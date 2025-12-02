SSC GD Vacancy 2026 OUT!
UCIL Recruitment 2025 Apply Online: 107 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जानें, ये रहा डायरेक्ट लिंक

By Priyanka Pal
Dec 2, 2025, 14:49 IST

UCIL Recruitment 2025: यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) ने कई तकनीकी/खनन से जुड़े क्षेत्रों में 107 पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। आवेदन पोर्टल 01 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक खुला रहेगा। अंतिम तिथि से पहले आवेदन करें। इस लेख में UCIL भर्ती 2025 की पूरी जानकारी देखें।

UCIL Recruitment 2025 Apply Online
UCIL Recruitment 2025 Apply Online

UCIL Recruitment 2025: UCIL ने विज्ञापन संख्या UCIL-07/2025 के तहत एक विज्ञापन जारी किया है। इसके जरिए योग्य उम्मीदवारों से कई तकनीकी/खनन से जुड़े पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों में माइनिंग मेट-सी, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर-बी, और बॉयलर-कम-कंप्रेसर अटेंडेंट-ए शामिल हैं और कुल 107 रिक्तियां हैं। योग्य उम्मीदवार 01 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक UCIL के आधिकारिक भर्ती पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अवसर है, जिनके पास जरूरी ट्रेड सर्टिफिकेट या अनुभव है और वे एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में शामिल होना चाहते हैं।

UCIL Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण

यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (CPSE) है। यह न्यूक्लियर पावर साइकिल में सबसे आगे है और एक विशेष स्थान रखता है। यह प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टरों के लिए यूरेनियम की जरूरत को पूरा करता है। देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में UCIL की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। 

संगठन

यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल)

कुल रिक्तियां

107 पद

प्रस्तावित पद

माइनिंग मेट-सी, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर-बी, बॉयलर-कम-कंप्रेसर अटेंडेंट-ए

विज्ञापन संख्या

यूसीआईएल-07/2025

आवेदन का तरीका

यूसीआईएल भर्ती पोर्टल / आधिकारिक साइट ucil.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन

आवेदन तिथि

1 दिसंबर 2025 (सुबह 10:00 बजे)

आवेदन करने की अंतिम तिथि

31 दिसंबर 2025 (रात 11:59 बजे)

यूसीआईएल भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने के चरण

  • यूसीआईएल की आधिकारिक वेबसाइट ucil.gov.in पर जाएं 

  • “भर्ती” अनुभाग पर जाएँ।

  • पात्रता, आयु सीमा और पद-वार मानदंड की जांच के लिए विस्तृत अधिसूचना (Advt. UCIL-07/2025) को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

  • अब आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें।

  • मांगे गए स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करें।

  • आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) का भुगतान करें और आवेदन जमा करें।

  • भविष्य के संदर्भ के लिए पुष्टिकरण/आवेदन पत्र डाउनलोड/प्रिंट करें।

UCIL 2025 आवेदन पत्र

योग्य और इच्छुक आवेदक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या नीचे दिए गए सीधे लिंक के माध्यम से UCIL 2025 का आवेदन पत्र भर सकते हैं:

यूसीआईएल भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने का सीधा लिंक

UCIL 2025:आवेदन शुल्क

उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसके बाद ही उनके आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा। कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का विवरण देखें:

श्रेणी

आवेदन शुल्क

सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस

₹500

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/महिला/आंतरिक उम्मीदवार

कोई शुल्क नहीं (₹0)

UCIL Recruitment 2025: आयु सीमा में छूट

UCIL भर्ती 2025 की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार आयु में छूट दी गई है। कैटेगरी के अनुसार आयु में छूट के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

क्रम संख्या

श्रेणी

अधिकतम आयु में छूट

1

अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी)

05 वर्ष

2

अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर (ओबीसी-एनसीएल)

03 वर्ष

3

बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (PwBD) - UR / EWS

10 वर्ष

4

बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (PwBD)- SC / ST

15 वर्ष (10 + 5)

5

बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) - ओबीसी (एनसीएल)

13 वर्ष (10 + 3)

6

जम्मू और कश्मीर का अधिवास (01.01.1980 से 31.12.1989) - अनारक्षित / आर्थिक रूप से कमजोर

05 वर्ष

7

जम्मू और कश्मीर का मूल निवासी (01.01.1980 से 31.12.1989) - ओबीसी (एनसीएल)

08 वर्ष (5 + 3)

8

जम्मू और कश्मीर का अधिवास (01.01.1980 से 31.12.1989) - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

10 वर्ष (5 + 5)

