SSC CGL 2023 Age Limit: एसएससी ने अधिकतम आयु गणना में किया बदलाव, छात्रों नें किया विरोध

SSC CGL Age limit 2023: एसएससी सीजीएल अधिकतम आयु गणना को लेकर छात्रों में काफी नारागजी देखने के मिल रही है। के मुद्दे को पर संभावित उम्मीदवारों का एक बड़ा वर्ग ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गया है। उम्मीदवारों ने कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) से एसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 के लिए अधिकतम आयु सीमा को 1 अगस्त से 1 जनवरी, 2023 तक संशोधित करने की मांग की है।

एसएससी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों और विभिन्न संवैधानिक निकायों में विभिन्न ग्रुप 'बी' और ग्रुप 'सी' पदों को भरने के लिए संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (SSC CGL 2023) आयोजित करेगा।

जारी एसएससी नोटिफिकेशन के अनुसार, आयोग ने 3 अप्रैल को ऑनलाइन आवेदन विंडो खोली थी। आवेदक लगभग 7,500 रिक्तियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर 3 मई तक आवेदन कर सकेंगे।

एसएससी सीजीएल अधिसूचना 2023 के अनुसार, विभिन्न पदों के लिए आयु सीमा की गणना 1 जनवरी, 2023 के बजाय 1 अगस्त, 2023 से की जाएगी। जिन उम्मीदवारों की आयु सीमा 18-32 के बीच है, वे आवेदन कर सकेंगे।

अधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक"उम्मीदवार जो अपने स्नातक के अंतिम वर्ष में उपस्थित हुए हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, हालांकि उनके पास कट-ऑफ तारीख यानी 01-08-2023 को या उससे पहले आवश्यक योग्यता होनी चाहिए,"।

आयोग से एसएससी सीजीएल 2023 आयु पात्रता की तिथि में संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल कर्मचारी चयन आयोग कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (एसएससी सीजीएल 2023) आवेदन प्रक्रिया चल रही है। एसएससी सीजीएल 2023 पूरे भारत में ट्विटर पर #SSC_CGL_1JAN ट्रेंड कर रहा है।

#SSC_CGL_1JAN: एसएससी सीजीएल के उम्मीदवार ट्वीट क्यों कर रहे हैं?

आयोग ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा मानदंड सुनिश्चित करने के लिए आयु मान्यता तिथि 1 अगस्त 2023 निर्धारित की है। हालांकि, कई आवेदकों ने केंद्र सरकार से 1 अगस्त से 1 जनवरी, 2023 तक एसएससी सीजीएल परीक्षा में पात्रता के लिए आयु की गणना तिथि को बदलने का आग्रह किया है। एसएससी सीजीएल आयु गणना के मुद्दे के जवाब में, कई आवेदकों ने ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है। एसएससी ने आधिकारिक अधिसूचना में कहा, “जो उम्मीदवार अपने स्नातक के अंतिम वर्ष में उपस्थित हुए हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, हालांकि उन्हें कट-ऑफ तारीख यानी 01-08-2023 को या उससे पहले आवश्यक योग्यता पूरी करनी होगी।”

आवेदकों ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel & Training) के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पीएम मोदी जैसे अधिकारियों को टैग करते हुए और #SSC_CGL_AGE_RECKONING_1_JAN और #SSC_CGL_1JAN जैसे हैशटैग का उपयोग करते हुए अपनी नाराजगी को व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है।

अधिकतम आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर ट्विटर पर छाया #SSC_CGL_AGE_RECKONING_1_JAN, #SSC_CGL_1JAN ट्रेंड

The sudden increase in the age limit has caused a great deal of hardship and grief to many aspirants.

SSC, please change the cutoff date of age limit from 1st August to 1st January,2023 for SSC CGL 2023.#SSC_CGL_1JAN@DoPTGoI @DrJitendraSingh @PMOIndia @ABPNews@indiatvnews pic.twitter.com/zuiKzgUyI0 — Moumita Manna (@Moumita79196352) April 13, 2023

Kindly reconsider the age limit of ssc cgl 2023#SSC_CGL_AGE_RECKONING_1_JAN pic.twitter.com/NBGq9dVYR6 — Abhishek Sharma (@Abhishe03919083) April 7, 2023

SHAME ON YOU SSC.

The dreams of so many deserving candidates are hanging by a thread due to the current age limit criteria. SSC, please change the date to 1-Jan-2023 and give us a chance to turn our dreams into reality. #SSC_CGL_1JAN@DoptSecretary

@DrJitendraSingh#SSC_CGL_1JAN pic.twitter.com/GZa5hwuJNO — Tajesvini Redhu (@tajesvini) April 13, 2023