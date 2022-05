UP Board 10th, 12th Result 2022: जानें क्यों ईमेल पर नहीं आएगा यूपी बोर्ड रिजल्ट, यहां पढ़ें नया अपडेट

UP Board 10th, 12th Result 2022: मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कॉपियों की चेकिंग का काम खत्‍म हो गया है तथा बोर्ड अब रिजल्‍ट की तैयारियों को अंतिम रूप भी दे दिया है.

UP Board Result 2022

UP Board 10th, 12th Result 2022: यूपी बोर्ड जल्द ही कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं परीक्षा के नतीजे (UP Board 10th and 12th Result 2022) जारी करने वाला है. इस साल करीब-करीब 51 लाख से ज्यादा छात्रों ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं दी थीं, जिन्हें बहुत उत्सुकता से अपने परिणाम का इंतजार है.

UP Board 12th Result 2022: यूपी बोर्ड के द्वारा 10वीं और 12वीं की रिजल्ट को लेकर तैयारियां जारी हैं. मीडिया रिपोर्टस के अनुसार यूपी बोर्ड 10वीं एवं 12वीं का रिजल्ट जून के पहले सप्ताह के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है.

UP Board 10th Result 2022: तारीख की घोषणा

यूपी बोर्ड की ओर से अब तक कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट जारी करने हेतु किसी निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की गई है. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परीक्षा के परिणाम जून के पहले सप्ताह के बाद कभी भी जारी किए जा सकते हैं.

UP Board Result 2022: रिजल्ट ऐसे करे चेक

स्टेप 1. सबसे पहले छात्र UP Board की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2. छात्र होमपेज पर जाकर यूपी बोर्ड 10th Result 2022 या यूपी बोर्ड 12th Result 2022 लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3. छात्र अपना Roll Number तथा Date of Birth दर्ज कर सबमिट पर क्लिक करें.

स्टेप 4. सबमिट पर बटन पर क्लिक करते ही रिजल्ट आपके स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 5. छात्र नीचे प्रिंट पर Click कर प्रिंटआउट निकाल सकते हैं.

UP Board 10th, 12th Result 2022 Date: ईमेल पर नहीं आएगा यूपी बोर्ड रिजल्ट

यूपी बोर्ड ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस परीक्षा हेतु रजिस्टर्ड छात्रों की ईमेल आइडी (email id) की जानकारी जुटाने के लिए एक पत्र लिखा था. प्रत्येक स्कूल को इसी के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों की ईमेल आईडी बनवानी थी. जानकारी के मुताबिक, परीक्षाओं के समाप्त होने एवं स्कूल के बंद हो जाने के बाद छात्रों की ईमेल आईडी बनाने का काम पूरा हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है.

बोर्ड के अधिकारियों ने ऐसे विषम परिस्तिथि में बताया कि इस बार यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों का परिणाम उनके ईमेल पर भेज पाना संभव नहीं होगा. वहीं कई स्कूल के प्रधानाचार्य का मानना है कि जब तक छात्रों की ईमेल आईडी बन नहीं हो जाती, तब तक बोर्ड कक्षा 10वीं और12वीं की परीक्षा का परिणाम ईमेल पर नहीं भेजेगा.

UP Board Result: छात्र इस बात पर ध्यान दें

छात्र इस बात पर पूरी तरह से ध्यान दें कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जारी किया जाएगा. बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जारी करने के लिए इसी वेबसाइट एवं पोर्टल पर रिजल्ट का लिंक एक्टिव करेगा.