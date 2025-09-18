SBI Clerk Prelims Exam Timings 2025: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स सभी शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम और एग्जाम की अवधि जानें

SBI क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2025 देश भर में 20, 21 और 27 सितंबर को चार शिफ्ट में आयोजित होने वाली है। भारतीय स्टेट बैंक यह परीक्षा हर साल जूनियर एसोसिएट (ग्राहक सहायता और बिक्री) के पद के लिए योग्य Candidates को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आयोजित करता है। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए, अधिकारियों ने 6589 रिक्तियों की घोषणा की है। Candidates को प्रीलिम्स, मेन्स और LPT (स्थानीय भाषा प्रवीणता परीक्षा) में उनके प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। चयन प्रक्रिया का पहला चरण, यानी प्रीलिम्स परीक्षा, 20 सितंबर से शुरू होगी। इस परीक्षा में हजारों Candidates के शामिल होने की उम्मीद है। इसलिए, यह देश भर के कई निर्धारित केंद्रों पर चार शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। SBI क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा की अवधि एक घंटे की है। चार शिफ्ट का समय इस प्रकार है: सुबह 9:00 बजे से 10:00 बजे तक, सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक और शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक। Candidates को अपनी शिफ्ट के समय से कम से कम एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। वे अपनी शिफ्ट और रिपोर्टिंग समय के बारे में जानकारी के लिए अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं।

शिफ्ट रिपोर्टिंग समय सैंपल परीक्षा का समय परीक्षा समाप्त होने का समय 1 सुबह 8 बजे सुबह 8.55 - 9 बजे सुबह 9 बजे सुबह 10 बजे 2 सुबह 10.30 बजे सुबह 11.25 - 11.30 बजे सुबह 11.30 बजे दोपहर के साढे बारह 3 दोपहर 1 बजे दोपहर 1.55 - 2 बजे दोपहर 2 बजे दोपहर 3 बजे 4 दोपहर 3.30 बजे शाम 4.25 से 4.30 बजे शाम 4.30 बजे शाम 5.30 बजे SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2025 की परीक्षा तिथि क्या है? आधिकारिक सूचना के अनुसार, SBI क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा की तारीखें 20, 21 और 27 सितंबर हैं। यह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा 6589 जूनियर एसोसिएट की रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा की तैयारी कर रहे Candidates को पास होने की संभावना बढ़ाने के लिए SBI क्लर्क सिलेबस को अच्छी तरह से जानना चाहिए। SBI क्लर्क रिपोर्टिंग समय अधिकारी एडमिट कार्ड में SBI क्लर्क परीक्षा के समय का उल्लेख करते हैं। पहचान सत्यापन की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए Candidates को अपने निर्धारित समय और शिफ्ट से कम से कम 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा:

शिफ्ट रिपोर्टिंग समय शिफ्ट 1 सुबह 8 बजे शिफ्ट 2 सुबह 10.30 बजे शिफ्ट 3 दोपहर 1 बजे शिफ्ट 4 दोपहर 3.30 बजे SBI क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा की अवधि संशोधित परीक्षा पैटर्न के अनुसार, SBI क्लर्क प्रीलिम्स की परीक्षा अवधि 1 घंटा (60 मिनट) है। इसमें अंग्रेजी भाषा, संख्यात्मक योग्यता और तर्कशक्ति योग्यता जैसे सेक्शन होते हैं। मेन्स परीक्षा में आगे बढ़ने के लिए Candidates को न्यूनतम योग्यता अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। SBI क्लर्क परीक्षा केंद्रों पर ले जाने वाले दस्तावेजों की सूची कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें Candidates को SBI क्लर्क परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने परीक्षा केंद्रों पर ले जाना होगा। ये दस्तावेज न लाने पर उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। SBI क्लर्क एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट

वैध आईडी प्रूफ

हाल ही की पासपोर्ट साइज की तस्वीरें