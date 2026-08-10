CBSE Class 12 Result 2026 LIVE
Focus
Live

(लाइव) UP Board Compartment Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं (हाईस्कूल),12वीं (इंटरमीडिएट) कंपार्टमेंट रिजल्ट upmsp.edu.in पर जानें कब होगा जारी?

Akshara Verma
By Akshara Verma
Aug 12, 2026, 14:13 IST

UP Board 10th-12th Compartment Result 2026: उत्तर प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट एग्जाम रिजल्ट 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही जारी किया जा सकता है। छात्र यूपीएमएसपी कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026 से जुड़ी सभी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए यहां पढ़े।

(लाइव) UP Board Compartment Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं (हाईस्कूल),12वीं (इंटरमीडिएट) कंपार्टमेंट रिजल्ट upmsp.edu.in पर जानें कब होगा जारी?
(लाइव) UP Board Compartment Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं (हाईस्कूल),12वीं (इंटरमीडिएट) कंपार्टमेंट रिजल्ट upmsp.edu.in पर जानें कब होगा जारी?

HIGHLIGHTS

  • यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026 कब आएगा?
  • UPMSP द्वारा हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के इंप्रूवमेंट एग्जाम 28 जुलाई 2026 को आयोजित हुए थे।
  • upresults.nic.in पर यूपी बोर्ड 12वीं और 10वीं का रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें?

UPMSP Board Compartment Result 2026 LIVE: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा 10वीं (हाईस्कूल) और 12वीं (इंटरमीडिएट) के इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 के रिजल्ट ऑफिशियल तौर पर बहुत जल्द जारी किए जा सकते हैं। साथ ही, यूपी बोर्ड द्वारा दोनों कक्षाओं के रिजल्ट 2026 अगस्त के इस हफ्ते तक जारी होने की भी संभावना की जा रही है। 

बोर्ड से जुड़े सूत्रों के अनुसार, आंसर-की का मूल्यांकन और रिजल्ट तैयार करने का कार्य फाइनल स्टेप पर आ गया है। एग्जाम में शामिल हुए छात्र अपने रोल नंबर और स्कूल कोड का उपयोग करके बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.upmsp.edu.in पर जाकर रिजल्ट जारी होते ही डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही, छात्रों की सुविधा के लिए इस लेख में नीचे दोनों कक्षाओं के रिजल्ट को डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल लिंक भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। 

UP Board Compartment Result 2026 से जुड़ी हाइलाइट्स 

छात्र यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट एग्जाम और रिजल्ट से जुड़ी अपडेट्स के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। इस टेबल में एग्जाम की डेट्स के साथ-साथ रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट भी शामिल है। 

इवेंट 

इंपॉर्टेंट डिटेल्स 

आयोजक बोर्ड

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP)

एग्जाम का नाम

हाईस्कूल (10th) एवं इंटरमीडिएट (12th) कंपार्टमेंट एग्जाम 2026

एग्जाम डेट 

28 जुलाई 2026

रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट 

अगस्त 2026 के दूसरे सप्ताह में यानी 13 अगस्त 2026 

न्यूनतम पासिंग मार्क्स

हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स 

लॉगिन क्रेडेंशियल्स

रोल नंबर और स्कूल कोड 

ऑफिशियल वेब पोर्टल्स और वेबसाइट 

upmsp.edu.in , upresults.upmsp.edu.in

UPMSP, यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट एगजाम रिजल्ट 2026: 12वीं और 10वीं की डेट एंड टाइम 

छात्र यूपी कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 से जुड़ी डेट्स और टाइम की जानकारी लेने के लिए यहां नीचे दी गई टेबल को देखें। 

कक्षा 

डेट 

टाइम 

10वीं 

28 जुलाई 2026

सुबह 8:00 से 11:15 बजे)

12वीं 

28 जुलाई 2026

दोपहर 2:00 से शाम 5:15 बजे

यूपी ऑनलाइन कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें? 

UPMSP 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी होते ही छात्र नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपने ऑफिशियल रिजल्ट को ऑनलाइ चेक कर सकेंगे। छात्र यहां से जानें ये निम्नलिखित स्टेप्स के बारे में :- 

  1. यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.upmsp.edu.in पर विजिट करें। 
  2. होमपेज पर 'UP Board Class 10th Compartment Result 2026' या 'UP Board Class 12th Compartment Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
  3. नया पेज खुलने पर अपना रोल नंबर और स्कूल कोड को फिल करें।
  4. इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को फिल करें। 
  5. फिर, फॉर्म को Submit बटन पर क्लिक करें।
  6. सबमिट करते ही, डिजिटल मार्कशीट या स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। 
  7. इसे सेव कर लें। 
  8. आगे के लिए एक कलर्ड प्रिंटआउट निकालकर रख लें।
LIVE UPDATES
Check Latest Updates Refresh
  • Aug 12, 2026, 14:13 IST

    यूपी बोर्ड 12वीं और 10वीं के कंपार्टमेंट एग्जाम रिजल्ट 2026 लाइव: डायरेक्ट लिंक जल्द एक्टिव

    उत्तर प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं के सप्लीमेंट एग्जाम का रिजल्ट 2026 जल्द जारी करेगा। साथ ही, रिजल्ट जारी होने के बाद, छात्रों को क्लास के अनुसार रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए यहां डायरेक्ट लिंक मिलेगा। 

  • Aug 12, 2026, 13:14 IST

    यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम रिजल्ट 2026 की डेट

    छात्र नीचे दी गई इस टेबल के जरिए जानें यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट 2026 की कब जारी हो सकता हैं। 

    इवेंट डेट्स 
    यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 क्लास 10वीं और 10वीं 28 जुलाई 2026
    यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम रिजल्ट 2026 की डेट  जल्द ही
  • Aug 11, 2026, 14:26 IST

    UP Board Compartment Result 2026 Live: Passing Marks for Admission Process

    यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं एग्जाम में रिजल्ट गाइंडलाइन के अनुसार छात्रों को आगे कॉलेज या 11वीं में एडमिशन लेने के लिए इन कंपार्टमेंट एग्जाम में करीब 33% मार्क्स लाना जरूरी है।


  • Aug 11, 2026, 14:13 IST

    UP Board Compartment Result 2026 Live: Kab Aayega

    उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के लिए 28 जुलाई 2026 को कंपार्टमेंट एग्जाम का आयोजन किया गया था। यूपी बोर्ड हाई स्कूल के छात्रों के एग्जाम सुबह की शिफ्ट में आयोजित हुए थे, जिसमें 19,290 छात्र शामिल थे। वहीं, इंटरमीडिएट के एग्जाम दोपहर की शिफ्ट में हुए थे, जिसमें 20,253 छात्र शामिल हुए थे। साथ ही, दोनों कक्षाओं का रिजल्ट 2026 अगस्त के दूसरे हफ्ते यानी इन्हीं दिनों में कभी भी जारी किया जा सकता हैं।


  • Aug 11, 2026, 13:39 IST

    upresults.nic.in पर यूपी बोर्ड 12वीं और 10वीं का रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें?

    • upmsp.edu.in पर जाएं और होमपेज पर यूपी बोर्ड कक्षा 10/12 परिणाम लिंक पर क्लिक करें।
    • अपना रोल नंबर और स्कूल कोड दर्ज करें और 'परिणाम देखें' पर क्लिक करें।
    • यूपी बोर्ड 2026 कक्षा 10/12 का परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा।
    • अंत में, अस्थायी संदर्भ के लिए अपने कक्षा 10वीं/12वीं का परिणाम 2026 यूपी बोर्ड डाउनलोड करना न भूलें।
  • Aug 11, 2026, 12:15 IST

    उत्तर प्रदेश बोर्ड 10 और 12 कंपार्टमेंट एगजाम 2026 रिजल्ट लाइव: Kahan Aayega Result?

    यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम 2026 का रिजल्ट ऑफिशियल तौप पर ऑनलाइन मोड में ऑफिशियल वेबसाइट upmps.edu.in पर जारी किया जाएगा।


  • Aug 11, 2026, 11:30 IST

    UPMSP 10th Supplementary Exam 2026: प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए ग्रेडिंग प्रणाली

    ग्रेड 

    मार्क्स का प्रतिशत 

    A

    80-100

    B

    60 - 79

    C

    45 - 59

    D

    33 - 44

    E

    33 से कम
  • Aug 11, 2026, 11:00 IST

    UPMSP 12th Supplementary Exam 2026: प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए ग्रेडिंग प्रणाली

    ग्रेड 

    मार्क्स का प्रतिशत 

    A

    80-100

    B

    60-79

    C

    45-59

    D

    33-44

    E

    33 से कम
  • Aug 11, 2026, 10:30 IST

    UPMSP 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट ऑनलाइन कैसे चेक करें?

    UPMSP 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट जारी होते ही छात्र नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें।  

    1. यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट results.upmsp.edu.in या upmsp.edu.in पर विजिट करें।

    2. होमपेज पर अपनी क्लास के अनुसार ‘UP Board High School (Class 10th) Compartment Result 2026’ या ‘UP Board Intermediate (Class 12th) Compartment Result 2026’ के लिंक पर क्लिक करें।

    3. फिर, अपना जिला, 9 डिजिट वाला रोल नंबर और स्कूल कोड को फिल करें। 

    4. स्क्रीन पर दिख रहे 'View Result' या सबमिट बटन पर क्लिक करें।

    5. फिर, आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। 

    6. इसे डाउनलोड कर लें। 

    7. फिर, रिजल्ट का एक कलर्ड प्रिंटआउट निकाल लें।

  • Aug 11, 2026, 08:30 IST

    Login Credentials to check UPMSP Board Result 2026 Live

    यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र रिजल्ट को देखने के लिए अपने एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी का इस्तेमाल करके देख और डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र रिजल्ट को डाउनलोड करने के लिए यहां से जानें किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 

    1. रोल नंबर

    2. स्कूल कोड

  • Aug 11, 2026, 06:30 IST

    UPMSP 10th 12th Compartment Exam Result 2026 Download Website

    यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट 2026 देखने और डाउनलोड करने के लिए इन वेबसाइटों का इस्तेमाल करें। 

    1. upmsp.edu.in 

    2. results.upmsp.edu.in


  • Aug 11, 2026, 05:30 IST

    UP Board 10th

    यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट रिजल्ट 2027 की घोषणा जल्द ही होने की संभावना की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, बोर्ड UPMSP कंपार्टमेंट एग्जाम की आंसर-की के मूल्यांकन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुका है। इसी कारण रिजल्ट भी अगस्त 2026 के दूसरे हफ्ते तक दोनों कक्षाओं का रीजल्ट जारी कर दिया जाएगा।


  • Aug 11, 2026, 03:30 IST

    UP Board High School

    यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2026 के स्कोरकार्ड में यह निम्नलिखित डिटेल्स दी गई होंगी। 

    • छात्र का नाम
    • रोल नंबर
    • पिता का नाम
    • मां का नाम
    • जन्म तिथि
    • स्कूल कोड
    • सब्जेक्ट-वाइज मार्क्स 
    • ग्रेड
    • पास-फेल का स्टेटस
  • Aug 11, 2026, 02:30 IST

    यूपी बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2026 Class 10 and 12: मेन एग्जान का रिजल्ट कब आया था?

    उत्तर प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं के मेन एग्जाम का रिजल्ट 23 अप्रैल 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जारी किया गया था। इसी को देखते हुए बोर्ड अपने सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट भी जल्द जारी कर देगा।

  • Aug 11, 2026, 01:30 IST

    यूपी बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2026 लाइव: Important Documents

    यूपीएमएसपी 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट का रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को 12वीं का रोल नंबर प्राथमिक पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल करना होगा। साथ ही, स्कूल कोड को फिल करना होगा।


  • Aug 11, 2026, 00:30 IST

    UPMSP Inter 12th: थ्योरी एग्जाम

    इवेंट 

    डिटेल्स 

    एग्जाम डेट 

    फरवरी 18 2026 से मार्च 12 2026

    एग्जाम शिफ्ट

    • सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे 

    • दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे

    कुल पास प्रतिशत 

    80.38%

    लड़कों का पास प्रतिशत 

    9,82,610 

    लड़कियों का पास प्रतिशत 

    10,15,707 

    रिजल्ट डेट 

    23 अप्रैल 2026
  • Aug 11, 2026, 00:30 IST

    UPMSP Inter 12th: थ्योरी एग्जाम

    इवेंट 

    डिटेल्स 

    एग्जाम डेट 

    फरवरी 18 2026 से मार्च 12 2026

    एग्जाम शिफ्ट

    • सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे 

    • दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे

    कुल पास प्रतिशत 

    80.38%

    लड़कों का पास प्रतिशत 

    9,82,610 

    लड़कियों का पास प्रतिशत 

    10,15,707 

    रिजल्ट डेट 

    23 अप्रैल 2026
  • Aug 10, 2026, 23:30 IST

    UPMSP 10th Annual Exam Statistics: यूपी बोर्ड फाइनल एग्जाम रिजल्ट कैसा रहा?

    UPMSP Matric 10th: थ्योरी एग्जाम 

    इवेंट 

    डिटेल्स 

    एग्जाम डेट 

    फरवरी 18 2026 से मार्च 12 2026

    एग्जाम शिफ्ट

    सुबह 8:30 से सुबह 11:45 

    कुल पास प्रतिशत 

    90.42%

    लड़कों का पास प्रतिशत 

    87.30%

    लड़कियों का पास प्रतिशत 

    लड़को से अधिक 

    रिजल्ट डेट 

    23 अप्रैल 2026
  • Aug 10, 2026, 22:30 IST

    एडमिशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स

    छात्रों इन निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स को चेक करके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। 

    1.रिजल्ट पोर्टल से रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राप्त करें। 

    2. ऑफिशियल मार्कशीट जिसमें कुल और प्रायोगिक मार्क्स को गए हों।

    3. खेल या शारीरिक शिक्षा में भागीदारी का प्रमाण पत्र

    4. पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड या स्कूल आईडी

    5. यदि लागू हो तो, किसी भी लंबित डिब्बे के परिणाम।

  • Aug 10, 2026, 21:30 IST

    UP Board 10th, 12th Compartment Result 2026: रिजल्ट ऑफलाइन चेक कर सकता हूं?

    नहीं, यूपीएमएसपी 10वीं और 12वीं के यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 का रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी करता है। छात्रों को अपना रिजल्ट देखने के लिए upmsp.eu.in पर ही विजिट करना होगा।


  • Aug 10, 2026, 20:35 IST

    यूपी ऑनलाइन कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें?

    UPMSP 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी होते ही छात्र नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपने ऑफिशियल रिजल्ट को ऑनलाइ चेक कर सकेंगे। छात्र यहां से जानें ये निम्नलिखित स्टेप्स के बारे में :- 

    1. यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.upmsp.edu.in पर विजिट करें। 

    2. होमपेज पर 'UP Board Class 10th Compartment Result 2026' या 'UP Board Class 12th Compartment Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।

    3. नया पेज खुलने पर अपना रोल नंबर और स्कूल कोड को फिल करें।

    4. इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को फिल करें। 

    5. फिर, फॉर्म को Submit बटन पर क्लिक करें।

    6. सबमिट करते ही, डिजिटल मार्कशीट या स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। 

    7. इसे सेव कर लें। 

    8. आगे के लिए एक कलर्ड प्रिंटआउट निकालकर रख लें।

  • Aug 10, 2026, 20:10 IST

    UP Board 12वीं और 10वीं का रिजल्ट 2026: upresults.nic.in पर रिजल्ट कैसे चेक करें?

    1. upmsp.edu.in पर जाएं और यूपी बोर्ड कक्षा 10-12 के रिजल्ट लिंक को चुनें।
    2. फिर, रोल नंबर और स्कूल कोड फिल करें।
    3. 'Result Here' पर क्लिक करें।
    4. आपका यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

  • Aug 10, 2026, 19:52 IST

    यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 की डिटेल्स

    मुख्य एग्जााम में फेल हुए 10वीं और 12वीं के छात्रों के साथ अपने नंबरों में सुधार करने वाले छात्रों के लिए UPMSP ने कंपार्टमेंट एग्जाम आयोजित किए थे, जिसका रिजल्ट आज जारी होने वाला है। छात्र यहां से जाने कंपार्टमेंट एग्जाम की डेट्स और जानकारी के बारे में। 

  • Aug 10, 2026, 19:37 IST

    यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026 लाइव: रिजल्ट लाइव होने की एक्सपेक्टेड डेट्स

    यूपीएमएसपी ने यूपी बोर्ड 12वीं और 10वीं के कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026 की एक्सपेक्टेड डेट्स को जारी नहीं किया गया है। दोनों कक्षाओं के यूपी रिजल्ट 2026 अगस्त के दूसरे हफ्ते तक जारी किए जा सकते हैं।  


  • Aug 10, 2026, 19:26 IST

    यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026 लाइव: यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 से जुड़ी हाइलाइट्स

    UPMSP 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026 से जुड़ी डिटेल्स के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।

    इवेंट 

    डिटेल्स 

    बोर्ड का नाम 

    उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP)

    एग्जाम क्लास 

    • 10वीं (हाईस्कूल) कंपार्टमेंट एग्जाम 

    • 12वीं (इंटर) कंपार्टमेंट एग्जाम 

    कंपार्टमेंट एग्जाम डेट 

    28 जुलाई 2026

    10वीं एग्जाम शिफ्ट 

    सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक

    12वीं एग्जाम शिफ्ट

    दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक

    रिजल्ट स्टेटस 

    जल्द 

    आवश्यक क्रेडेंशियल्स

    रोल नंबर और स्कूल कोड

    न्यूनतम पासिंग मार्क्स

    हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स 

    ऑफिशियल वेबसाइट्स

    upmsp.edu.in, results.upmsp.edu.in
  • Aug 10, 2026, 19:21 IST

    यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026 लाइव: रिजल्ट चेक करने के लिए निम्नलिखित वेबसाइटें

    छात्र 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 2026 चेक करने के लिए इन निन्मलिखित वेबसाइटों पर विजिट करें। 

    1. upmsp.edu.in

    2. upresults.upmsp.edu.in

    3. upresults.nic.in

  • Aug 10, 2026, 19:19 IST

    यूपी बोर्ड 10वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026: रिजल्ट कहां किए जाएंगे OUT?

    यूपी बोर्ड 10वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2026 को ऑफिशियल वेबसाइटों upresults.upmsp.edu.in  और upmsp.edu.in पर ऑनलाइन जारी किया जाएगा।


  • Aug 10, 2026, 19:16 IST

    यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026 लाइव: प्रमुख रिजल्ट डेट्स यहां देखें

    इवेंट 

    डेट्स 

    यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम 2026

    28 जुलाई, 2026

    यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026 10, 12 की डेट 

    अगस्त के इस सप्ताह में जल्द ही

    पिछले साल के यूपीएमएसपी कंपार्टमेंट एग्जाम रिजल्ट 2025 की डेट

    6 अगस्त

UPMSP Class 10-12 Compartment Exam Result 2026: स्कूलों से मिलेगी रिवाइज्ड मार्कशीट

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 में शामिल छात्र इंटरनेट से स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने के बाद आगे के एडमिशन प्रोसेस के लिए एक कलर्ड प्रिंटआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु, बोर्ड द्वारा जारी की जाने वाली ओरिजिनल और रिवाइज्ड फिजिकल मार्कशीट की हार्ड कॉपी छात्रों को स्कूलों से ही प्राप्त करनी होगी।


Akshara Verma
Akshara Verma

Executive - Editorial

Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.

A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

... Read More

Latest Stories

Trending

Education News Live

Popular Searches

Latest Education News