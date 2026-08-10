(लाइव) UP Board Compartment Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं (हाईस्कूल),12वीं (इंटरमीडिएट) कंपार्टमेंट रिजल्ट upmsp.edu.in पर जानें कब होगा जारी?

UPMSP Board Compartment Result 2026 LIVE: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा 10वीं (हाईस्कूल) और 12वीं (इंटरमीडिएट) के इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 के रिजल्ट ऑफिशियल तौर पर बहुत जल्द जारी किए जा सकते हैं। साथ ही, यूपी बोर्ड द्वारा दोनों कक्षाओं के रिजल्ट 2026 अगस्त के इस हफ्ते तक जारी होने की भी संभावना की जा रही है।
बोर्ड से जुड़े सूत्रों के अनुसार, आंसर-की का मूल्यांकन और रिजल्ट तैयार करने का कार्य फाइनल स्टेप पर आ गया है। एग्जाम में शामिल हुए छात्र अपने रोल नंबर और स्कूल कोड का उपयोग करके बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.upmsp.edu.in पर जाकर रिजल्ट जारी होते ही डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही, छात्रों की सुविधा के लिए इस लेख में नीचे दोनों कक्षाओं के रिजल्ट को डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल लिंक भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।
UP Board Compartment Result 2026 से जुड़ी हाइलाइट्स
छात्र यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट एग्जाम और रिजल्ट से जुड़ी अपडेट्स के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। इस टेबल में एग्जाम की डेट्स के साथ-साथ रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट भी शामिल है।
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इवेंट
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इंपॉर्टेंट डिटेल्स
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आयोजक बोर्ड
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उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP)
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एग्जाम का नाम
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हाईस्कूल (10th) एवं इंटरमीडिएट (12th) कंपार्टमेंट एग्जाम 2026
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एग्जाम डेट
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28 जुलाई 2026
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रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट
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अगस्त 2026 के दूसरे सप्ताह में यानी 13 अगस्त 2026
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न्यूनतम पासिंग मार्क्स
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हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स
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लॉगिन क्रेडेंशियल्स
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रोल नंबर और स्कूल कोड
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ऑफिशियल वेब पोर्टल्स और वेबसाइट
UPMSP, यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट एगजाम रिजल्ट 2026: 12वीं और 10वीं की डेट एंड टाइम
छात्र यूपी कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 से जुड़ी डेट्स और टाइम की जानकारी लेने के लिए यहां नीचे दी गई टेबल को देखें।
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कक्षा
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डेट
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टाइम
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10वीं
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28 जुलाई 2026
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सुबह 8:00 से 11:15 बजे)
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12वीं
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28 जुलाई 2026
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दोपहर 2:00 से शाम 5:15 बजे
यूपी ऑनलाइन कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें?
UPMSP 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी होते ही छात्र नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपने ऑफिशियल रिजल्ट को ऑनलाइ चेक कर सकेंगे। छात्र यहां से जानें ये निम्नलिखित स्टेप्स के बारे में :-
- यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.upmsp.edu.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर 'UP Board Class 10th Compartment Result 2026' या 'UP Board Class 12th Compartment Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
- नया पेज खुलने पर अपना रोल नंबर और स्कूल कोड को फिल करें।
- इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को फिल करें।
- फिर, फॉर्म को Submit बटन पर क्लिक करें।
- सबमिट करते ही, डिजिटल मार्कशीट या स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
- इसे सेव कर लें।
- आगे के लिए एक कलर्ड प्रिंटआउट निकालकर रख लें।