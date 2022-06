UP Board Result 2022 (Declared): जानें बिना इंटरनेट के कैसे चेक करें यूपी बोर्ड 10वीं एवं 12वीं का रिजल्ट, देखें स्टेप्स

UP Board Result 2022 (Declared), UP Board 10th and 12th Result Without Internet: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. अब 12वीं का रिजल्ट शाम 4 बजे घोषित किया जायेगा. बता दें यूपी बोर्ड परीक्षा देने वाले 47 लाख से अधिक छात्रों को अब रिजल्ट का प्रतीक्षा खत्म हो गया है. यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है. 12वीं का रिजल्ट अब कुछ ही समय में जारी होगा. बता दें यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upresults.nic.in और upmsp.edu.in पर जारी किया जाएगा.

Result जारी होने होने के बाद इस लिंक से चेक करें परिणाम

UP Board 10th Result 2022 Direct Link

UP Board 12th Result 2022 Direct Link

यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं एवं 10वीं रिजल्ट जारी होने के बाद एक ही वेबसाइट पर लोड पड़ने से वेबसाइट स्लो हो जाती है या फिर सर्वर डाउन हो जाता है. इस तरह की दिक्कत से बचने के लिए छात्र मैसेज के जरिए भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आइए जानते है कि मैसेज के द्वारा हम कैसे रिजल्ट देख सकते है.

मैसेज के द्वारा रिजल्ट कैसे देखें

स्टेप 1: छात्र को 10वीं या 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले UP10/UP12 लिखकर स्पेस देना होगा.

स्टेप 2: छात्र को स्पेस देने के बाद फिर अपना रोल नंबर लिखना होगा.

स्टेप 3: छात्र इसके बाद मैजेस को 56263 पर भेजना होगा.

स्टेप 4: छात्र द्वारा मैसेज भेजने के बाद कुछ ही देर में रिजल्ट का मैसेज आपको फोन पर मिल जाएगा.

यूपी रिजल्ट किस पर देखें

यूपी बोर्ड हाई स्कूल का रिजल्ट उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in और upmsp.nic.in जारी किया जाएगा. इसके अतिरिक्त JagranJosh.Com पर भी नतीजे चेक किए जा सकते हैं.

UP Board 10th, 12th Result 2022: ऐसे देखें अपना रिजल्ट

स्‍टेप 1: यूपी रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

स्‍टेप 2: उसके बाद छात्र यूपी बोर्ड 10वीं अथवा 12वीं के रिजल्‍ट पर क्लिक करें.

स्‍टेप 3: इसके बाद छात्र मांगी गई जगह पर अपना रोल नंबर तथा अन्य जानकारियां दर्ज कर दें.

स्‍टेप 4: छात्र द्वारा सब्मिट बटन पर क्लिक करते ही मार्कशीट सामने खुल जाएगी.

यूपी बोर्ड परीक्षा कब हुई थी

यूपी बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं मार्च तथा अप्रैल के महीने में आयोजित की गई थी. लगभग 47 लाख से अधिक छात्र यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल हुए थे. बता दें इनमें से लगभग 27.8 लाख छात्रों ने 10वीं तथा 24.1 लाख छात्रों ने 12वीं की परीक्षा दी थी.