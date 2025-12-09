SSC CPO Cut Off 2025: कैटेगरी-वाइस पिछले साल के कट ऑफ मार्क्स

EMRS Admit Card 2025 OUT
By Priyanka Pal
Dec 9, 2025, 18:16 IST

SSC CPO Cut Off 2025: कर्मचारी चयन आयोग, SSC CPO परीक्षा के कट ऑफ मार्क्स Result और फाइनल आंसर की के साथ जारी करता है। यह पुरुष और महिला Candidates के लिए अलग-अलग जारी किया जाता है। यहां 2024, 2023, 2022 और अन्य वर्षों के लिए SSC CPO के पिछले साल के कट ऑफ जानें।

SSC CPO Previous Year Cut Off
SSC CPO Previous Year Cut Off

SSC CPO Cut Off 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (एक्जीक्यूटिव) और CAPFs में सब-इंस्पेक्टर (जनरल ड्यूटी) के पदों पर भर्ती के लिए CPO परीक्षा आयोजित करता है। यह एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। यह परीक्षा तीन चरणों में होती है: पेपर 1, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट (PET/PST), और पेपर 2। अगले चरण में जाने के लिए उम्मीदवारों को हर चरण में न्यूनतम जरूरी अंक लाने होते हैं।

SSC CPO परीक्षा 9 से 12 दिसंबर 2025 तक होनी है, इसलिए उम्मीदवारों को परीक्षा की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। SSC CPO कट ऑफ वह न्यूनतम अंक है, जो उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में जाने के लिए चाहिए होता है। यह कट-ऑफ मार्क्स हर साल कई बातों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि वैकेंसी की संख्या, कुल आवेदकों की संख्या और परीक्षा कितनी कठिन थी। SSC हर चरण के लिए कट-ऑफ मार्क्स, उस चरण के Result के साथ अलग से जारी करता है।

इस आर्टिकल में, हमने पुरुष और महिला उम्मीदवारों दोनों के लिए SSC CPO के पिछले साल के कट ऑफ दिए हैं। इससे आपको ट्रेंड्स समझने और आने वाली परीक्षा के लिए एक अच्छी तैयारी की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।

SSC CPO कट ऑफ 2025

कर्मचारी चयन आयोग SSC CPO 2025 कट ऑफ, Result की घोषणा के साथ जारी करेगा। यह PDF फॉर्मेट में जारी किया जाएगा, जिसमें सभी कैटेगरी के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स होंगे।

दिल्ली पुलिस SI कट ऑफ मार्क्स जानना जरूरी है, क्योंकि इसी से यह तय होता है कि उम्मीदवारों के अगले चरण में शामिल होने के योग्य हैं या नहीं। कट ऑफ मार्क्स तय करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि वैकेंसी की संख्या, परीक्षा कितनी कठिन थी और कुल कितने लोगों ने परीक्षा दी।

SSC CPO कट ऑफ 2024

2024 में, SSC CPO टियर 1 का कट ऑफ अनारक्षित कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 135.27 और OBC कैटेगरी के लिए 113.5 था। जिन उम्मीदवारों ने कट ऑफ मार्क्स के बराबर या उससे ज्यादा अंक पाए थे, वे फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल होने के योग्य थे। नीचे दी गई टेबल में पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए SSC CPO कट ऑफ 2024 देखें।

श्रेणीवार एसएससी सीपीओ महिलाओं का कट ऑफ 2024 

श्रेणी कट ऑफ अंक उपलब्ध उम्मीदवार
अनुसूचित जाति 106.75022 1428
एसटी 98.10614 700
ईएसएम 42.69427 42
ओबीसी 128.64348 2748
ईडब्ल्यूएस 127.40295 1087
यूआर 135.27003 1330
कुल 7335

पुरुष उम्मीदवारों के लिए एसएससी सीपीओ कट ऑफ 2024

श्रेणी कट ऑफ अंक उपलब्ध उम्मीदवार
अनुसूचित जाति 89.85810 16256
एसटी 82.65680 8176
ईएसएम 40.07024 3185
ओबीसी 113.50911 28545
ईडब्ल्यूएस 111.43520 11668
यूआर 119.80335 8448
कुल 76278

एसएससी सीपीओ कट ऑफ 2024 पुरुष विभागीय उम्मीदवार

श्रेणी कट ऑफ अंक उपलब्ध उम्मीदवार
अनुसूचित जाति 96.85972 45
एसटी 88.19063 20
ओबीसी 125.06044 65
ईडब्ल्यूएस 109.17362 25
यूआर 134.59289 33
कुल 188

SSC CPO पिछले साल का कट ऑफ

SSC CPO टियर 1 कट ऑफ 2025 की घोषणा अभी नहीं हुई है, इसलिए उम्मीदवार सभी उम्मीदवारों के लिए पिछले साल के मार्क्स देख सकते हैं। SSC CPO के पिछले साल के मार्क्स देखने से उम्मीदवारों को इस साल के कट ऑफ में होने वाली संभावित बढ़ोतरी या कमी का अंदाजा हो जाएगा। इससे उन्हें अपनी तैयारी की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।

SSC CPO कट ऑफ 2023

आयोग ने पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए SSC CPO कट-ऑफ मार्क्स अलग-अलग जारी किए। यह फाइनल आंसर की और मेरिट लिस्ट pdf के साथ जारी किया जाता है। आवेदन किए गए पद पर नियुक्ति पाने के लिए उम्मीदवारों को सभी चरणों के कट ऑफ मार्क्स को पार करना जरूरी है।

पुरुष उम्मीदवारों के लिए SSC CPO कट ऑफ 2023

जो उम्मीदवारों SSC CPO टियर 1 का कट ऑफ पार करेंगे, उन्हें अगले राउंड यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारों को परीक्षा में सफल घोषित होने के लिए जरूरी अंकों के बारे में पता होना चाहिए। उम्मीदवारों नीचे सभी कैटेगरी के लिए SSC SI कट ऑफ देख सकते हैं।

श्रेणी

एसएससी सीपीओ 2023 पुरुष कट ऑफ

कट ऑफ

उपलब्ध उम्मीदवार

अनुसूचित जाति

110.85759

5671

एसटी

109.53493

2795

ईएसएम

40

3265

ओबीसी

131.90742

9775

ईडब्ल्यूएस

133.92148

4195

यूआर

138.99649

2932

कुल

--

28633

एसएससी सीपीओ टियर 1 कट ऑफ 2023 महिला

टियर 1 के लिए श्रेणीवार एसएससी सीपीओ पिछले वर्ष की कट ऑफ जानने के लिए नीचे दी गई तालिका पर एक नज़र डालें।

श्रेणी

एसएससी सीपीओ 2023 महिला कट ऑफ

कट ऑफ

उपलब्ध उम्मीदवार

अनुसूचित जाति

115.22565

559

एसटी

109.98635

223

ईएसएम

--

--

ओबीसी

137.19433

950

ईडब्ल्यूएस

138.99649

410

यूआर

143.83082

465

कुल

--

2607

एसएससी सीपीओ टियर 1 कट ऑफ 2022

उम्मीदवारों को पिछले कुछ वर्षों में कट-ऑफ रुझानों में उतार-चढ़ाव को समझने और उसके अनुसार आगामी परीक्षा की तैयारी की रणनीति बनाने के लिए SSC CPO पद-वार कट-ऑफ अंक अवश्य देखने चाहिए। उम्मीदवारों की तैयारी में मदद के लिए, हमने नीचे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए SSC CPO कट ऑफ 2022 साझा किया है।

श्रेणी

एसएससी सीपीओ पुरुष कट ऑफ

एसएससी सीपीओ महिला कट ऑफ

कट ऑफ

उपलब्ध उम्मीदवार

कट ऑफ

उपलब्ध उम्मीदवार

अनुसूचित जाति

79.31

13788

95.73

938

एसटी

78.13

7254

88.60

468

ईएसएम

40

3684

--

--

ओबीसी

102.96

23319

118.22

1582

ईडब्ल्यूएस

103.97

9313

120.67

620

यूआर

115.04

6587

126.29

811

कुल

--

63945

--

4419

एसएससी सीपीओ टियर 2 कट ऑफ

टियर 1 परीक्षा और पीईटी पास करने वाले उम्मीदवारों को एसएससी सीपीओ टियर 2 परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। आप नीचे दी गई तालिका में पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए टियर 2 के लिए एसएससी सीपीओ पिछले वर्ष की कट ऑफ देख सकते हैं:

श्रेणी

एसएससी सीपीओ टियर 2 पुरुष कट ऑफ

एसएससी सीपीओ टियर 2 महिला कट ऑफ

कट ऑफ

उपलब्ध उम्मीदवार

कट ऑफ

उपलब्ध उम्मीदवार

अनुसूचित जाति

121.69

1828

157.33

172

एसटी

123.52

1319

158.27

110

ईएसएम

81.42

1602

--

--

ओबीसी

154.46

4734

203.73

382

ईडब्ल्यूएस

160.82

2248

222.93

198

यूआर

252.69

1452

288.45

183

कुल

--

13183

--

1045

एसएससी सीपीओ कट ऑफ 2020-21

तालिका पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए श्रेणी-वार एसएससी सीपीओ 2021 कट-ऑफ अंक दिखाती है, जो अधिकांश श्रेणियों में महिलाओं के लिए उच्च योग्यता स्कोर को उजागर करती है।

एसएससी सीपीओ कट ऑफ 2020-21 (पेपर 1)

श्रेणी

एसएससी सीपीओ 2021 पुरुष कट ऑफ

एसएससी सीपीओ 2021 महिला कट ऑफ

कट ऑफ

उपलब्ध उम्मीदवार

कट ऑफ

उपलब्ध उम्मीदवार

अनुसूचित जाति

84.31609

4781

90.37392

433

एसटी

83.54368

2473

85.50919

186

ईएसएम

40.00

2909

--

--

ओबीसी

107.93953

7908

113.06972

663

ईडब्ल्यूएस

76.40961

3409

87.9124

319

यूआर

114.67434

4482

118.38628

628

कुल

--

25962

--

2239

एसएससी सीपीओ कट ऑफ पिछले 5 वर्षों का

एसएससी सीपीओ परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को पिछले वर्षों के कट ऑफ अंकों से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। पिछले 5 वर्षों के एसएससी सीपीओ कट ऑफ उन्हें परीक्षा की प्रभावी तैयारी के लिए एक सुरक्षित लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करते हैं। यह देखा गया है कि कट ऑफ अंक हर साल घटते-बढ़ते या थोड़े बढ़ते रहते हैं। पिछले 5 वर्षों में पुरुष उम्मीदवारों के लिए 2017 में एसएससी सीपीओ कट ऑफ अंक सबसे अधिक 117.25 अंक थे। हालाँकि, 2016 में भूतपूर्व सैनिक वर्ग के लिए सबसे कम कट ऑफ 30 अंक था।

महिला उम्मीदवारों के लिए SSC CPO के पिछले 5 वर्षों के कट ऑफ

श्रेणी

2017

2016

2015

2014

सामान्य

112.5

83.5

83

81.85

ओबीसी

97.75

69.5

70.75

68

अनुसूचित जाति

84.75

60.25

62

61

एसटी

81

58.25

60

54

भूतपूर्व सैनिक

30

पुरुष उम्मीदवारों के लिए पिछले 5 वर्षों का एसएससी सीपीओ कट ऑफ

श्रेणी

2017

2016

2015

2014

सामान्य

117.25

89.75

88.25

85

ओबीसी

102

77

74

70

अनुसूचित जाति

90.25

67.75

68

63.25

एसटी

90

67.25

65

59.25

भूतपूर्व सैनिक

43

30

63

40

 

