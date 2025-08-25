ICSI Result 2025 Live Updates
Focus
अब पढ़ाई में नहीं चलेगी कोई ढिलाई, बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए 75 फीसदी अटेंडेंस अनिवार्य

Mahima Sharan
Mahima Sharan
Aug 25, 2025, 17:47 IST

बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों के पास अब बोर्ड में बैठने के लिए कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति होनी अनिवार्य होगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी विद्यालयों से यह भी कहा है कि वे विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाए, ताकि बच्चों के अटेंडेंस का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बोर्ड के पास। इसके साथ ही बोर्ड ने कुछ अन्य सख्त कदम भी उठाए हैं………….

mendatry school attendence
बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है। बता दें कि बोर्ड की ओर से कुछ सख्त नियम जारी किए गए हैं, जिसे हर छात्र का लागू करना अनिवार्य है। बता दें कि आने वाले सत्र में जो भी विद्यार्थियों बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे, उन्हें अप नियमित उपस्थिति दर्ज करनी होगी।

शिक्षा परिषद ने जारी किए नए नियम

माध्यमिक शिक्षा परिषद ने नए निर्देश को जारी करते हुए यह स्पष्ट किया है कि पूरे सत्र में विद्यार्थियों की उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत होनी अनिवार्य है। बोर्ड ने इस नियम पर सख्त कार्यवाही करते हुए यह भी कहा है कि कम उपस्थिति वाले छात्रों का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। 

ऐप में अपलोड करनी होगी अटेंडेंस

इसके लिए अब सभी स्कूलों को अपने विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति विभागीय ऐप या परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। स्कूल स्तर पर की जाने वाली मैन्युअल उपस्थिति अब पर्याप्त नहीं होगी। ऑनलाइन उपस्थिति रिकॉर्ड अनिवार्य होगा। परिषद ने यह भी निर्देश दिया है कि केवल उन्हीं स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा जो ऑनलाइन उपस्थिति रिकॉर्ड सही ढंग से बनाए रखेंगे।

कब अटेंडेंस वालों को नहीं मिलेंगे सेंटर

जो स्कूल इस व्यवस्था को लागू नहीं करेंगे, उन्हें परीक्षा केंद्र बनाने पर विचार नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग का यह निर्णय विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखने और पढ़ाई को गंभीरता से लेने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे जहां कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ेगी, वहीं पढ़ाई की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। यह व्यवस्था उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगी जो साल भर कड़ी मेहनत करते हैं और समय पर स्कूल आते हैं।


Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More

