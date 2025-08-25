ICSI Result 2025 Live Updates
Focus
Quick Links

राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया 86,000 सरकारी स्कूल की कक्षाओं को बंद करने का आदेश, असुक्षित घोषित हुए 5000 स्कूल

Mahima Sharan
By Mahima Sharan
Aug 25, 2025, 17:39 IST

अदालत ने राज्य सरकार से तत्कालिक रूप से वैकल्पिक व्यवस्था करने को भी कहा ताकि प्रभावित छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो।

Rajsthan school Closed
Rajsthan school Closed
Register for Result Updates

Rajasthan Government School Classes Closed: राजस्थान उच्य न्यायालय की ओर से राज्य भर के सभी सरकारी स्कूलों में करीब 86,000 से ज्यादा जर्जर कक्षाओं को तत्काल रूप से बंद करने का आदेश दिया है। न्यायालय के आदेश के अनुसार किसी को स्कूल को इस तरह की कक्षाओं को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। साथ ही यह भी आदेश दिए गए हैं कि बच्चों को इनमें प्रवेश न करने दिया जाए।

झालावाड़ के एक स्कूल की छत गिरने के बाद लिया गया फैसला 

न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल और अशोक कुमार जैन की पीठ ने जुलाई में झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरने की घटना के बाद किए गए एक सरकारी सर्वेक्षण के बाद शुक्रवार को यह आदेश जारी किया है। जुलाई में झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरने की घटना में सात छात्रों की मौत हो गई थी और आठ घायल हो गए थे।

राजस्थान के कितने स्कूलों को है मरमत की जरूरत?

रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में 63,018 सरकारी स्कूल हैं जिनमें 5,26,162 कक्षाएं हैं। इनमें से 86,934 पूरी तरह से जर्जर पाई गईं। सर्वेक्षण में यह भी पता चला कि 5,667 स्कूल बेहद ही असुरक्षित थे। शौचालयों की बात करें तो 17,109 शौचालयों को जर्जर घोषित किया गया है, जो हर पहलू से इस्तेमाल करने के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जबकि 29,093 शौचालयों की मरम्मत की जा सकती है।

छात्रों को मिलेगी वैकल्किप व्यवस्था

अदालत ने राज्य सरकार से प्रभावित छात्रों की पढ़ाई में बाधा न आए, इसके लिए उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था करने को भी कहा है। ये निष्कर्ष झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद शिक्षकों द्वारा किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षण का हिस्सा हैं।

कक्षा का दरवाजा गिरने से गई छात्र की जान

बता दें जैसलमेर में एक अन्य घटना में एक स्कूल का मुख्य द्वार गिरने से एक छात्र की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। अदालत ने अब इंजीनियरों से तकनीकी रिपोर्ट मांगी है और मामले की सुनवाई 4 सितंबर के लिए सूचीबद्ध की है।

Related Stories

Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More

Latest Stories

Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

Trending

Popular Searches

Latest Education News