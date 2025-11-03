SSC CPO SI Correction Form 2025: आज से करें एसएससी सीपीओ और दिल्ली एसआई के पदों के लिए फॉर्म में करेक्शन

SSC CPO SI Correction Form 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने दिल्ली पुलिस SI और सीएपीएफ एएसआई भर्ती 2025 के लिए करेक्शन विंडो ओपन कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2861 रिक्त पदों को भरा जाएगा। संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 सितंबर से मांगे गए थे, जिसकी अंतिम तिथि 16 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई थी। वहीं, आवेदन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर थी। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किए थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं।
उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि फॉर्म में सुधार के लिए विंडो आज यानी 3 नवंबर को ओपन किया जा रहा है। जिसकी अंतिम तिथि 5 नवंबर, 2025 तय की गई है।
SSC CPO SI Correction Form 2025: महत्वपूर्ण विवरण
नीचे टेबल में दिल्ली पुलिस SI और सीएपीएफ एएसआई भर्ती 2025 से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसमें तिथियों की जांच कर उम्मीदवार अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC)
|
पद का नाम
|
दिल्ली पुलिस SI और सीएपीएफ एएसआई भर्ती
|
पदों की संख्या
|
2861
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
26 सितंबर से 16 अक्टूबर, 2025
|
आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
|
17 अक्टूबर 2025
|
फॉर्म में सुधार करने की अंतिम तिथि
|
3 से 5 नवंबर, 2025
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
ssc.gov.in
SSC CPO SI Correction Form 2025: फॉर्म में ऑनलाइन करेक्शन कैसे करें?
दिल्ली पुलिस SI और सीएपीएफ एएसआई फॉर्म में करेक्शन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, SSC CPO SI Correction Form 2025 पर जाएं।
स्टेप 3 लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।
स्टेप 4 अब SSC CPO SI Correction Form 2025 लिंक पर जाएं।
स्टेप 5 फॉर्म में सुधार करें और दोबारा जांच कर सबमिट करें।
