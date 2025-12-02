SSC JE Admit Card 2025: एसएससी जेई एडमिट कार्ड डायरेक्ट लिंक ssc.gov.in, परीक्षा की तारीख और डाउनलोड करने के स्टेप्स देखें

SSC JE Admit Card 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने SSC JE एडमिट कार्ड 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी कर दिया है। SSC JE टियर 1 परीक्षा 2025 भारत के कई परीक्षा केंद्रों पर 3 दिसंबर से 6 दिसंबर, 2025 के बीच आयोजित होने वाली है।

एडमिट कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, जिसे उम्मीदवार को एक वैध फोटो आईडी के साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना होता है। हॉल टिकट में Registration नंबर, रोल नंबर, फोटो, उम्मीदवार के हस्ताक्षर और परीक्षा केंद्र की जानकारी जैसी जरूरी सूचनाएं होती हैं।

SSC JE Admit Card 2025: एडमिट कार्ड जारी

SSC ने ssc.gov.in पर SSC JE एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया है। SSC जूनियर परीक्षा 3 दिसंबर से शुरू हो रही है। SSC परीक्षा केंद्र के लिए वही शहर देता है, जिसे Candidates ने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी पसंद के तौर पर चुना होता है। SSC जूनियर इंजीनियर परीक्षा में शामिल होने जा रहे Candidates को परीक्षा से काफी पहले अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लेना चाहिए। Candidates अपने Registration नंबर और जन्मतिथि के साथ लॉग इन करके SSC JE 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। SSC JE एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।