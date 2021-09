Top 5 Sarkari Naukari-2 September 2021: GSVM मेडिकल कॉलेज, इंडिया पोस्ट, गुजरात उच्च न्यायालय, कोल इंडिया लिमिटेड, रेलवे व्हील फैक्ट्री (RWF) एवं अन्य संगठनों में निकली 4500+ सरकारी नौकरियां

Top 5 Sarkari Naukari-2 September 2021: सरकारी नौकरी की तलाश रहे युवाओं के लिए आज यानी 2 सितंबर 2021 के Top 5 Sarkari Naukari में आर्टिकल में हम GSVM मेडिकल कॉलेज, इंडिया पोस्ट, गुजरात उच्च न्यायालय, कोल इंडिया लिमिटेड, रेलवे व्हील फैक्ट्री द्वारा निकाली भर्तियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं. इन संगठनों द्वारा नॉन-पीजी जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट, जीडीएस, सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट, क्लर्क ग्रेड 3, ट्रेड अप्रेंटिस जैसे विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

जहाँ तक शैक्षणिक योग्यता कि बात है तो इन पदों के लिए 10वीं/12वीं/ग्रेजुएट/बीई/बीटेक/डिप्लोमा/पोस्ट ग्रेजुएट/एमसीए, एम.एससी योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. हमने इस आर्टिकल में आज निकली सभी भर्तियों की जानकारी आपको संक्षेप में दे रहे हैं. इसके साथ ही आप दिए लिंक पर क्लिक कर नोटिफिकेशन से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

GSVM Medical College Recruitment 2021: जूनियर और सीनियर रेजिडेंट की सरकारी नौकरी , 35000+ रूपये सैलरी

GSVM मेडिकल कॉलेज, कानपुर ने नॉन-पीजी जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक और योग्य आवेदक GSVM मेडिकल कॉलेज, कानपुर नौकरी अधिसूचना 2021 के लिए निर्धारित प्रारूप के माध्यम से 08 सितंबर 2021 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं.

UP GDS Recruitment 2021: 4264 ग्रामीण डाक सेवक की निकली वेकेंसी , 10 वीं पास के लिए बड़ा मौका @appost.in

इंडिया पोस्ट ऑफिस ने उत्तर प्रदेश (UP) सर्किल-3 के तहत ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) के पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना प्रकाशित किया है. UP जीडीएस के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 अगस्त 2021 से शुरू है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार UP पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2021 के लिए 22 सितंबर 2021 को या उससे पहले appost.in पर आवेदन कर सकते हैं.

Gujarat High Court Recruitment 2021: सिस्टम ऑफिसर एवं अन्य पदों की भर्ती , 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन

Gujarat High Court Recruitment 2021: गुजरात उच्च न्यायालय ने सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक और योग्य आवेदक गुजरात उच्च न्यायालय नौकरी अधिसूचना 2021 के लिए निर्धारित प्रारूप के माध्यम से 16 सितंबर 2021 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं.

SECL Clerk Recruitment 2021: 10 वीं पास के लिए कोल इंडिया में बड़ा मौका , 196 पदों पर की जा रही है भर्ती

SECL Clerk Recruitment 2021: कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) ने secl-cil.in पर क्लर्क ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना प्रकाशित किया है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एसईसीएल क्लर्क भर्ती 2021 के लिए 16 सितंबर 2021 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं. इस आर्टिकल में नोटिफिकेशन से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां दी गयी है. अगर कोई एडिशनल जानकारी चाहिए तो उम्मीदवार नीचे दिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

रेल व्हील फैक्ट्री (RWF) में निकली 192 अप्रेंटिस पदों की वेकेंसी , आवेदन करें @rwf.indianrailways.gov.in

रेलवे व्हील फैक्ट्री (RWF) द्वारा ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 13 सितंबर 2021 तक या उससे पहले RWF अप्रेंटिस भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं. रेल व्हील फैक्ट्री भर्ती 2021 के माध्यम से कुल 192 रिक्तियां भरी जाएंगी. इस आर्टिकल में हमने नोटिफिकेशन से संबंधित सभी जानकारियां दी हुयी है. उम्मीदवार नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर कपि भी एडिशनल जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पीडीएफ को एक्सेस कर प्राप्त कर सकते हैं.