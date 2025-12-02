SSC JE Admit Card 2025: एसएससी जेई एडमिट कार्ड डायरेक्ट लिंक ssc.gov.in, परीक्षा की तारीख और डाउनलोड करने के स्टेप्स देखें

SSC JE Admit Card 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने SSC JE एडमिट कार्ड 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी कर दिया है। SSC JE टियर 1 परीक्षा 2025 भारत के कई परीक्षा केंद्रों पर 3 दिसंबर से 6 दिसंबर, 2025 के बीच आयोजित होने वाली है।
एडमिट कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, जिसे उम्मीदवार को एक वैध फोटो आईडी के साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना होता है। हॉल टिकट में Registration नंबर, रोल नंबर, फोटो, उम्मीदवार के हस्ताक्षर और परीक्षा केंद्र की जानकारी जैसी जरूरी सूचनाएं होती हैं।
SSC JE Admit Card 2025: एडमिट कार्ड जारी
SSC ने ssc.gov.in पर SSC JE एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया है। SSC जूनियर परीक्षा 3 दिसंबर से शुरू हो रही है। SSC परीक्षा केंद्र के लिए वही शहर देता है, जिसे Candidates ने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी पसंद के तौर पर चुना होता है। SSC जूनियर इंजीनियर परीक्षा में शामिल होने जा रहे Candidates को परीक्षा से काफी पहले अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लेना चाहिए। Candidates अपने Registration नंबर और जन्मतिथि के साथ लॉग इन करके SSC JE 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। SSC JE एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।
एसएससी जेई एडमिट कार्ड 2025
SSC JE Admit Card 2025: महत्वपूर्ण विवरण
SSC JE एडमिट कार्ड 2025 का लिंक SSC द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर एक्टिवेट किया जाता है। एडमिट कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, जिसे उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर ले जाना होता है। SSC जूनियर इंजीनियर एडमिट कार्ड 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए टेबल देखें:
संगठन
कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी)
परीक्षा का नाम
एसएससी जेई 2025
कुल रिक्तियां
1731
परीक्षा स्तर
स्नातक स्तर
परीक्षा तिथि
3 दिसंबर - 6 दिसंबर, 2025
चयन प्रक्रिया
टियर 1, टियर 2, दस्तावेज़ सत्यापन
आधिकारिक वेबसाइट
SSC JE Admit Card 2025: एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
Candidates ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके SSC JE एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं या वे नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर, "एडमिट कार्ड" सेक्शन पर क्लिक करें और कैंडिडेट पोर्टल पर जाकर जूनियर इंजीनियर एडमिट कार्ड लिंक को चुनें।
- अब अपना Registration आईडी और जन्मतिथि या पासवर्ड डालें।
- PDF फॉर्मेट में अपना हॉल टिकट पाने के लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक करें।
- इसका एक प्रिंटआउट लें और परीक्षा की तारीख, समय, स्थान और निर्देशों सहित सभी जानकारी की जांच कर लें।
SSC JE एडमिट कार्ड 2025 पर कौन-सी जानकारी दी होती है?
SSC जूनियर इंजीनियर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले, उम्मीदवारों को यह पक्का कर लेना चाहिए कि एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी सही है। किसी भी गलती के मामले में, उम्मीदवारों को हेल्पडेस्क से संपर्क करना चाहिए। SSC JE एडमिट कार्ड 2025 पर दी जाने वाली जानकारी के लिए नीचे दी गई लिस्ट देखें:
- उम्मीदवार का नाम
- उम्मीदवार का फोटो और हस्ताक्षर
- उम्मीदवार की कैटेगरी
- परीक्षा केंद्र का नाम और पता
- शिफ्ट का समय
- रिपोर्टिंग का समय
- जरूरी निर्देश
