SSC CPO SI Correction Form 2025: आज से करें एसएससी सीपीओ और दिल्ली एसआई के पदों के लिए फॉर्म में करेक्शन

SSC CPO SI Correction Form 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने दिल्ली पुलिस SI और सीएपीएफ एएसआई भर्ती 2025 के लिए करेक्शन विंडो ओपन कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2861 रिक्त पदों को भरा जाएगा। संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 सितंबर से मांगे गए थे, जिसकी अंतिम तिथि 16 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई थी। वहीं, आवेदन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर थी। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किए थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि फॉर्म में सुधार के लिए विंडो आज यानी 3 नवंबर को ओपन किया जा रहा है। जिसकी अंतिम तिथि 5 नवंबर, 2025 तय की गई है।

SSC CPO SI Correction Form 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में दिल्ली पुलिस SI और सीएपीएफ एएसआई भर्ती 2025 से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसमें तिथियों की जांच कर उम्मीदवार अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं: