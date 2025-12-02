UCIL Recruitment 2025 Apply Online: 107 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जानें, ये रहा डायरेक्ट लिंक

UCIL Recruitment 2025: UCIL ने विज्ञापन संख्या UCIL-07/2025 के तहत एक विज्ञापन जारी किया है। इसके जरिए योग्य उम्मीदवारों से कई तकनीकी/खनन से जुड़े पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों में माइनिंग मेट-सी, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर-बी, और बॉयलर-कम-कंप्रेसर अटेंडेंट-ए शामिल हैं और कुल 107 रिक्तियां हैं। योग्य उम्मीदवार 01 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक UCIL के आधिकारिक भर्ती पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अवसर है, जिनके पास जरूरी ट्रेड सर्टिफिकेट या अनुभव है और वे एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में शामिल होना चाहते हैं।

UCIL Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण

यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (CPSE) है। यह न्यूक्लियर पावर साइकिल में सबसे आगे है और एक विशेष स्थान रखता है। यह प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टरों के लिए यूरेनियम की जरूरत को पूरा करता है। देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में UCIL की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।