Mahila Supervisor Cut off 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 24 जुलाई को महिला सुपरवाइजर परीक्षा आयोजित की। इस लिखित भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 72 रिक्त पदों को भरा जाएगा। परीक्षा ऑफलाइन मोड में के 14 जिलों में आयोजित की गई। जिसमें लगभग 68 प्रतिशत उम्मीदवारों की उपस्थिति दर्ज की गई है। आरएसएसबी अध्यक्ष आलोग राज द्वारा शेयर किए गए डेटा के अनुसार, आज महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 14 जिलों में आयोजित हुई, उपस्थिति लगभग 68% रही। यानि 82000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने ये परीक्षा दी।
सभी श्रेणियों के लिए संभावित कटऑफ इस लेख में दिया गया है। अंतिम कटऑफ अंक आयोग द्वारा परिणाम घोषित होने के बाद जारी किए जाएंगे।
RSSB Mahila Supervisor Cut off 2026: कट ऑफ मार्क्स
आरएसएसबी महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवार यहां श्रेणीवार संभावित कटऑफ अंक देख सकते हैं।
1. गैर-टीएसपी क्षेत्र
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आरएसएसबी महिला पर्यवेक्षक (गैर-टीएसपी) अपेक्षित कट-ऑफ
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वर्ग
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कट-ऑफ अंक (200 में से)
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सामान्य
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150-155
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सामान्य/ईडब्ल्यूएस
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140-145
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अनुसूचित जाति
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135-140
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अनुसूचित जनजाति
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110-115
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अन्य पिछड़ा वर्ग
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145-150
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अति पिछड़े वर्गों
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150-155
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एसएएच
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90-95
2. टीएसपी क्षेत्र
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आरएसएसबी महिला पर्यवेक्षक टीएसपी अपेक्षित कट ऑफ
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वर्ग
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कट-ऑफ अंक (200 में से)
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सामान्य
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147-150
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अनुसूचित जाति
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140-142
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अनुसूचित जनजाति
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130-134
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अन्य पिछड़ा वर्ग
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125-128
Mahila Supervisor Cut off 2026: कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक
आरएसएसबी महिला पर्यवेक्षक भर्ती का कट ऑफ कई महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। आयोग उम्मीदवारों के प्रदर्शन और भर्ती आवश्यकताओं के आधार पर कटऑफ तैयार करता है। कट ऑफ अंकों को प्रभावित करने वाले कारक नीचे दिए गए हैं:
पदों की संख्या: यदि रिक्तियों की संख्या अधिक है तो कटऑफ आमतौर पर कम रहती है। साथ ही, रिक्तियों की संख्या कम होने पर कटऑफ अधिक होती है।
कठिनाई स्तर: यदि प्रश्न पत्र कठिन है तो कटऑफ अंक कम होंगे और यदि आसान है तो कटऑफ अंक अधिक होंगे।
प्रदर्शन : यदि अधिकांश उम्मीदवार उच्च अंक प्राप्त करते हैं तो कटऑफ बढ़ जाएगी।
आरक्षण : सरकारी मानदंडों के अनुसार सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और अन्य श्रेणियों के लिए कटऑफ अंक अलग-अलग हैं।
RSSB Mahila Supervisor Cut off 2026: पिछले वर्ष के संभावित कट ऑफ
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसबी) ने पिछले वर्ष महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2026 परीक्षा 13 जुलाई, 2024 और 7 सितंबर, 2024 को आयोजित की , जो विभाग की श्रेणी (जैसे महिला विकास या महिला सशक्तिकरण) पर निर्भर करती थी। टीएसपी और एनटीएसपी क्षेत्रों के लिए अंतिम कटऑफ अंक 3 जनवरी, 2025 को घोषित किए गए थे । उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका से पीडीएफ प्रारूप में पिछले वर्ष के कटऑफ अंक देख सकते हैं।
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आरएसएसबी महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2024 का पिछले वर्ष का कटऑफ
RSSB महिला पर्यवेक्षक कट ऑफ 2026 कैसे डाउनलोड करें?
आरएसएसबी महिला पर्यवेक्षक कट ऑफ मार्क्स डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें:
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आरएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर न्यूज़ सेक्शन पर जाएं और RSSB महिला सुपरवाइजर कटऑफ 2026 पर क्लिक करें।
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स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल प्रदर्शित होगी।
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अपनी श्रेणी और क्षेत्र के अनुसार कट-ऑफ अंक देखें।
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इसे डाउनलोड करके भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रख लें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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