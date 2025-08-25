राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया 86,000 सरकारी स्कूल की कक्षाओं को बंद करने का आदेश, असुक्षित घोषित हुए 5000 स्कूल

Rajasthan Government School Classes Closed: राजस्थान उच्य न्यायालय की ओर से राज्य भर के सभी सरकारी स्कूलों में करीब 86,000 से ज्यादा जर्जर कक्षाओं को तत्काल रूप से बंद करने का आदेश दिया है। न्यायालय के आदेश के अनुसार किसी को स्कूल को इस तरह की कक्षाओं को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। साथ ही यह भी आदेश दिए गए हैं कि बच्चों को इनमें प्रवेश न करने दिया जाए।

झालावाड़ के एक स्कूल की छत गिरने के बाद लिया गया फैसला

न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल और अशोक कुमार जैन की पीठ ने जुलाई में झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरने की घटना के बाद किए गए एक सरकारी सर्वेक्षण के बाद शुक्रवार को यह आदेश जारी किया है। जुलाई में झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरने की घटना में सात छात्रों की मौत हो गई थी और आठ घायल हो गए थे।

राजस्थान के कितने स्कूलों को है मरमत की जरूरत?

रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में 63,018 सरकारी स्कूल हैं जिनमें 5,26,162 कक्षाएं हैं। इनमें से 86,934 पूरी तरह से जर्जर पाई गईं। सर्वेक्षण में यह भी पता चला कि 5,667 स्कूल बेहद ही असुरक्षित थे। शौचालयों की बात करें तो 17,109 शौचालयों को जर्जर घोषित किया गया है, जो हर पहलू से इस्तेमाल करने के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जबकि 29,093 शौचालयों की मरम्मत की जा सकती है।